Super recepti s jagodama: Idu u tiramisu, pavlovu, panna cottu

Stigla je sezona domaćih jagoda. Slatke su, a u prosjeku sadrže 90 posto vode te su niskokalorične. Zbog toga ih mnogi vole. Bogate su vitaminom C koji je odličan saveznik za jak imunitet koji nam je potreban tijekom cijele godine, a ne samo u zimu. Ovo crveno voće idealno je za proljetno buđenje. Bogate su i vlaknima pa dobro utječu na probavu. Snizit će kolesterol i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Štite živčani sustav, rad bubrega i snižavaju visoki tlak te su bogate kalijem. Također, obiluju i kalcijem pa se jedu i za zdravlje kosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijena vrgoračkih jagoda

Pokretanje videa... 00:59 Šibenik: Na gradskoj tržnici vrgoračke jagode prodaju se po cijeni 7 eura po kilogramu | Video: 24sata/pixsell

Kada ih kupujete, birajte one u posudicama, a ne u gomili. Proizvođači napominju da se one stavljaju u posudice kako bi se očuvale, jer one s gomile mogu biti oštećene premetanjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Pazite da imaju peteljke, da su plodovi zreli, sočni i jako crvene boje bez bijelih ili zelenih vrhova. Namakanje u vodi s malo soli ili octa najpraktičniji je način čišćenja jagoda. U velikoj zdjeli pomiješajte pola litre obične vode sa 100 mililitara octa. Prebacite kupljene jagode u kupku s octom i pustite da se namaču nekoliko minuta. Dobro ih posušite i spremite u hladnjak. Pojedite ih unutar dva do tri dana jer brzo razvijaju plijesan.

Pavlova u čaši

Sastojci: 2 velika ili 3 manja bjelanjaka, 1 žličica octa, 1/4 žličice soli, 120 g šećera u prahu, 1 žlica gustina, 500 g jagoda, 450 mL vrhnja za šlag

Foto: Nataliya Arzamasova

Priprema: Pripremite puslice. Zagrijte pećnicu na 100 stupnjeva i lim za pečenje obložite masnim papirom. Umutite bjelanjke s octom i soli sve dok ne dobijete čvrsti snijeg. Zatim polagano, u tri navrata, dodajte šećer i miksajte dok ne dobijete čvrstu smjesu, odnosno snijeg. Zatim dodajte gustin i špatulom promiješajte smjesu. Smjesu zatim prebacite u slastičarsku vrećicu i napravite puslice na limu za pečenje. Pecite ih oko sat do sat i pol, dok ne budu potpuno suhe. Izvadite ih van i pustite da se ohlade. Istucite slatko vrhnje. Po želji dodajte u njega ekstrakt vanilije. Spremite ga u hladnjak. Jagode operite i očistite te narežite na četvrtine. Na dno čaše stavite malo tučenog vrhnja. Zatim red natrganih puslica te red narezanih jagoda. Zatim ponovite postupak.

Tiramisu s jagodama

Sastojci: Za sirup od jagoda: 350 g jagoda, 4 žlice soka naranče, 2 žlice šećera. Ostali sastojci: piškote (oko 25 komada), 200 g mascarponea, 4 žlice šećera u prahu, 200 g grčkog jogurta, 150 g jagoda

Foto: 123RF

Priprema: Operite, očistite i narežite jagode na manje komade. Prelijte ih sokom od naranče, pospite šećerom i stavite na laganu vatru. Pustite da krčka i povremeno promiješajte. Nakon nekoliko minuta, kad jagode omekšaju, maknite ih s vatre i zgnječite. Pričekajte da se malo ohladi, procijedite uz pomoć gaze ili cjedila, premjestite u čistu posudicu s poklopcem i stavite u hladnjak. Pripremite posudu za pečenje. Izmiksajte mascarpone sa šećerom u prahu i grčkim jogurtom u pahuljastu i sjajnu kremu. Jagode operite i tanko narežite. Svaku piškotu umočite u ohlađeni sirup s obje strane, ali nakratko kako se ne bi razmočila. Poslažite ih tako da prekriju dno posude. Premažite polovicom kreme od mascarponea pa poslažite polovicu jagoda. Ponovite cijeli postupak i završite s narezanim jagodama. Stavite u hladnjak na četiri sata.

Panna cotta s jagodama

Sastojci: 3 listića želatine, 450 ml slatkog vrhnja, 200 ml mlijeka, 100 g šećera, 1 štapić vanilije. Sastojci za nadjev od jagoda: 400 g jagoda, 1 žličica kukuruznog škroba, 50 g šećera

Foto: 123rf

Priprema: Želatinu namočite u malo hladne vode i pustite da odstoji otprilike pet minuta. Za to vrijeme zagrijte vrhnje i mlijeko sa šećerom i sjemenkama vanilije i štapićem. Treba se dobro zagrijati, ali ne i proključati. Maknite s vatre pa umiješajte omekšanu želatinu. Ne zaboravite izvaditi štapić vanilije. Dobro promiješajte i ostavite da stoji 20-ak minuta na sobnoj temperaturi. Prelijte u šest posudica i stavite u hladnjak na barem četiri sata. Prije serviranja jagode operite, narežite na četvrtine i stavite na vatru sa šećerom i žličicom kukuruznog škroba. Kuhajte pet minuta, uz povremeno miješanje pa pustite da se ohladi.

Jagode u čokoladi

Sastojci: 900 g jagoda, 300 g kvalitetne čokolade

Foto: 123RF

Priprema: Jagode operite i dobro ih osušite papirnatim ubrusom. Čokoladu otopite na pari. Jagode pažljivo nabodite na drvene štapiće i umočite u čokoladu. Pripremljene jagode stavite na lim obložen papirom za pečenje i pričekajte da se čokolada stvrdne.

Torta bez pečenja

Sastojci: 6 žumanjaka, 250 g šećera, 250 g jagoda, 750 ml vrhnja za šlag, 250 g bijele čokolade

Foto: 123rf

Priprema: Istucite žumanjke i šećer, a kada smjesa postane pjenasta, stavite je da se kuha na pari. Miješajte dok ne postane kremasto. Maknite s vatre i miksajte dok se ne ohladi. Operite jagode, uklonite im listiće pa ih zgnječite vilicom. Istucite slatko vrhnje te ga dodajte u smjesu sa žumanjcima. Umiješajte zgnječene jagode. Stavite smjesu u kalup za tortu. Ostavite u zamrzivaču preko noći. Sutradan otopite bijelu čokoladu na pari ili u mikrovalnoj pećnici, pa je malo ohladite. Prelijte rastopljenu čokoladu preko torte i ostavite još pet minuta u zamrzivaču. Izvadite iz kalupa i ukrasite po želji.