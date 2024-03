Super trik s kojim će banane dulje trajati i manje posmeđiti

Održavanje svježine banana i sprječavanje da postanu smeđe može biti veliki izazov. Jedan od trikova kako to spriječiti je da ih zamotate u prozirnu foliju. Tako će puno dulje trajati.

No, tu je još jedan način koji valja isprobati.

- Jednostavan i jeftiniji način da banane dulje traju jest da uronite vrh peteljke u vodu. Naše tako izdrže oko 10 do 14 dana - rekao je Dustin Hadley u svom TikTok videu.

Naime, Dustin snima videozapise na TikToku na profilu @that40yearguy te voli isprobavati nove savjete i trikove. Ovaj put je dio banana stavio u vodu, a dio ostavio vani, da vidi što će se dogoditi nakon tjedan dana.

- Nikada nisam radio jednotjedni test, isprobat ćemo ovaj trik za banane da vidimo hoće li dulje ostati svježe - kaže.

Provjerio ih je nakon 12 dana, a banane koje su bile u vodi su ostale žute s nešto smeđih mrlja. Dok su se banane koje su bile izvan vode raspale i kada ih je podignuo bile gotovo potpuno smeđe i trule.

Kora na tim bananama bila je smeđa, a sam plod je bio kašastiji.

Ako banane kupite zelene te ih čuvate ovom metodom, one mogu trajati do 15 dana, piše The Daily Star.