Super savjeti: U srijedu vam darujemo knjižicu o imunitetu

Donosimo savjete niza sugovornika, prvenstveno liječnika i nutricionista, koji nas svake godine uoči sezone gripe i prehlada savjetuju o tome kako izdržati zimu bez bolesti ili barem težih komplikacija

<p>Jesen i zima donose nam nove izazove, jer dok još traje rizik od zaraze korona virusom “stižu” i druge zimske bolesti, poput prehlade i gripe.</p><p>Treba imati na umu da ti virusi mogu oslabiti imunitet i učiniti nas podložnijima infekciji koronom, stoga je važno jačati imunitet. U prednosti su oni koji su o tome razmišljali i ranije, jer samo mjesec, dva zdravog života neće nas obraniti od bolesti, upozoravaju stručnjaci. No zdrave navike svakako nas čuvaju.</p><p>Stoga donosimo savjete niza sugovornika - prvenstveno liječnika i nutricionista - koji nas svake godine uoči sezone gripe i prehlada savjetuju o tome kako izdržati zimu bez bolesti ili barem težih komplikacija.</p><p>Neki od savjeta su - naučite se nositi sa stresom, uspostavite uredne navike spavanja, izdvojite vrijeme za sebe i zdravo se hranite. Što se tiče prehrane, donosimo vam najzdravije namirnice za hladnije dane. To su one bogate vitaminom C koji brani od viroza.</p><p>Osim toga, liječnici otkrivaju i kako prepoznati određenu bolest - od prehlade do korona virusa.</p><p>Donosimo i savjete ua sprečavanje gripe i prehlade kod beba i male djece. Otvorite prozore i redovito zračite prostorije, cijepite dijete redovno i izlazite na zrak. Zimi je dovoljno dvadesetak minuta šetnje dnevno. Otkrivam i tajnu moć biljaka. Naime, čajevi, čajne mješavine, tinkture ili eterična ulja mogu biti izuzetno djelotvorna u prevenciji bolesti, odnosno jačanju imuniteta. Sve o fitoterapiji i još mnogo toga donosimo u knjižici koja uz 24sata izlazi u srijedu, 7. listopada.</p>