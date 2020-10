Super baka: Svoj 90. rođendan proslavila skokom padobranom

Dokaz je kako se i u poznim godinama života još može voljeti adrenalin i avanture, pa je tako svoj okrugli rođendan proslavila skokom s padobranom s 4500 metara visine

<p>Patricia Baker, iz Lancashirea, rekla je da je sjajno skočiti s visine od 4500 metara, a to si je poželjela za svoj okrugli 90. rođendan, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/10/05/thrill-seeking-grandma-celebrates-90th-birthday-skydiving-15000-feet-13375368/">Metro</a>.</p><p>U videu je prikazana neustrašiva baka u crvenom kombinezonu koja i u poznim godinama života obožava adrenalin.</p><p>Patricia je rekla da se nije previše brinula zbog skoka jer se održava u formi radeći 50 trbušnjaka svako jutro.</p><p>Glavni motiv iza njezine avanture bio je prikupiti novac u dobrotvorne svrhe. </p><p>- Bilo je fantastično, pomalo zastrašujuće, ali super. Bila sam malo nervozna kad sam sjedila u avionu, no čim smo krenuli ponijelo me to nevjerojatno iskustvo leta. Jedini šok mi je bilo naglo povlačenje kad se padobran otvorio pa me sad malo boli, ali već sutra će sve biti dobro - rekla je odmah po slijetanju.</p><p>Patricia je ideju za skok s padobranom dobila početkom ove godine dok je razgovarala s prijateljem koji je spomenuo da ima listu želja koje želi ostvariti prije nego umre.</p><p>- Shvatila sam da ja nemam listu želja, pa sam pomislila kako je to baš zgodna stvar s kojom bih mogla obilježiti svoj rođendan - izjavila je.</p><p>Zbog svoje dobi, Patricijin liječnik nije htio potpisati medicinski obrazac koji joj omogućuje skok, pa je morala otići u centar za padobranstvo i proći njihov liječnički test. Zbog karantene u Velikoj Britaniji nije uspjela skočiti na određeni datum, koji je bio samo nekoliko dana prije njezina rođendana u srpnju.</p><p>Patricia je majka troje djece, a njena kćer Carole sve je promatrala s tla.</p><p>- Živci su mi bili strašno napeti, no hvala Bogu sve je prošlo super, a mami se ispunila želja - rekla je.</p>