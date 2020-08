Osnažite imunitet superbiljkama

Ako osjetite da vam je imunitet oslabio, možete si pomoći korištenjem čajeva, tinktura ili pripravaka od nekih 'superbiljaka', koje pomažu da se vrati prirodna ravnoteža organizma, savjetuju stručnjaci

<p>Dugotrajna izloženost stresu, sindrom kroničnog umora, neravnoteža hormona, bolesti crijeva i štitnjače i neke kronične bolesti samo su dio zdravstvenih problema uslijed kojih se može poremetiti imunološki sustav te dovesti do toga da organizam postane podložniji na niz bolesti, među kojima su i virusne infekcije dišnih puteva, od obične prehlade do infekcije korona virusom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Čajevi pomažu i u razgradnji celulita </p><p>Uz to što je važno voditi računa o tome kako se hranimo, te nastojati što češće boraviti u prirodi, ako osjetite da vam je imunitet oslabio, povremeno si možete pomoći korištenjem čajeva, tinktura ili pripravaka od nekih 'superbiljaka', koje pomažu da se vrati prirodna ravnoteža organizma. </p><p>Prije toga je uvijek dobro potražiti savjet stručnjaka, ističu nutricionist i fitoaromaterapeut Goran Smirčić iz riječke Udruge alternativaca EteriCo te liječnica i fitoaromaterapeutkinja dr. Ksenija Krajina Pokupec iz biljnog savjetovališta Botana u Zagrebu.</p><p>Naime, zdravi ljudi mogu koristiti takvu pomoć uglavnom bez ograničenja, no dobro je potražiti savjet o dozama i vremenu tijekom kojega ćete neki biljni pripravak koristiti, dok svi oni koji imaju neke zdravstvene poremećaje ili bolesti, koji su na nekoj medicinskoj terapiji, prije korištenja biljnih lijekova trebaju provjeriti da nema interakcije s lijekovima koje inače koriste. </p><p>U slučaju jače narušenog imuniteta (zbog pojačanih fizičkih i psihičkih napora, ili oporavka od bolesti), možete si pomoći korištenjem pripravaka od biljaka koje se nazivaju adaptogenima, među kojima su Rodiola - ružičasti žednjak (Rhodiola rosea), koja je vrlo pogodna za korištenje kod prilagodbe na promjenu godišnjih doba te uslijed pojačanih fizičkih i psihičkih napora, kaže Smirčić.</p><p>Njezin efekt može se vidjeti već nakon nekoliko dana, a gotovo da i nema utjecaj na druge lijekove koje koristite. I Korejski (azijski) ginseng (Panax ginseng) te Sibirski ginseng (Eleuterococcus senticocus) mogu biti vrlo korisni kod jakih fizičkih i psihičkih napora, no treba biti oprezan jer imaju ograničenu primjenu kod niza zdravstvenih problema i treba ih piti isključivo uz nadzor te ograničeno vrijeme, kaže Smirčić.</p><p>Dodaje kako snažna adaptogena svojstva pokazuje i Kordiceps (Cordyceps sinensis), koji spada u grupu gljiva i tradicionalno se koristio kao tonik organizma, za podmlađivanje i rekonvalescenciju. Pripisuju mu sposobnosti obnavljanja DNA oštećenja, što može biti potencijal i za prevenciju nastajanja tumora.</p><p>Kao poticaj za organizam u nekim slučajevima preporučuje se i Maka ili Maca (Lepidium meyenii), biljka koja povećava tjelesnu izdržljivost i otpornost organizma prema stresu, tjeskobi i iscrpljenosti te psihičku energiju i koncentraciju.</p><p>- Za jačanje imuniteta često se preporučuju i aloa, ehinaceja ili Taheebo. Iako te biljke imaju svoje pozitivno imunološko djelovanje, osobno radije preporučujem biljke našeg podneblja koje su bolje za naš organizam i našu genetiku, ističe dr. Krajina. Tako u zimsko vrijeme, u sezoni gripe i prehlada, preporučuje cvjetni med i kapi na bazi imele, nevena i bazge. Ovi čajevi uglavnom se mogu koristiti i uz lijekove, no za neke druge radije potražite savjet prije korištenja.. </p><h2>Kako pripremiti organizam za hladniju sezonu? </h2><p><strong>(pripremio Goran Smirčić)</strong></p><p><strong>Prije zime:</strong> Prijelaz sa jeseni na zimu nosi svojevrsni stres zbog promjene temperature, vlage i općenito uvjeta u kojima čovjek živi. </p><p>- Zdrav čovjek može koristiti integralnu otopinu ili kapsule rodiole ili kapsule sa pulvisom 1-2 puta na dan, kroz period od 2 mjeseca. Uz to, može mazati stopala eteričnim uljem čajevca prije spavanja, što dodatno podiže imunopotencijal tijela, savjetuje Goran Smirčić. </p><p><strong>Imunostimulirajuća fitoterapija u početku zime:</strong> Ako pacijent nije na imunosupresivnoj terapiji, može koristiti tinkturu ehinaceje 3-4 puta na dan, 20-30 kapi, ili integralnu otopinu ehinaceje 3-4 puta na dan po 5 mililitara. Dovoljno je koristiti 3 tjedna u kontinuitetu. </p><p><strong>Primjer polagane imunostimulacije; za polagano dizanje imuniteta (i protiv peludne groznice):</strong> Preporučuje se uzimanje ulja crnog kima, 25 kapi 2-3 puta na dan. Kod djece je ta doza 10-15 kapi, ovisno o uzrastu djeteta. Crni kim nije brzi imunostimulator kao ehinaceja, pa je potrebno oko mjesec i pol da pokaže svoj imunostimulirajući potencijal. </p><p>- Zbog toga osobe koje pate od alergija trebaju početi uzimati crni kim krajem siječnja i konstantno ga koristiti do cvjetanja prve flore. Iskustva govore o značajnom smanjivanju simptoma alergije nakon korištenja crnog kima, kaže Smirčić. <br/> </p>