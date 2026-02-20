Obavijesti

Glow & Reset: Rezervirajte vikend u Zagorju koji ženama vraća osmijeh, energiju i - sjaj

Glow & Reset: Rezervirajte vikend u Zagorju koji ženama vraća osmijeh, energiju i - sjaj
Foto: ELIZAVETA GALITCKAIA

Retreat se održava u kući za odmor u srcu Zagorja, s privatnim wellness sadržajima i intimnom atmosferom. Program je pažljivo osmišljen kako bi svaka žena imala prostor za opuštanje

U užurbanosti svakodnevice, između posla, obitelji i bezbroj obaveza, žene često zaborave na ono najvažnije - sebe. Upravo zato nastao je Glow & Reset, ekskluzivni Women’s Day retreat u Hrvatskom zagorju koji spaja wellness, beauty i boravak u prirodi u jedno nezaboravno iskustvo.

Od masaže do čaše vina - bez žurbe i bez stresa

Retreat se održava u premium kući za odmor u srcu Zagorja, s privatnim wellness sadržajima i intimnom atmosferom. Broj sudionica je ograničen, a program pažljivo osmišljen kako bi svaka žena imala prostor za opuštanje, razgovor i vrijeme za sebe.

Petak je rezerviran za potpuno prebacivanje u 'slow mode'. Večera čeka u vili, bez kuhanja i obaveza, a terapeut dolazi direktno na lokaciju. Masaža, tišina i dubok izdah postaju prvi korak prema resetu.

Subota započinje sporim jutrom i dostavom zagorskog doručka, a popodne donosi poseban dio programa - Wine & Glow radionicu. Uz čašu vina i opuštenu atmosferu, sudionice uče kako iz jednostavnog dnevnog looka stvoriti večernji glow. Kroz praktični dio otkrivaju male beauty trikove koji čine veliku razliku te dobivaju individualne savjete prilagođene vlastitom licu i tempu života. Tijekom edukacije koriste se Chanel proizvodi, a sav potreban pribor je osiguran.

Dan završava finom večerom i druženjem bez gledanja na sat.

Nedjelja, završni dan donosi poseban doživljaj - odlazak na obronke Strahinjčice, na certificiranu stazu za šumsku terapiju. Uz vodstvo licenciranog terapeuta, sudionice prolaze kroz praksu Shinrin-yoku, japansku metodu šumske kupke koja smiruje živčani sustav, vraća fokus i puni energiju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Bez napornog planinarenja. Bez žurbe. Samo svjesno disanje, kretanje i povezivanje s prirodom. Rezultat? Glow izvana i mir iznutra.

Dvije žene s istom vizijom

Iza projekta stoje dvije poduzetnice koje su spojile turizam, wellness i beauty u jedinstveni koncept.

Petra Peroš Kampuš, vlasnica turističke agencije Idilira, već više od 20 godina osmišljava autentične doživljaje u Hrvatskom zagorju, s fokusom na premium kuće za odmor i personalizirana iskustva.

Beauty segment vodi Martina Grahovac, make-up artist i vlasnica studija Bloom&Glow make up studio, koja kroz edukacije i profesionalne lookove pomaže ženama da se osjećaju samouvjereno i opušteno.

Glow & Reset osmišljen je kao vikend u kojem žene mogu biti bez šminke - i onda zablistati. Mogu usporiti - i vratiti se kući pune energije.

