Suosjećanje na poslu povećava produktivnost i vodi uspjehu

Zaposlenici koji su zadovoljni svojim poslom bolje rade te se dulje zadržavaju na istom radnome mjestu, a tvrtka tako profitira, tvrde Monica C. Worline i Jane E. Dutton, autorice knjige “Awakening Compassion at Work: The Quiet Power that Elevates People and Organizations”.

- Stres je najčešći problem s kojim se ljudi suočavaju. Međutim, kako je on postao uobičajen, lako se zaboravlja da je riječ o stvarnom problemu - navode autorice i naglašavaju kako nije vrijedno patiti zbog posla.

- Važno je davati podršku, osobito nakon velikih nesreća ili obiteljskih tragedija, jer tvrtke koje žele da se posao nastavi bez osvrtanja na tragediju često rade sa smanjenom produktivnošću - ističu. U suosjećanju se može kriti i izvor inovacija.

Primjerice, jedan je liječnik otvorio kliniku za zdravlje očiju u Indiji, ali pacijenti su plaćali shodno svojim mogućnostima. Premda je trećina zahvata napravljena besplatno, tvrtka je ostala profitabilna zato što je svojim kvalitetnim tretmanima privlačila bogatije klijente koji su davali dovoljno novca da bi tvrtka opstala te mogla liječiti i one slabijeg imovinskog stanja. Sve navedeno moglo bi poslužiti kao inspiracija tvrtkama jer je prikazano kako suosjećanje, ne samo sa zaposlenicima, nego i s klijentima, pospješuje rad, vjernost i zadovoljstvo kupaca, ali i financije tvrtke, tvrde autorice.

- Nije uvijek lako primijetiti da netko potajno pati, no zato treba biti znatiželjan i razgovarati s ljudima, raspitivati se - savjetuju autorice. Ističu kako je najvažnije znati prepoznati promjenu ponašanja kod ljudi.

- Ako netko zakasni na posao, zastanite i saznajte uzrok tomu. Empatija nije uvijek jednostavna, a ako mislite da vam može odmoći, vjerojatno ćete je potisnuti – tvrde autorice. Naglašavaju da empatiju ne treba potiskivati jer vam neće odmoći, nego će se dugoročno isplatiti.

