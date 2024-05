Super Mirela: Kada se alarm upali, šaljem dron 'na lopova'

Mirela Petrilj svakog dana brine o sigurnosti objekata putem CDS - Centralnog dojavnog sustava, upravlja dronom i drži sve pod kontrolom uz veliki pritisak i multitasking. Takav izazovan posao dobila je u zaštitarskoj tvrtki Bitahon security, koja je razvila sustav Mogen, koji koristi umjetnu inteligenciju i na taj način sigurnost stavlja na visoku razinu.

- Uvijek me zanimala takva vrsta posla, a radno mjesto u Centralnom dojavnom sustavu u Bitahonu činilo mi se jako zanimljivo. Pogotovo zato što sam prije radila poslove u zaštitarstvu pa sam se htjela okušati i u tom dijelu - objasnila je.

Inače, Bitahon je tvrtka koja je usmjerena na razvoj i implementaciju cjelovitih sigurnosnih rješenja. Ona je među prvim tvrtkama za sigurnost u Europskoj uniji koja je certificirana za upravljanje bespilotnim letjelicama, a umjetnu inteligenciju su među prvima prepoznali kao budućnost industrije zaštite.

Direktor tvrtke Damir Golenko objasnio je kako najčešće nadziru gradilišta ili hale, gdje se i inače obavlja periodički obilazak, a to sad može i dron.

- Ako se na nekome mjestu upali alarm ili dogodi neki incident, pali se dron ako nema zaštitara ili ako fiksne kamere ne mogu sve pokriti. Kad se pojavi alarm u softveru Mogen, koji radi na umjetnu inteligenciju, dron izlazi na teren. U Mogenu se radi i aktivacija drona, pa ta 'leteća kamera' može bolje vidjeti što se događa - objasnio je.

Mirela cijeli taj sustav ima u malom prstu, a naglasila je kako je multitasking vrlo važan, kao i obraćanje pažnje na svaki detalj.

- Moj radni dan počinje dolaskom na smjenu, ujutro ili navečer. Tad mi kolega prenosi informacije što se događalo tijekom njegove smjene. Pripremam se za rad i pratim situaciju na računalima te alarmne poruke. Pregledom videonadzora utvrđujemo kad se događa neka opasnost. Kad se dogodi pokret, dobijemo signal, alarm, i onda, ako treba, šaljemo dron na lokaciju s koje je on došao kako bismo utvrdili je li incident stvaran ili je lažna uzbuna - objasnila je.

Ako se radi o potencijalnoj prijetnji, na lokaciju šalju interventni tim i zove policiju. Dnevno imaju na tisuće poziva i tu je vrlo važan multitasking.

- Velik je pritisak, kroz dan dobijemo puno alarma i poziva. Imamo fiksni te tri-četiri mobitela na koje svi zovu. U toj situaciji moraš znati koji je tvoj prioritet - kaže Mirela.

- Ovim sustavom smo ubrzali reakciju i možemo razlučiti je li problem stvaran. To se koristi i zato što postoji mnogo alarma koji su lažni - ističe Golenko i dodaje kako su Mogen u tvrtku implementirali prije godinu dana.

- Umjetna inteligencija prepoznaje je li potencijalna opasnost čovjek, auto... Može reći imaju li svi ljudi na gradilištu kacigu, u kojem položaju je tijelo... čak prepoznaje i emociju - naglasio je.

Sve počiva na tome da im klijent zada što je njima nenormalno ili problem, a onda Mogen prema tome radi. On obavještava i u kojoj minuti se dogodilo nešto, a to puno olakšava posao, da ne moraju gledati cijelu snimku.

Zaposlenici koji upravljaju dronom moraju proći certificiranje, jednako kao i tvrtka. Osim što zaposlenici koji rade s dronom moraju imati dozvolu, mora je imati i svako područje na kojem se leti. To je vrlo osjetljivo, a sve nadzire Agencija civilnog zrakoplovstva, koja i izdaje dozvole.

Zasad imaju 4-5 dronova, no to ovisi o lokacijama. Također, on na sebi može imati opremu kao što je lampa, zvučnik, termalne kamere i slično, kako bi uvid u situaciju bio što jasniji.

- Žene su za taj dio posla u CDS-u puno bolje u smislu detaljnosti, preciznosti. One više idu u širinu od muškaraca. U tim situacijama je stvarno pitanje detalja jer, kada dobijete takav signal, opet morate razlučiti je li to problem ili nije u smislu obrade - zaključuje Damir.