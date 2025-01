Najdepresivniji dan u godini: Evo što piti, jesti i kako se ponašati da se razveselite

Blue Monday je najdepresivniji dan u godini. Ideja o tome da postoji takav dan rodila se u Velikoj Britaniji, kad je psiholog i profesor na Sveučilištu Cardiff, Cliff Arnall, osmislio formulu na temelju koje je utvrdio da se najdepresivnijim danom u godinu može smatrati treći ponedjeljak u siječnju. Iako se kasnije ogradio od svoje formule, priznavši da je taj dan osmislio u marketinške svrhe. Ipak, blagdani su iza nas, ljeto nije baš tako blizu, dani su hladni i tmurni pa mnogi ovih dana mogu osjetiti melankoličnost, anksioznost i depresiju.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Kapa' koja liječi depresiju

Pokretanje videa... 00:54 Klinika Vrapče: 'Kada depresija stisne jače, naša 'kapa' pomaže' | Video: 24sata/pixsell

- Kao da nam nije dosta drugih problema, još samo treba da jedan dan proglasimo depresivnim bez temelja za to – komentira to naša poznata psihologinja Ljubica Uvodić Vranić. Dodaje kako ne postoje relevantna istraživanja ili argumenti koji bi govorili u prilog tome.

- Svatko može imati razloge zbog kojih bi na taj dan mogao biti depresivan, ali mnogi sigurno imaju razloge i za to da se osjećaju dobro i ne treba podlijegati geralizaciji, ističe, uz podsjetnik kako sami dajemo 'boju' bilo kojem danu u svom životu.

- Na to svakodnevno utječemo načinom razmišljanja, ponašanjem i svojim odlukama. Tako, na primjer, ako ste inače navikli gledati na stvari negativno, pa se budite s mišlju 'još jedan grozan ponedjeljak', treći ponedjeljak u siječnju mogao bi biti težak. Nije stvar samo u ponedjeljku, nego u činjenici da se polovicom siječnja obično 'otrijeznimo' od novogodišnjeg veselja i očekivanja koja smo imali od nove godine. Mnogi ljudi u ovo vrijeme vraćaju se na posao nakon godišnjih odmora, na naplatu počinju stizati računi, a u prosincu uvijek potrošimo više nego imate, pa sve to može utjecati na to da se dogodi loš dan i bez tog ponedjeljka, pojašnjava sugovornica. No, to možete i promijeniti.

- Zašto ne biste baš na taj dan pozvali najboljeg prijatelja na druženje, odigrali partiju karata i dobro se zabavili? Možete osmisliti neko seksi iznenađenje za partnera i provesti uzbudljivu večer, dogovoriti s prijateljicama kavu i ćakulu u omiljenom kafiću, ili organizirati nešto od drugih aktivnosti koje inače pozitivno utječu na vaše raspoloženje. Na koncu, dovoljno je prisjetiti se da uz najdepresivniji dan u godini postoji i Dan smijeha, te da nigdje ne piše da na najdepresivniji dan u godini baš morate biti depresivni – zaključuje Ljubica Uvodić Vranić.

Foto: Dreamstime

Kad se osjećamo loše, osamljivanje je najgori izbor

U ovo vrijeme ne treba nam poseban povod da bismo se osjećali loše, kazala je svojedobno za 24 sata Radojka Macan, vlasnica tvrtke Bioeterica, za proizvodnju ljekovitog bilja i eteričnih ulja, komentirajući ideju "Blue Mondaya".

"Zima je, dani su kratki, a noći duge, što podrazumijeva manjak danjega svjela, a to direktno utječe na proizvodnju serotonina, hormona koji regulira pozitivne emocije u tijelu. To značajno utječe na raspoloženje i emocije ljudi i može izazvati promjene u kemijskoj ravnoteži tijela koje se mogu povezati s lošim raspoloženjem, pa i depresijom", pojasnila je.

Naime, kad postoji manjak serotonina, lako dolazi do osjećaja besmisla, tuge, manjka samopouzdanja i motivacije, pa čak i depresije. Često teško ustajemo ujutro, izbjegavamo društvo ljudi, imamo problema s koncentracijom i manjkom energije i slično. No, postoji način da si pomognemo.

Foto: 123RF

- U vrijeme kad se osjećamo pod povećanim stresom treba izbjegavati hranu koja nam krade energiju i pojačava osjećaj umora. To su sve namirnice bogate šećerom. Treba imati na umu da to mogu biti i zalogaji koji su označeni kao da daju energiju, a inače su bogati dodanim šećerima, poput raznih čokoladnih pločica, kupovnih sokova, shakeova i smoothieja te kolača i slatkiša, kaže dipl. ing. nutricionizma Sandra Marić Bulat iz savjetovališta Hranilica.

Kaže kako je s druge strane jednostavno reći kako se treba hraniti: Prehrana koja se temelji na svježem voću i povrću, nemasnom mesu, odnosno ribi, cjelovitim žitaricama i obogaćena je zdravim masnim kiselinama, ono što podrazumijevamo pod mediteranskim modelom prehrane, odličan je način da organizmu doista osigurate više energije. Također, rasporedite hranu na više obroka kroz dan te staviti naglasak na namirnice koje su dobar izvor vitamina i minerala i energije koja nam je potrebna da prebrodimo stres, savjetuje Marić Bulat.

Foto: Dreamstime

Druženje s partnerom i zdrava i mediteranski model prehrane popravljaju raspoloženje

Radojka Macan podsjeća da eterična ulja imaju snažan utjecaj na tijelu, ali mogu imati isti utjecaj i na duh, odnosno psihu čovjeka i mogu pomoći da prebrodimo depresivne dane, pa ih svakako treba preporučiti i protiv 'Blue Mondaya', kaže. Pritom su posebno korisna razbuđujuća citrusna ulja, a najbolji način da iskoristite njihoveprednosti je korištenje difuzera ili nebulizatora (inhalacija). Poželjne su i aromaterapeutske masaže i kupke, pa sve do obične maramice na koju ćete nakapati s nekoliko kapi ulja, držati u džepu i izvaditi u trenutku kad želite udahnuti malo mirisa koji potiče radost.ađa od tuge, depresije i negativnih misli. Ima jako prepoznatljiv i omiljen miris koji ima pozitivan učinak na sve generacije. Može se koristiti samostalno, kao i u kombinacijama s ostalim eteričnim uljima za trenutno podizanje raspoloženja.

TOP eterična ulja bolje raspoloženje

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

1. Eterično ulje bergamot

Od svih eteričnih ulja bergamot najviše pomaže prilikom balansiranja emocija i stvaranja ugode. Utječe na otpuštanje serotonina u mozgu i na taj način regulira raspoloženje te vraća snagu i samopouzdanje. Poznat po tome da balansira intenzivna emotivna stanja i prirodni ciklus spavanja.

2. Eterično ulje slatke naranče

Donosi sunce u tmurne dane i oslobađa od tuge, depresije i negativnih misli. Ima jako prepoznatljiv i omiljen miris koji ima pozitivan učinak na sve generacije. Može se koristiti samostalno, kao i u kombinacijama s ostalim eteričnim uljima za trenutno podizanje raspoloženja.

3. Eterično ulje paprene metvice

U zimsko vrijeme mrak pada već tijekom popodneva, što tijelu šalje signal za proizvodnju melatonina. Tako se rano javlja osjećaj umora, pa često nismo u stanju odgovoriti obavezama. Paprena metvica, poznata po svojem oštrom osvježavajućem mirisu, razbuđuje i daje nalet energije koji nam je potreban.

4. Eterično ulje ružmarina

Za vraćanje fokusa i bolju organizaciju misli i zadataka, ružmarin je idealan odabir. Njegov kemijski sastav ima utjecaj na poboljšanje mentalnog stanja. Daje potrebnu koncentraciju i potiče kreativnost u rješavanju izazova.

5. Eterično ulje lavanda

Lavanda je izvrstan odabir za odmor od negativnih misli. Opuštajuće sastavnice ovog poznatog eteričnog ulja pomoći će za postizanje pozitivnijeg pogleda na budućnost u beznadnim trenucima te umiriti nervozu uzrokovanu dugim periodima lošeg raspoloženja.

6. Eterično ulje đumbira

Svojim prepoznatljivim mirisom, eterično ulje đumbira oživljava umoran um. Slično kao paprena metvica, daje energetski 'boost' i razbuđuje naše misli.

7. Eterično ulje ylang ylang

Poznato po svojem senzualnom mirisu, eterično ulje ylang ylang vrlo je korisno u tretiranju tjeskobe. Svoje smirujuće djelovanje ovo ulje duguje visokoj koncentraciji estera koji dokazano umiruju centralni živčani sustav. Izvrsno se slaže s eteričnim uljem naranče i cedra. Ima intenzivan miris, pa se koristi u vrlo malim količinama.

8. Eterično ulje pačulija

Manje je poznato da djeluje na stanje iscrpljenosti, stresa i potištenosti. Djeluje kao antidepresiv i pomaže kod emotivnih posljedica uzrokovanih gubitkom i tugom. Odlično se slaže sa svim navedenim eteričnim uljima, pa je korisno u kombinacijama.

(pripremila Radojka Macan)

TOP namirnice koje doprinose smanjenju osjećaja stresa

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

1. Med i matična mliječ

Pčelinji proizvodi izvrsni su saveznik za borbu protiv umora i stresa te potiču obnovu stanica.

2. Tamna čokolada

Oslobađa endorfine (hormone užitka) u mozak, a smanjuje kortizol (hormon stresa) u tijelu, no treba paziti na mjeru

3. Pivski kvasac

Koristan je kod umora i za ublažavanje manjih depresija, dakle - manja čaša piva može biti korisna za bolje raspoloženje.

4. Voće

Posebno banane, jer stimuliraju proizvodnju serotonina, koji poboljšava raspoloženje i također je važan za normalno funkcioniranje središnjeg živčanog sustava, kao i borovnice, bogate vrijednim sastojcima koji ublažavaju posljedice stresa.

5. Cjelovite žitarice

Sadrže folate, vitamin skupine B koji nedostaje kod depresije, kao i magnezij i tiamin, koji popravljaju raspoloženje.

6. Omega 3 masne kiseline

Masna i plava riba (srdela, skuša i tuna), odličan su izvor omega-3 masnih kiselina, a dokazano je da je eikozapentaenska kiselina (EPA) u omega-3 masnim kiselinama moćan prirodni antidepresiv.

7. Mahunarke

Grah, grašak, mahune i leća dobar su izvor željeza, kalcija, magnezija, kalija i cinka, minerala važnih u borbi protiv stresa, kao i u zaštiti imuniteta.

8. Zeleno lisnato povrće

Glavni je izvor folne kiseline, čiji nedostatak izaziva pad serotonina u mozgu

9. Orašasti plodovi i sjemenke

Orasi sadrže veliku dozu magnezija, koji djeluje antidepresivno, a sjemenke suncokreta mikroelemente koji reguliraju rad živčanog sustava.

(pripremila Sandra Marić Bulat)

Izađite na svježi zrak

Foto: Dreamstime

Tjelesna aktivnost popravja raspoloženje

Ne zaboravite da sunce, odnosno dnevna svjetlost vrlo pozitivno utječu na naše raspoloženje. Zbog toga je važno u svakodnevne obaveze uvrstiti i aktivnosti koje možemo obavljati vani. Pozabavite se čišćenjem lišća u dvorištu, rezanjem živice, pregledajte biljke i provjerite treba li nešto prekopati i slično, šetajte, upišite se na tečaj planinarenja, nordijskog trčanja ili neku od sličnih ktivnosti, jer to doprinosi povećanoj proizvodnji serotonina, hormona kojije zadužen za dobro raspoloženje

Malo ludorija protiv depresije

Život je prekratak da bismo dopustili jednom danu da nam pokvari raspoloženje. Isprobajte neki od ovih zabavnih trikova i pretvorite najdepresivniji dan u godini u svoj osobni festival sreće. Jer na kraju krajeva, sreća je izbor - zato izaberite smijeh!

1. Kućni disco party

Tko kaže da metla služi samo za čišćenje? Pretvorite svoje jutro u mini disco party - zgrabite metlu, usisavač ili štapni mikser i zaplesište po kuhinji kao da vas nitko ne gleda. Bonus bodovi ako uspijete nagovoriti i ukućane da vam se pridruže!

2. Doručak bez pravila

Zaboravite na zdrave žitarice - ovo je dan za palačinke sa čokoladom za doručak! Ili pizzu od jučer. Ili sladoled. Ne vrijede uobičajena pravila prehrane. Jedino pravilo je - ako vas veseli, pojedite to!

3. Modna katastrofa s namjerom

Obucite najluđu kombinaciju koju možete složiti. Karirane hlače s točkastom majicom? Savršeno! Različite čarape? Još bolje! Neka vaš outfit bude toliko živopisan da Instagram eksplodira od boja.

4. Operacija "Nasmiješi nepoznate"

Pošaljite nasumične smiješne memove svojim prijateljima. Ili još bolje - napravite vlastite! Slikajte svoju mačku kako spava u čudnoj pozi i dodajte urnebesni tekst.

Foto: 123RF

5. Selfie izazov

Postavite si zadatak da napravite najsmješniji selfie u povijesti selfieja. Grimase su obavezne, filteri poželjni, a dostojanstvo - potpuno nebitno.

6. Maraton glupih filmova

Vrijeme je za one filmove koje ste se uvijek sramili priznati da volite. Što gluplji, to bolji! Adam Sandler maraton? Zašto ne!

7. Lista radosti

Napišite popis stvari koje vas vesele, bez obzira koliko trivijalne bile. Miris svježe kave? Zvuk kiše? Mačka koja prede? Sve se računa!

Foto: JOSEP SURIA

8. Jezični eksperiment

Naučite kako reći nešto potpuno beskorisno na egzotičnom jeziku. "Moj ručnik je pun jegulja" na finskom? Savršeno!

9. Nasumični pozivi

Nazovite prijatelja samo da mu kažete nešto potpuno besmisleno. "Hej, samo da ti javim da mi je lijeva čarapa sretnija od desne!"

10. Čokoladna terapija

Na kraju dana, nagradite se kraljevskom količinom čokolade. Jer ako ste preživjeli najdepresivniji dan u godini, zaslužili ste svaki gram!