Suspendirali srednjoškolku jer je sve upozorila na silovatelja

Aela Mansmann (15) sredinom rujna odlučila kako joj je dosta, navodi insider.com. Ona i nekoliko prijatelja bili su uzrujani zbog sve češćih prijava njezinih kolegica o seksualnim napadima na njih, no uprava škole uopće nije reagirala.

Mansmann je stoga svoju zabrinutost podijelila na sastanku školskog odbora, no ništa se nije promijenilo. U nadi da će je ipak čuti, pripremila je papir i zalijepila svoju poruku na ogledalu toaleta te se fotografirala. Na poruci je pisalo: U našoj je školi silovatelj i vi znate tko je to. Uprava škole nije blagonaklono gledala na njezinu akciju. Upravo suprotno - nju i dvoje kolega su suspendirali pod optužbom da su zlostavljačice.

Aela Mansmann was suspended because a student felt they were being bullied by her for this note. This is all you need to know about America’s #rapeculture the school punished Aela rather than understanding why a student would self identify as a rapist!!!!! #BelieveWomen pic.twitter.com/OlWMYJ0BUy