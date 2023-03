'Suprug me prevario, ali to je na kraju bila najbolja stvar koja se našem braku mogla dogoditi'

Charity (45) i Matt Craig (40) iz SAD-a upoznali su se u crkvenom kampu u tinejdžerskoj dobi. Nekoliko godina kasnije su se vjenčali, a 2012. je ona saznala da joj je suprug nevjeran.

Varao ju je s kolegicom s posla. Iako to odmah nije znala, imala je neki jak osjećaj da ima ljubavnicu, što su potvrdile SMS poruke koje je pronašla u njegovom mobitelu. Ljutito mu je dala do znanja da sve zna, a on nije imao puno izbora već sve priznati.

Gajio je jake osjećaje prema drugoj ženi, ali ipak nije želio izgubiti suprugu i djecu. Odlučio se na drastičan potez - dao je otkaz, samo da se makne od ljubavnice, i promijenio broj telefona. Obećao je Charity da će početi ispočetka, a ona mu je odlučila dati još jednu šansu.

Ali, nije sve odmah išlo tako glatko. Nakon što je saznala za aferu, rastali su se, a ona je preuzela brigu o njihovoj djeci. Mislila je da mu nikad neće oprostiti, sve do jednog Valentinova kad su se sreli.

Razgovarali su, prošli terapije za parove u problemima i ponovno se upustili u vezu.

- Ova afera se pokazala kao najbolja stvar koja se ikada dogodila našem braku. Sve se raspalo, bili smo u nekom toksičnom i nezdravom raspoloženju. Srušio nam se cijeli svijet. Ne možete baciti bombu u svoj dom i otići neoštećeni. Postalo je to vrlo osobno putovanje. Sad smo sretniji nego ikada - ispričala je.

- Prije nego što sam otkrila aferu, bili smo sretni u braku i dobri prijatelji. No unatoč tome, postala sam toliko sumnjičava da sam počela pratiti svaki njegov korak dok sve nije eskaliralo - prisjetila se.

Matt je direktor marketinške tvrtke i priznaje da je radio preko 60 sati tjedno na vrlo stresnoj poziciji.

- Više sam vremena provodio na poslu nego s obitelji. Borio sam se između obitelji i snova o glazbenoj karijeri. Nisam želio izgubiti svoju obitelj, a nisam ni želio povrijediti tu drugu ženu - ispričao je.

Kako bi mogli nastaviti živjeti zajedno, morali su se razdvojiti na godinu dana i oboje poraditi na sebi. Ona je otkrila da ima problema sa ovisnošću o njemu i nesigurnošću.

Nije shvaćala koliko je nesretna dok nije prošla terapiju i saznala da zapravo upotrebljava 'tihi tretman' (ne razgovara s partnerom) kao oblik kontrole i manipulacije.

- Ta godina razdvojenosti dala nam je vremena da se oporavimo i napravimo sve što je moguće da ponovno izgradimo međusobno povjerenje. Taj proces je stvarno pomogao našoj obitelji. Sad u potpunosti razumijem njezine osjećaje i mogu biti otvoren s njom - rekao je.

- Provela sam nebrojene sate postajući bolja verzija sebe - nadovezala se Charity.

Naučili su biti strpljivi i imati razumijevanja jedno za drugo, prenosi The Star.

