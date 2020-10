Veliko srce: Bakici besplatno popravio struju i prikupljao novac za renovaciju cijele kuće

John Kinney, električar iz Massachusettsa kojeg je nedavno nazvala 72-godišnja Gloria Scott da popravi rasvjetu u njenom domu, je odlučio prikupiti novac i besplatno joj preurediti kuću

<p>Majstora iz Massachusettsa i električara <strong>Johna Kinneya</strong> nedavno je pozvala 72-godišnja Gloria Scott iz Woburna zbog rasvjete koja se ugasila u njenom domu. No on je pronašao toliko problema oko kuće da ih jednostavno nije mogao samo tako ostaviti. Stoga je organizirao volontersku skupinu i prikupljanje sredstava kako bi izvršio renovaciju - i to potpuno besplatno za ljubaznu staricu!</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dalibor i Jelena preuredili štagalj u prekrasan dom</p><p>Pola svjetala nije bilo, većina ožičenja je popucala, u kući nije bilo tekuće vode, strop se raspadao, bilo je ozbiljnih problema s vodovodom, a vanjsko je područje bilo poput džungle, uz mnoge druge probleme. Prizor ga je toliko pogodio da je znao da mora nešto poduzeti po tom pitanju. Zato je okupio nekoliko volontera da očiste mjesto i izvrše neke potrebne popravke.</p><p>Gloria se jedva snalazi s novcem koji ima, a nema obitelj koja bi joj u svemu pomogla. </p><p>- Svi su se potrudili, ali to jednostavno nije bilo dovoljno - rekao je Kinney. Stoga je organizirao prikupljanje sredstava i pozvao tim profesionalnih obrtnika zajedno s nekim manje vještim volonterima da pomognu popraviti kuću. No, ni to nije bilo dovoljno, pa je zato našao neke profesionalce koji su dobrovoljno uložili svoje vrijeme i započeo prikupljanje sredstava.</p><p>- Ona ima nekoliko ozbiljnih vodovodnih problema koje treba popraviti. Treba izvršiti i opsežni popravak knaufa. Njezine stepenice od cigle na trijemu bi isto trebalo popraviti - objasnio je Kinney na stranici za prikupljanje sredstava i dodao: 'Imam mrežu kvalificiranih stručnjaka koji će svoje vrijeme posvetiti tome. Želim prikupiti novac za materijale'.</p><p>I tako se rodilo čudo. Svi dobrovoljci okupili su se kako bi popravili sve: od revitalizacije dvorišta do preuređenja stropa i zidova, bojanja kuće i obnove stuba na trijemu.</p><p>Prikupljanje sredstava krenulo je čim su se vijesti o tome počele širiti. Od 16. kolovoza uspjelo se prikupiti preko 110.000 dolara (708.000 kuna) za građevinski materijal za kuću. Uz sve to, bilo je ljudi koji su čak i donirali domaća jela kako bi volonteri imali energije za rad. Gloria za sve ovo nije trebala platiti niti lipe, te je jako zahvalna na svemu tome.</p><p>- Pogledajte ove ljude, ne možete ni zamisliti koju zahvalnost osjećam - rekla je za CBS. Dobra djela ove zajednice ubrzo su počela krasiti ​​naslove portala na internetu i postala su viralna.</p><p>Grupa dobrovoljaca sada je poznata pod imenom 'Glorijini gladijatori' i postoji cijela Facebook grupa posvećena ovom projektu, a do sada je u grupi prikupljeno već preko 14.600 članova. I čini se da sve to neće završiti s ovom kućom, jer, kao što je Kinney objasnio: 'Ne želim da ovo završi. I zato smo si dali ime - Glorijini gladijatori, želimo nastaviti s tim', piše <a href="https://www.boredpanda.com/electrician-repairs-old-womans-house-glorias-gladiators/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR2EBDkjg7Z5AVsQZx4Pq_uCFJQQjY_eSZ0952msPj0JSrqec6KPLGt1fX0" target="_blank">Bored Panda</a>.</p>