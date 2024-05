'Moja žena odbijala je seks 2 godine, sada se ljuti jer varam'

Varanje nikad nije dobra ideja, no jedan je muškarac odlučio da nema drugog izbora nakon što je njegova supruga dvije godine navodno 'odbijala' seks s njim. Rekao je da je nedostatak seksa njihov brak učinio 'neodrživim'.

Man cheater talking privately on cellphone in family bed | Foto: Konstantin Postumitenko

Međutim, sada je izazvao žestoku raspravu o tome je li u krivu što je to učinio. Izjavio je da nije u potpunosti kriv, već da mu je žena rekla da slobodno potraži nekoga izvan braka.

Zbunjeni suprug je na Redditu pitao druge je li pogriješio zbog svoje nedopuštene afere.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Parovi u Pitomači proslavili 50. godišnjicu braka | Video: 24sata/pixsell

Anonimni tip za sebe je izjavio da 'nije super privlačan', ali je 'fit i dobar govornik', dodajući da je uspio upoznati nekoga i njihov odnos je samo fizički.

Iako tvrdi da je toj drugoj ženi rekao da je oženjen, kaže da je to bila samo veza radi seksa - i to je činio jer mu je žena rekla da intimnost potraži negdje drugdje.

- U biti moja žena je naprosto odlučila da smo završili sa seksom. Saznala je da ne može imati djecu zbog izbora koji je napravila prije nego što smo se upoznali. A djeca su, očito, jedini razlog zašto je bila spremna na seks - izjavio je zbunjeni muž.

Potom je pojasnio da voli svoju ženu i uživa u intimnosti s njom, ali sada je njihov brak neodrživ, nakon samo dvije godine.

- Svaka bi rasprava završila njezinim plačem i vrištanjem u moje lice da pokušavam emocionalno manipulirati njome - napisao je.

Suprug je tada otkrio da joj je napisao pismo u kojem je objasnio vlastite osjećaje te ju je zamolio da odu na savjetovanje.

U pismu je, ističe, bio ljubazan i pun ljubavi, no ona mu je na to ljutito rekla da - ode intimu potražiti negdje drugdje.

- Jedne večeri je plakala kad sam došao kući. Kad sam ušao, pitala me je hoću li je ostaviti. Rekao sam ne. Pitala me varam li je, a ja sam rekao da se seksam negdje drugdje. Rekla je da je to varanje, no ja to ne vidim tako. Pitao sam je što sad hoće da učinim - napisao je.

Zatim je tvrdio da mu je supruga rekla da prestane viđati drugu ženu te ga je izvrijeđala.

- Onda mi je rekla da sam iracionalan ako mislim da će sad ona pristati na seks sa mnom. Otišao sam do svog stola i izvukao fotokopiju pisma u kojemu ona upravo to tvrdi, da mogu ići drugdje. No sada je izjavila da ipak želi na savjetovanje te da prije nije to tako shvaćala. I tako mi je rekla da sve što moram napraviti je da je prestanem varati - napisao je.

Zatim je zaključio svoju objavu priznanjem da ne želi razvod, ali je ustvrdio da također ne želi provesti 'ostatak života bez seksa' i rekao da njegova žena ne želi uvidjeti njegovu situaciju.

Rasprava je izazvala žestoku raspravu, jer su jedni govorili da nije u krivu, dok su drugi govorili da ju je trebao ostaviti prije nego što je upoznao druge žene.

- Vi jednostavno niste kompatibilni. Razvod je sranje, ali što se brže završi, prije ćete moći nastaviti sa životom. Ionako će se to dogoditi prije ili kasnije - napisao je jedan.

- Trebali biste se razvesti prije nego si ti nju prevario, jer se u normalnoj vezi takve stvari ne događaju - zaključio je drugi, piše Mirror.