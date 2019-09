Supruga je svu ušteđevinu dala djeci, sad živim kod kćeri i zeta

Dragi Mevludine,

dok sam bio u snazi, nisam oklijevao pomoći ni prijatelju ni neprijatelju, tko mi se obratio uvijek sam uskočio. Danas sam došao u nepriliku zahvaljujući svojoj supruzi. Financirao sam sve što je trebalo za kuću, a ona je novce čuvala u banci. Da vrag bude veći, svu je ušteđevinu podijelila djeci, a ja se sad ne mogu suditi s djecom, to jednostavno nije u mojem karakteru. Probao sam igrati loto kako bih riješio stambeno pitanje, ali nema sreće. Sad sam kod kćeri i zeta, no to postaje nepodnošljivo. Želim se osloboditi zla koje me snašlo.

šifra: j 54

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Dragi gospodine, vidim da ste nezadovoljni i frustrirani situacijom u obitelji. Vidim i da ste vi i supruga mnogima pomagali, ali su vas svi iskoristili. Sad to i dalje rade vaša kći i zet. Supruga je podijelila novac, zet je na svoju ruku i ne voli puno raditi, a ono što i zaradi ostavi ponajprije sebi. Nažalost, vaša kći je naivna, ali takva je situacija, što je tu je. On je shvatio da će vaša kći učiniti sve za njega, no nemojte previše brinuti jer vidim da će se situacija kod vas popraviti. Supruga će mnogo toga shvatiti i počet će zrelije razmišljati, osobito krajem ove i početkom iduće godine. Vidim da ćete biti zadovoljniji i da će sve napokon krenuti u boljem smjeru. Pripazite na srce i tlak, a ostalo je sve u redu. Osjećat ćete se opuštenije i sretnije.

