Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DOBRO JE ZNATI

Super savjeti kako odabrati savršene zavjese za vaš dom

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Super savjeti kako odabrati savršene zavjese za vaš dom
Foto: 123RF

Ako želite svijetao i prozračan prostor, birajte tanke tkanine poput lana ili pamuka. Propuštaju prirodno svjetlo i daju osjećaj lakoće. Za privatnost i toplinu, najbolji su baršun, velur ili teži lan

Zavjese nisu samo tkanina koja zaklanja prozore – one su tiha pozadina svakog interijera. Prave zavjese unose toplinu, mekoću i cozy osjećaj, dok krive mogu uništiti dojam cijelog prostora. Evo savjeta dizajnera kako ih odabrati bez greške.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

čišćenje 00:58
čišćenje | Video: 24sata/pixsell

Materijal je ključ

Ako želite svijetao i prozračan prostor, birajte tanke tkanine poput lana ili pamuka. Propuštaju prirodno svjetlo i daju osjećaj lakoće. Za privatnost i toplinu, najbolji su baršun, velur ili teži lan. Osim što čuvaju privatnost, poboljšavaju i akustiku, idealno za spavaće sobe i blagovaonice.

BITNA JE DUŽINA Najčešće pogreške kod kupovine i stavljanja zavjesa na prozore
Najčešće pogreške kod kupovine i stavljanja zavjesa na prozore

Dužina i širina imaju moć

Zavjese do poda stvaraju formalni i elegantni izgled, dok one koje blago prelaze pod unose dojam luksuza i udobnosti. Kraće zavjese, tik iznad prozorske daske, praktične su za kuhinje i dječje sobe. Širina? Zavjesa treba biti barem dvostruko šira od prozora da lijepo pada i stvara prirodne nabore. Volite li raskoš? Dodajte još tkanine - nikad ne možete pretjerati.

Hotel double bed with wedding dress laying on top
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Boje i uzorci mijenjaju raspoloženje

Svijetle nijanse poput bijele, pijeska ili svijetlo sive vizualno otvaraju prostor i unose mir. Tamne boje - tamnozelena, petrolej plava, boja vina - daju dozu drame i luksuza. Uzorci? Geometrijski za moderni dom, floralni za romantični, jednobojni za bezvremensku eleganciju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Detalji čine razliku

Karniše i trake nisu samo funkcionalni dodaci - oni mogu potpuno promijeniti izgled prostora. Metalne šipke i minimalistički nosači idealni su za moderni interijer, dok drveni karniši i dekorativni završeci pristaju klasičnim prostorima. Popularne su i panel-zavjese ili zavjese na klizačima, praktične za velike staklene površine.

Foto: 123RF
JEDNOSTAVNO JE Požutjele zavjese opet će biti blistavo bijele uz jedan sastojak
Požutjele zavjese opet će biti blistavo bijele uz jedan sastojak

Zavjese su investicija u atmosferu

Ne podcjenjujte ih – zavjese mogu ublažiti hladan minimalizam, naglasiti visinu prostorije i ujediniti boje interijera. Birajte ih pažljivo, kao što birate namještaj. Dobro odabrane zavjese unose karakter i toplinu u svaki dom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliki tjedni horoskop: Ribe će se zaratiti sa šefom, Škorpionu će dosaditi sadašnji imidž...
OD 14.12. DO 20.12.

Veliki tjedni horoskop: Ribe će se zaratiti sa šefom, Škorpionu će dosaditi sadašnji imidž...

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili
REAGIRAJTE NA VRIJEME

Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili

Krvni ugrušci prirodno nastaju nakon ozljede kako bi spriječili pretjerani gubitak krvi. No, ponekad se mogu razviti i u arterijama ili venama bez vidljive ozljede
Guba se pojavila u Hrvatskoj: Evo koji su simptomi, kako se bolest prenosi, kako se liječi...
NAKON 30 GODINA

Guba se pojavila u Hrvatskoj: Evo koji su simptomi, kako se bolest prenosi, kako se liječi...

Bolest prvenstveno zahvaća kožu, periferne živce, sluznicu gornjih dišnih putova i oči. Ako se ne liječi, oštećenje živaca može dovesti do teških i trajnih fizičkih oštećenja i invaliditeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025