Svake godine u ovo doba podsjećamo na potrebe jačanja imuniteta, u obrani od niza 'zimskih bolesti', a zbog toga svim čitateljima srijedu 20. listopada, darujemo knjižicu 'Top savjeti za imunitet'.

Bolesti koje se javljaju sve do proljeća su razne - od obične prehlade do gripe, uz moguće komplikacije, poput bronhitisa, upale pluća, pa do onih težih. Kako se već drugu godinu zaredom suočavamo i s pandemijom korona virusa, to je važnije voditi računa o jačanju imuniteta.



Među prvim simptomima da je imunitet oslabljen su učestale infekcije, upale, alergijske reakcije, te umor i sporo zacjeljivanje rana. Jedan od znakova je i kronična dijareja, to može biti i kandidijaza te razne gljivične infekcije, sve do pojave težih bolesti. U borbi protiv njih važno je da postoji sinergija prirodnog i stečenog imuniteta, odnosno da zdravim životnim navikama jačamo prirodnu sposobnost obrane tijela, slijedom čega će se ono lakše boriti protiv različitih ‘napadača’ i tako potaknuti razvoj stečenog imuniteta.

Tako donosimo odlične savjete stručnjaka, među kojima su dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik iz Zagreba i nutricionist Roko Marović, iz nutricionističkog centra ‘Nutrivision', uz koje možete ostati zdravi cijele zime.



Naši stručnjaci objasnili su i koji faktori vode do problema s imunitetom te kako ih najučinkovitije riješiti. Praktičnih savjeta je mnogo, a sve kreće od prehrane. Otkrili su koje su to supernamirnice koje štite organizam od bolesti - čuvaju li nas vlakna, voće, povrće ili nešto drugo. Pobrojali su i vitamine koji su neophodni da bi tijelo bilo jako i obranilo se od raznih virusa te koje namirnice su tim vitaminima i mineralima bogate. Donosimo i veliki vodič po skupinama u kojoj će baš svatko saznati nešto za sebe. Od onih koji rade u uredima i neredovito jedu pa sve do novopečenih roditelja i trudnica ili ljudi koji rade noćne smjene...

Treniranje nekima teško pada, a oni koji su u toj skupini, mogu saznati kako se lakše motivirati za vježbanje i kakvi su treninzi učinkovitiji, ali i kakve benefite oni imaju za organizam.

Osim svega navedenog, ključan je i dobar san. Kvalitetno spavanje važno je za imunitet, a kako i koliko spavati, otkrili su naši stručnjaci. Ispričali su nam da je dnevni san važan kao i onaj noćni te dali savjete za spavanje uz koje ćete biti sretniji, a organizam jači. Ne propustite tiskano izdanje 24sata u srijedu i slijedite savjete naših stručnjaka kako bi bili zdravi i zadovoljni.