Super savjeti kako do savršenih obrva: Evo kako ih kod kuće oblikovati prema obliku lica

Uz samo nekoliko čupkanja i brzog podrezivanja, možete se osvježiti i osjećati samopouzdanije u nekoliko sekundi. Evo kako to učiniti kod kuće i šminkom podići svoj izgled.

Kako pronaći odgovarajući oblik obrva?

Vaše obrve ne moraju spadati u kategoriju određenog oblika, ali svakako može biti korisno imati nacrt za rutinu njihovog njegovanja.

Kao što objašnjava Joey Healy, stručnjak za obrve slavnih, možda biste prvo trebali započeti proces vlastite identifikacije tako što ćete prvo pogledati oblik svog lica.

- Analiza anatomije lica, poput veličine čela, brade, čeljusne kosti i osnovnih proporcija, pomoći će u određivanju oblika obrva koji vam laska - kaže.

Foto: juliawhite

Ovo su neki od najčešćih oblika lica i komplementarni oblici obrva, prema Healyju:

Ovalno

Ovo je najčešći oblik. Proporcije lica su vrlo uravnotežene s blago zaobljenim jagodicama i čeljusti. 'Klasična' obrva obično najbolje izgleda na ovom obliku lica. To znači da počinje na hrptu nosa, a luk je definiran, ali ne previše šiljato.

Okruglo

Okrugla lica imaju mnogo mekše crte. Viša zaobljena obrva je najbolja jer daje dimenziju i geometriju koja pomaže u igri protiv tih mekših crta.

Četvrtasto

Ovo lice ima uglate linije koje su malo jasnije i istaknutije, posebno u čeljusti i čelu. Za razliku od okruglih oblika, ovdje želimo ići protiv ovih jasnih linija. Četvrtastim licima najbolje pristaju mekše obrve, prvenstveno mekši luk, a ne trokutasti ili šiljasti.

Oblici obrva

Zaobljene: Zaobljene obrve nikada ne dolaze do točke, odnosno luka, čak ni na najvišem vrhu. Umjesto toga, objašnjava Healy, obrva samo izgleda zaobljenije na vrhu, obično s vrlo malo zakrivljenim lukom. Okrugle obrve su mekše i, prema Healyju, dobro funkcioniraju ako imate puno jakih kutova na licu, to jest stvarno četvrtastu liniju čeljusti, možda šiljatu bradu ili nos. Drugim riječima, ove mekše obrve mogu poništiti bilo kakve uglate crte.

U obliku luka: Ovdje imate suprotnost od zaobljene obrve. One dolaze do podignutog vrha na najvišoj točki. To dodaje definiciju vašem licu, pa Healy napominje da obično laska onima s mekšim, zaobljenijim crtama.

- Daje vam više geometrije na licu - kaže.

Podignute obrve: Ovaj oblik zapravo pruža najveću količinu podizanja, kaže Healy. Iako ove obrve nemaju definiran luk, obrve prema gore imaju tendenciju da se uzdižu na repu i gore prema liniji kose.

- To je više moderna obrva - napominje Healy, zbog čega ih mnogi traže u nadi da će dobiti šik, moderan izgled. Ali, nažalost, morate takve imati prirodne, jer ih je teže napraviti, objašnjava.

Ravne: Ravne obrve su, kaže Healy, kao dvije paralelne linije.

U obliku slova S: Obrve u obliku slova S predstavljaju neku vrstu anomalije, kaže Healy.

- Postoji neka vrsta udubljenja sprijeda - kaže stručnjak. To obično nije prirodan oblik, primjećuje, više je kao posljedica kozmetičkog tretmana ili čupanja koje je pošlo po zlu.

Foto: 123RF

Savjeti za oblikovanje obrva - osnovni koraci za oblikovanje obrva kod kuće:

1. Neka izrastu

Htjet ćete da malo izrastu prije oblikovanja. Pokušajte ih ne dirati nekoliko tjedana, osim manjeg podrezivanja, tako da cijele budu prisutne za oblikovanje. Možete čak dodati i serum za rast svojoj rutini ako želite ovo ubrzati.

2. Identificirajte oblik i cilj

Zatim odredite svoj oblik i cilj pomoću gore navedenih informacija. Ako niste sigurni koliko debele ih želite napraviti, odličan način da to shvatite je pronalaženje gdje vam je čeona kost - želite da obrve budu u središtu tog područja.

- To može pomoći u određivanju općenite debljine vaše idealne obrve - kaže Healy. Također možete upotrijebiti hrbat nosa kao smjernicu gdje bi trebao početi prednji dio obrve, dodaje. Možda biste trebali razmotriti i mapiranje obrva.

3. Neobavezno - popunite ih

Ako imate tendenciju popuniti obrve bez obzira na to koliko su njegovane, možda biste to trebali učiniti prije nego što ih krenete uređivati. Ovo će osigurati da ne pretjerujete i napraviti jasan oblik za rad.

- Uvijek preporučujem svojim klijentima da oblikuju svoje obrve, ali da ih ne ispune u potpunosti puderom ili pomadom kako biste i dalje mogli jasno vidjeti svaku pojedinu dlačicu - predlaže stilistica za obrve slavnih Melanie Marris.

Stručnjakinja za obrve Michele Holmes čak preporučuje klijentima da previše popune obrve prije čupanja, jer za svakog tko ima tendenciju uklanjanja previše dlačica, ovo je izvrsna strategija.

4. Podrežite

Prije nego počnete čupati, prvo podrežite obrve.

- Počešljajte obrve okomito kako biste vidjeli gdje su najduže dlake. Podrezujte jednu po jednu dlaku prema dolje kako biste osigurali preciznost - upućuje Healy. Uvijek možete dotjerati dlačice nakon rada s pincetom, stoga ih nemojte prekratko podrezati za početak.

5. Pinceta

Ovaj bi korak trebao biti prilično jednostavan nakon što obavite sve prethodne pripremne radnje. Lako se zanijeti kada čupate obrve, ali zapamtite da je obrvama potrebno mnogo vremena da ponovno izrastu i 'uvijek možete skinuti više, ali nikad manje...'

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Napomena: ne moraju biti identične

Ne morate obrve učiniti identičnima, to se rijetko događa. Štoviše, vjerojatno nikada ne biste primijetili malo neravni luk ili manje zakrpani rep da nije bilo standarda ljepote koje je stvorilo današnje društvo. Ovo je slično fascinaciji simetrijom lica - anđeoska struktura kostiju i savršeno usklađen raspored crta mogu se činiti vrijednima poštovanja, ali često se manje simetrična lica čine zanimljivijima i ljepšima.

Kako šminkom poboljšati obrve?

Ako niste sigurni kako popuniti obrve nakon oblikovanja, potražite gelove, pudere i olovke - i evo kako ih koristite:

Gelovi za obrve: Gelovi za obrve pomoći će da obrve ostanu na mjestu, kao da su svježe počešljane. Ako primijetite da rastu u različitim smjerovima, gel može pomoći da ih ujednačite.

Puderi: Puder je malo suptilniji, kaže Healy. Možete koristiti četku za obrve i nanijeti puder za obrve koji odgovara vašoj boji kose kako biste dodali gustoću i čak izgradili luk.

Olovke: Olovke su bolje za definiranje oblika obrva.

- Olovke su izvrsne za popunjavanje ožiljaka, definiranje perimetra obrva, izvrsne za crtanje linija - rekao je Healy. Tanke olovke također odražavaju poteze poput vlasi, tako da bi to mogla biti bolja opcija za nekoga tko pokušava popuniti prazninu.

Pogriješili ste - što sada?

Ako ste jako oprezni i slijedite sve navedene savjete, male su šanse da napravite veliku pogrešku - ali uvijek se može dogoditi. Ako ste pretjerali, prekratko podrezali ili potpuno pokvarili oblik, počnite tako da odložite alat.

Ako imate pristup stručnjaku za obrve, rezervirajte termin što prije. Ove poslove rehabilitacije obrva može biti teško obaviti kod kuće, ali stručnjaci možda imaju način da prikriju nesreću. Ako ne želite ići tim putem, možete se pozvati na strpljenje i vještine šminkanja. Jednostavno popunjavajte obrve svakodnevno i koristite serum za rast kako biste ubrzali proces izrastanja.

Također, sljedeći put zapamtite što ste pogriješili i budite posebno oprezni kada ponovno uzmete alat u ruke.

Foto: 123RF

Što je mapiranje obrva i trebate li ga isprobati?

Jedan od načina oblikovanja obrva je mapiranje obrva, a trend je posljednjih godina postao popularniji zahvaljujući društvenim mrežama i filterima kamere, koji navodno stvaraju 'savršen' obris obrva na svakom licu. Evo kako Marris preporučuje da to učinite:

Prednja strana: Tamo gdje želite da obrva počinje, od prednje strane obrve.

- Uvijek preporučujem da uzmete olovku kako biste ispravno iscrtali obrvu prije depilacije ili pincete. Nacrtajte liniju kako biste označili gdje želite da obrva počinje, u skladu s jamicom nosa i kutom unutarnjeg oka - objašnjava.

Luk: To je tamo gdje želite izviti ili blago zakriviti obrvu.

Rep: Tamo gdje želite da duljina obrve završava.

- Preporučujem označavanje dijagonalno od vanjske nosnice do kuta vanjskog oka. Možete to lagano podići ili spustiti ovisno o izgledu koji želite - savjetuje.

Međutim, mapiranje nije dobro za svaki oblik obrva. Štoviše, mapiranje često isključuje promjene na licu između lijeve i desne strane gdje područje obrva i mišići mogu biti različiti od strane do strane, napominje Holmes.

No, ako smatrate da je ova metoda korisna, znajte da je to samo jedna od opcija, a svakako možete drugačije oblikovati obrve ako želite.

Foto: 123RF

Druga mogućnost - preslikajte svoju bolju obrvu

Ako ovo sve zvuči previše komplicirano, umjesto toga možete pokušati preslikati svoju najbolju obrvu.

- Odličan savjet za pojednostavljenje procesa je pronaći svoju 'bolju' obrvu, prvo lagano urediti tu stranu, a zatim je upotrijebiti za modeliranje druge obrve - kaže Healy. Cilj je prirodna simetrija, a korištenje bolje obrve kao vodiča izvrsna je strategija za postizanje toga, dodaje. Stoga slijedite gore navedene korake, ali prvo uredite svoju bolju obrvu, a zatim prijeđite na drugu.

Posjetite stručnjaka

Što se tiče oblika obrva, često ih najbolje otkriju i poboljšaju profesionalci. Čak i ako ne želite redovito posjećivati stručnjaka, jer to može biti skup pothvat, jedna profesionalna sesija mogla bi vas pripremiti za duge staze. Osobito ako imate posla sa složenim problemima ili ako želite intenzivno transformirati oblik, nemojte se bojati zatražiti pomoć.

Kod oblikovanja obrva kod kuće, prvi korak je identificiranje njihovog trenutnog oblika i ciljeva. Zatim biste ih mogli popuniti prije nego što počnete podrezivati i čupati, donosi MBG.

