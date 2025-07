SUP je odlična ljetna aktivnost! Oblikovat će vam trbušnjake i poboljšati ravnotežu

Sve je više ljudi u svijetu, pa i na našoj obali, koji se bave Stand up paddlingom (SUP), ili surfanjem stojeći na dasci, pa raste potreba za tim da se poveća sigurnost ljudi koji se ovim sportom bave rekreativno, najčešće tako da dasku za Paddling iznajme na plaži, bez znanja o pravilima sigurnosti za samog sportaša kao i za kupače, kaže Goran Smirčić, trenutno jedini licencirani instruktor Stand up paddlinga u Hrvatskoj, s licencom ASI, najveće međunarodne akademije za surfere, koja ima odjel za SUP. Smirčić je i osnivač prve SUP akademije u Hrvatskoj namijenjene početnicima, naprednijim veslačima i tzv. SUP asistentima. Ujedno je jedan od osnivača prvog pravog sportskog SUP kluba u Hrvatskoj.

