Supruga i kći Caryja Granta osmislile su novu kolekciju inspiriranu filmskom legendom

Cary Grant, jedan od najznačajnijih glumaca velikog ekrana sada je inspiracija za novu kolekciju naočala koju potpisuju njegova kći Jennifer i supruga Barbara

<p>Kolekcija retro okvira, napravljenih prema dizajnu koji je Grant obožavao i često nosio, napravljena je u suradnji sa slavnim LA brendom Oliver Peoples, koji i inače potpisuje stylish okvire.</p><p>Šarm i stil Caryja Granta bili su nadaleko poznati i izvan filmske industrije te su njegove modne kombinacije i danas simbol elegantnog muškarca.</p><p>-Tata je uvijek pazi kako se odijeva, elegancija nije bila samo dio njegova izgleda, već i njegov stil života. On nije vjerovao u modu, nego u pravila klasičnog odijevanja te je govorio kako je bitno kupovati samo najkvalitetnije proizvode bezvremenskog dizajna - otkrila je njegova kći Jennifer Grant.</p><p>Rijetko je izlazio bez sunčanih naočala te nije volio nepraktične stvari.</p><p>- Uvijek je govorio, trebali biste vidjeti osobu, a ne njegov novac. Treba nositi jednostavno, ono što ističe vas, a ne odjeću koju nosite - komentirala je kći slavnog glumca.</p><p>Novi dizajn referira se na pedesete i šezdesete, dekade elegancije prošloga stoljeća.</p><p>- Donosimo dizajn koji predstavlja najjače siluete i stilske smjernice iz svijeta filma i televizije u to vrijeme. No, ipak, Cary Grant djelovao je opušteno, njegova je elegancija bila pristupačna, ležerna – izjavio je Giampiero Tagliaferri, kreativni direktor Oliver Peoplesa za <a href="https://robbreport.com/style/accessories/cary-grant-oliver-peoples-eyewear-2929481/">RobReport.</a></p><p>Naočale, dostupne kao sunčane i optičke, dolaze u pet boja, uključujući ekskluzivni "Grant tortoise".</p><p>- Ovo su naočale kakve bi Grant definitivno nosio – potvrdila je supruga slavnog glumca, Barbara.</p>