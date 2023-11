'Suprug je imao aferu s mojom mamom, ovako sam ih otkrila'

Nisam željela vjerovati da bi me dvoje ljudi kojima sam najviše vjerovala na cijelom svijetu moglo tako izdati, rekla je Katherine, majka dvoje djece iz SAD-a koja na TikToku tvrdi da ju je suprug varao s njezinom majkom, a za sve je saznala od bake.

- Prvo čudno što sam primijetila bilo je da su se moj muž i moja mama počeli drugačije pozdravljati. Umjesto neugodnog zagrljaja sa strane, moja mama bi omotala ruke oko njegovog vrata, a onda bi je on zanjihao u krug. Također je počeo mojoj mami trljati stopala pred mojim očima.

Na Valentinovo, samo dva dana prije nego što je saznala za njihovu aferu, donio je cvijeće i njoj i njezinoj mami.

- Ali, najveći znak za sumnju bio je kad su u više navrata pred svjedocima rekli kako bi njih dvoje završili zajedno da se meni i tati nešto dogodi - dodala je i napomenula da se rastala od njega, prenosi New York Post.



Jednog dana baka je došla do nje i rekla kako misli da se nešto događa između njezinog muža i mame. I ona je primijetila da se oboje čudno ponašaju.

- Ohrabrivala me da istina uvijek izađe na vidjelo i bilo je tako - rekla je.

Jedne večeri u veljači prošle godine, dok su njihove kćeri blizanke već spavale, nazvala je preko FaceTimea svog supruga kako bi ga pitala kada će završiti s poslom jer je već prošlo 21 sat. Radio je kao dostavljač, a Katherine je primijetila da se ne nalazi na mjestu na kojem joj je rekao, već na drugoj lokaciji.

- Malo smo se svađali, onda je postalo još gore. Odjednom sam čula ženski glas, a on se okrenuo prema suvozačevom mjestu. Postala sam vrlo sumnjičava i pitala muža je li neka žena s njim, a on me na to jednostavno nazvao ludom. Srce mi je jako tuklo u grudima. Trebalo mi je nekoliko minuta da doživim napadaj panike i zaplačem. Shvatila sam da su moje sumnje opravdane - prisjetila se.

- Zvala sam ga kasnije još nekoliko puta, nakon što je odbio pokazati tko sjedi do njega. U tom trenutku sam bila 99 posto sigurna da je to moja mama. Jednostavno sam imala taj predosjećaj - rekla je.

Tada je odlučila nazvati mlađu sestru koja je tada još uvijek živjela kod kuće s roditeljima.

- Moja sestra je potvrdila moje sumnje. Rekla mi je kako je moj muž ranije tog dana pokupio mamu da ide s njim na dostave. Sestru je zamolio da mi to ne spominje - nastavila je.

Kasnije je nazvala svoju majku i ova joj se, kaže, javila tek nakon osmog puta. Prvo su oboje poricali aferu, no u konačnici su priznali da su ljubavnici.

Katherine je odmah pokupila djecu i otišla iz kuće, a njezina majka se u nju uselila.

- Dostavila sam mu papire za razvod u kojima je, također, stajalo da ću podnijeti zahtjev za 100-postotno skrbništvo nad našom djecom. Moj sad bivši muž se umorio od moje mame i izbacio ju je iz kuće, a moj otac ju je objeručke primio nazad. Do dana današnjeg se moji roditelji ponašaju kao da se afera nikada nije dogodila - ispričala je.

Po njihovim riječima, afera se nikada ne bi dogodila da Katherine nije bila tako 'užasna kći' i 'užasna žena'.