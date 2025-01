Super recept za Dubai krafne

Uz Dubai čokoladu, Dubai fritule i Dubai palačinke, došle su i Dubai krafne. S obzirom na to da uskoro kreće vrijeme fašnika i krafna igra glavnu ulogu kao poslastica u tom periodu, pravo je vrijeme da se odvažite i sami pripremite Dubai krafne. Sastojci koji će vam trebati su 50 dag glatkog brašna plus malo brašna za valjanje tijesta, 2 jaja, 1 kocka svježega kvasca, 5 dag šećera i 1 mala žlica za kvasac, 8 dag maslaca, 2 dl toplog mlijeka plus 3 velike žlice za kvasac, 1 dl kiselog vrhnja, 4 velike žlice ruma, prstohvat soli, 1 litra ulja za prženje, šećer u prahu za posipanje. Za punjenje vam treba 200 g kadaifa, 200 g namaza od pistacija, žlica maslaca.

Jednu malu žlicu šećera i tri velike žlice mlijeka pomiješajte u zdjelici i zagrijte. Izmrvite kvasac u mlaku mješavinu mlijeka i šećera pa promiješajte žlicom dok se kvasac ne otopi. Zatim pospite velikom žlicom glatko brašno i ostavite kvasac da se diže. U zdjelu uspite brašno. Napravite rupicu u brašnu pa u nju stavite dignuti kvasac. Kuhačom ga umiješajte u brašno pa ga možete obrađivati mikserom.

Nakon što ste umiješali kvasac, u smjesu dodajte mlako mlijeko, otopljeni maslac, kiselo vrhnje sobne temperature, jaja, rum, šećer i prstohvat soli. Mikserom sjedinite sve sastojke. Smjesa mora biti glatka i sjajna. Zatim pokrijte zdjelu krpom i ostavite tijesto na toplom da se diže sat vremena. Nakon dizanja istresite tijesto na pobrašnjenu površinu. Zatim brašnom pospite i gornji dio. Razvaljajte tijesto pobrašnjenim valjkom na debljinu od otprilike 1,5 centimetara. Oštri okrugli kalup ili čašu tankog ruba umočite u brašno pa izrezujte okrugle oblike. Ostavite ih da se dižu 30 minuta.

U veliku zdjelu ulijte litru ulja. Zagrijte ulje na visokoj temperaturi, a potom smanjite temperaturu na srednju jačinu. Pažljivo spuštajte okrugle komade tijesta na vruće ulje. Kad stavite tijesto u ulje, pokrijte zdjelu poklopcem. Kad je prva strana pečena (mora biti zlatne boje), lagano vilicom ili drvenom kuhačom preokrenite krafnu na drugu stranu i tu stranu pecite bez poklapanja zdjele. Prilikom pečenja nemojte previše dirati krafne jer ćete tako izgubiti obruč.

Krafne pažljivo vadite iz ulja i stavljajte ih jednu pored druge na lim obložen papirnatim ubrusima. Na malo maslaca prepržite kadaif pa ga pomiješajte s domaćom kremom od pistacije. Ohlađene krafne punite nadjevom.