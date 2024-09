Supernamirnice za zdravo srce

Promjene u načinu života, osobito promjene u prehrani, mogu pomoći u liječenju i prevenciji srčanih bolesti. Donosimo šest supernamirnica koje mogu pomoći očuvanju zdravlja srca i spriječiti kardiovaskularne bolesti.

Foto: Getty

1. Bobičasto voće

Bobičasto voće prepuno je antioksidativnih polifenola, koji pomažu smanjiti rizik od srčanih bolesti i poboljšati zdravlje kardiovaskularnog sustava, pokazuju istraživanja.

- Borovnice, jagode, maline i drugo bobičasto voće sadrže biljne kemikalije poznate kao polifenoli. Oni mogu pomoći u zaštiti srca neutraliziranjem oksidiranog LDL-a, koji stvara plak unutar arterija - javlja Harvard Health.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Svjetske zvijezde kod splitskog chefa dolaze na repete: 'Bono Vox se sav zašporka od gušta!' | Video: 24sata/pixsell

Redovita konzumacija borovnica i jagoda povezana je sa znatno manjim rizikom od srčanog udara, pokazala je studija iz 2013. objavljena u časopisu Circulation. Tijekom 18 godina istraživači su pratili prehrambene navike više od 90.000 žena. Žene koje su jele bobičasto voće nekoliko puta tjedno imale su 34% manji rizik od srčanog udara nego one koje su ga konzumirale jednom mjesečno ili rjeđe.

2. Avokado

Zdrave masnoće, poput onih u avokadu, ključne su za zdravo srce, prema Heart Foundation.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Unatoč visokom udjelu masti, avokado sadrži zdrave, mononezasićene masnoće - kaže Christine Rosenbloom, registrirana dijetetičarka i koautorica knjige Hrana i fitnes nakon 50. godine.

- Avokado je također bogat vlaknima, kalijem i magnezijem, što su sve nutrijenti povezani sa zdravljem srca - dodaje.

Tridesetogodišnja studija objavljena u časopisu Journal of the American Heart Association otkrila je da su osobe koje redovito konzumiraju avokado imale znatno manji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s onima koji ga rijetko jedu. Oni koji su jeli avokado najmanje dva puta tjedno imali su 21% manji rizik od koronarne bolesti srca.

3. Tamna čokolada

Iako se čokolada obično smatra desertom, tamna je bogata hranjivim tvarima. Tamna čokolada sadrži flavanole, vrstu flavonoida koji povoljno djeluju na srce, obnavljaju stanice i mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka, prema Cleveland Clinic.

Foto: Fotolia

Redovita konzumacija kakaa ili tamne čokolade bogate flavanolima povezana je sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, koronarne bolesti srca i moždanog udara, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Frontiers in Nutrition. Pregled iz 2017. godine pokazao je da konzumacija tamne čokolade tri puta tjedno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti za 9%.

- Istraživanja sugeriraju da konzumacija čokolade smanjuje rizik od koronarne bolesti srca, moždanog udara i dijabetesa - navodi se u pregledu studije. Umjerena konzumacija čokolade (1-6 porcija tjedno) može biti optimalna za prevenciju ovih ozbiljnih bolesti. Preporučuje se konzumirati tamnu čokoladu s najmanje 70% kakaa kako biste iskoristili njezine blagodati.

4. Orasi

Redovita konzumacija orašastih plodova, osobito oraha, povezana je s nižim rizikom od srčanih bolesti i smrtnosti, navodi se u studiji iz 2019. godine.

- Orasi su bogat izvor omega-3 masnih kiselina, osobito alfa-linolenske kiseline te povoljno djeluju na kardiovaskularno zdravlje. Pomažu u smanjenju upala, poboljšavaju ravnotežu kolesterola, snižavaju krvni tlak i smanjuju rizik od metaboličkog sindroma i kardiovaskularnih bolesti - izjavio je dr. John Higgins, profesor kardiovaskularne medicine na McGovern Medical School pri UTHealth Houston.

Prema Klinici Mayo, orašasti plodovi mogu pomoći srcu na sljedeće načine:

Poboljšanje zdravlja arterija

Smanjenje rizika od krvnih ugrušaka

Smanjenje rizika od visokog krvnog tlaka

Smanjenje rizika od smrti zbog bolesti srca

Snižavanje razine lošeg kolesterola

Smanjenje upale povezane sa srčanim bolestima

U velikom, 32-godišnjem istraživanju objavljenom u časopisu Journal of the American College of Cardiology, znanstvenici su otkrili da su osobe koje su konzumirale 30 grama orašastih plodova najmanje pet puta tjedno imale 14% manji rizik od razvoja bolesti srca i 20% manji rizik od koronarne bolesti srca u usporedbi s onima koji su orašaste plodove jeli rijetko.

Foto: Dreamstime

5. Rajčice

Rajčice su bogate kalijem, vlaknima, folatom, vitaminima C i K te likopenom — antioksidansom koji može pomoći u zaštiti od srčanih bolesti. Pregled 25 studija pokazuje da prehrana bogata rajčicama može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Znanstvenici su otkrili da visoke razine likopena u krvi smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti za 14%.

Česta konzumacija rajčica također može pomoći u reguliranju razine kolesterola. Visoki kolesterol povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Studija iz 2014. godine pokazala je da pijenje soka od rajčice četiri puta tjedno snižava LDL (tzv. "loš") kolesterol i povećava HDL (tzv. "dobar") kolesterol.

6. Masna riba

Masna riba poput lososa, skuše, sardina i pastrve bogata je omega-3 masnim kiselinama, koje pomažu u snižavanju krvnog tlaka i smanjenju razine masnoća u krvi.

- Konzumacija ribe pomaže u borbi protiv bolesti srca na nekoliko načina. Omega-3 masne kiseline iz ribe štite srce od razvoja nestalnih i potencijalno smrtonosnih poremećaja srčanog ritma. Također snižavaju krvni tlak i broj otkucaja srca, poboljšavaju rad krvnih žila te, u većim dozama, snižavaju trigliceride i mogu ublažiti upalu - izvještava Harvard Health.

U 18-godišnjoj studiji objavljenoj u American Journal of Clinical Nutrition, znanstvenici su pratili prehranu više od 40.000 muškaraca. Muškarci koji su jeli jednu porciju ribe tjedno imali su 15% manji rizik od razvoja srčanih bolesti u usporedbi s onima koji su rijetko ili nikada konzumirali ribu, piše msn.