Superbiljke: Svekrvin jezik, palma i aloe vera 'čiste' zrak

Na svakih devet kvadrata stavite biljku i zrak u domu bit će kvalitetniji, a to je osobito važno u doba korona virusa.

Uz to, one uljepšavaju interijer i smanjuju stres, tvrde stručnjaci. Da pročišćavaju zrak, pokazalo je NASA-ino istraživanje. Smjestite ih u dom, ali po učinku. Primjerice, one koje dobro djeluju protiv cigaretnog dima najbolje je staviti u dnevni boravak. Uz njih dodajte i biljke koje djeluju kao ovlaživači zraka. Jedna od najboljih biljaka za pročišćavanje dima cigarete je gerber.

On voli sunčana mjesta i podnosi velike vrućine, a treba ga samo dovoljno zalijevati. U dnevnu sobu stavite i aloe veru. Ona “proždire” štetne spojeve iz zraka, uključujući zračenje TV ekrana i računalnih monitora. Osim toga, njezini se listovi mogu koristiti i za liječenje opeklina te za izradu raznih blagotvornih pripravaka za kožu.

Jedna od najboljih biljaka za pročišćavanje zraka je svekrvin jezik.

Ona uklanja otrove, a proizvodi kisik čak noću. Zbog toga je možete staviti i u spavaću sobu. S obzirom na to da ne treba puno svjetla i laka je za održavanje, može uljepšati i kupaonicu. Za drvo života stručnjaci kažu da može apsorbirati više od 90 posto acetona pronađenog u odstranjivaču laka za nokte ili proizvodima za čišćenje u kućanstvu. Može biti korisna u dnevnoj sobi. Za zrak je odlična i palma koja pomaže u regulaciji vlage u prostoru.

Uljepšat će prostor i dati mu tropski ugođaj. U dnevni boravak stavite i sobnu bromeliju. Ona je vrlo korisna u apsorpciji benzena iz zraka. Apsorbirat će više od 90 posto kemikalija koje se mogu pronaći u ljepilu, bojama, vosku za namještaj i deterdžentima. Vrlo je korisna ako živite u blizini benzinske crpke, opasnog odlagališta otpada ili većih industrijskih objekata. Korisno je nabaviti i zeleni ljiljan. Njegovo lišće raste vrlo brzo i pomaže u apsorbiranju štetnih supstanci, poput plijesni ili drugih alergena.

Jedna od najboljih biljaka za one koji imaju problema s plućima i astmom je bršljan. On pročišćava zrak pa ga je dobro staviti u spavaću sobu.

Ugođaj tropske šume pristaje kupaonici

Bambus će lijepo izgledati u svakoj kupaonici, a može se uzgajati u staklenci s vodom. Paprati su idealne za kupaonicu jer vole vlažan zrak i slabu svjetlost. Ove biljke kupaonici daju tropski izgled, ali i osvježenje.