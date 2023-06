Suprug je otišao poslovno, a ona je platila djeci putovanje da može u miru biti s ljubavnikom

Georgia (44) majka je dvoje djece koji studiraju u drugom gradu, pa je nakon dugog niza godina napokon ostala sama sa suprugom. Unatoč tome što je mislila da će im biti lijepo skupa, brak im se raspada, ali su se zbog djece odlučili ostati zajedno. Georgia je pronašla ljubavnika, a kad su se djeca vratila na ljeto s fakulteta, nije znala što učiniti.

- Muž mi je trebao otići na poslovni put i ja sam smislila odlično rješenje za sve nas - rekla je žena, koja je odlučila djeci uplatiti putovanje dok joj suprug nije u gradu, kako bi ostala sama.

Foto: DREAMSTIME

- Možda to nekome zvuči pretjerano, no to je mala cijena za moju i njihovu sreću - kaže Georgia, čija djeca imaju 20 i 21 godinu.

Kako kaže, osim što je htjela da ih nema u gradu, željela ih je počastiti za uspješno završenu godinu studija pa su njezinu odluku svi lako prihvatili.

Foto: Dreamstime

- Nisam mogla zamisliti to da prekinem s ljubavnikom, teško bi mi to palo - iskreno je ispričala Georgia.

- Sa suprugom nemam neki odnos, imam osjećaj da je naša veza jednostrana. On ništa ne poduzima, a zna da sam nesretna. Imam osjećaj da uopće ne želi provoditi vrijeme sa mnom - zaključila je.