Super trik kako izabrati dobru bundevu i narezati je što lakše

Ne znam za vas, ali ja sam veliki obožavatelj bundeva, piše na svom blogu ambitiuoskitchen blogerica Monique. Bundeve će zauvijek biti moja omiljena namirnica, dodala je.

Većina bundeva s trijema s pune vlakana i imaju premalo okusa. Umjesto toga Monique preporučuje tzv. šećernu bundevu kakvih najviše ima tijekom jeseni i zime u trgovinama. Izaberite bundevu težine od jedne i pol do dvije kile. Obično im je meso tad najbolje.

Kako narezati i očistiti bundevu?

1. Koristite jako oštar nož kako biste bundevu prerezali po pola uz stabljiku koja viri prema gore

2. Uzmite žlicu i izdubite sjemenke koje možete baciti ili sačuvati za sušenje

3. Kako biste lakše ogulili bundevu, stavite je u posudu i ostavite u mikrovalnoj pećnici 2 - 3 minute dok lagano ne omekša

4. Zatim prerežite polovice na četvrtine ili manje dijelove

5. Uzmite oštar nož i ogulite koru. To ne bi trebao biti problem, a ponekad se može oguliti i bez uporabe noža

6. Narežite bundevu na kockice

7. Kockice složite na papir za pečenje te prelijte s malo maslinova ulja, dodajte soli i papra te ostalih začina koje volite. Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva te pecite bundevu 30 - 35 minuta na toj temperaturi. Uzmite vilicu i provjerite je li omekšala. Ako uspijete bez problema prerezati kockicu, to je to.

8. Možete je peći i u obliku polumjeseca. Postupak je isti.

Slatka verzija

Nakon što ste izdubili sjemenke i prerezali bundevu na pola, u polovice utrljajte kokosovo ulje, smeđi šećer, a po želji dodajte i malo cimeta. Na papir za pečenje postavite bundevu tako da je dio s korom okrenut prema gore, a na papiru je mesnati dio. Pecite na 190 stupnjeva 40 - 50 minuta. Ogulite koru, i prava poslastica je tu!

Pire od bundeve:

1. Izrežite bundevu na pola

2. Žlicom izvadite sjemenke

3. Utrljajte u bundevu kokosovo ulje ili otopljeni maslac, dodajte smeđi šećer i cimet4. Postavite bundevu na papir za pečenje s mesom okrenutim prema papiru5. Pecite na 190 stupnjeva 40 - 50 minuta.6. Ostavite da se bundeva hladi 20 - 30 minuta. Ogulite koru i ubacite bundevu u blender. Miksajte dvije do tri minute dok ne dobijete glatku ravnomjernu smjesu7. Pire stavite u vrećicu te zamrznite. Tako zamrznut pire možete koristiti do šest mjeseci.

