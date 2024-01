Suzy Josipović Redžepagić (58): Za prvu plaću od modelinga kupila sam si novog Jugića 45

Nekad je plijenila pozornost kao manekenka i model, a danas je mnogi znaju kao popularnu televizijsku kuharicu i autoricu “Mama zna”, tražene “kuharske enciklopedije” koja je prije koji mjesec doživjela prošireno izdanje s dodatnih stotinu recepata, tako da ih sad ima ukupno gotovo 700. Ljubav prema kuhanju naslijedila je od pokojne majke, od koje i potječe većina njezinih recepata, koje pokušava s ljubavlju prenijeti svojim čitateljima. Ipak, unatoč izuzetno uspješnoj karijeri, u kojoj je organizirala i brojne domaće festivale, Suzy Josipović Redžepagić (58) otkrila nam je kako joj je u konačnici od svega toga najvažnija obitelj - tri kćeri, unuci i suprug Narcis, s kojim živi zadnjih trideset godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... suzy josipović redžepagić | Video: Neva Žganec/Pixsell

Bili ste prva modna agentica na ovim prostorima, čega se najviše prisjećate iz tog vremena, nekog važnog projekta? Možda hrpe statista koje ste ‘nabavili’ za snimanje ‘Tek je 12 sati’?

Sjećam se naravno i tog snimanja. Godine 1990. otvorila sam prvu privatnu modnu agenciju u Hrvatskoj. Radili smo hrpu projekata, snimanja i revija. Postavili smo Miss Hrvatske, Miss Universe, Miss Globusa, Brod ljepote, koji je plovio 15 godina, Fashion week Zagreb, koji smo odradili čak 30 puta, godišnje dvaput. Zatim modna škola - tečaj za manekene koji su završili mnogi danas poznati ex manekeni i manekenke, bezbroj snimanja za TV spotove, editorijale, reklamne kampanje...

Svijet manekenstva vrlo je specifičan, a vi ste u njega ušli još kao djevojčica snimanjem reklame za Namu. Do koje ste godine nastupali i gdje? Često su vas prepoznavali na ulici, koliko vas je to živciralo?

Kao mala djevojčica snimala sam Namine kataloge, nosila revije, a onda opet kao tinejdžerica krenula u modne vode - za Umah i Modru, dvije zagrebačke modne agencije. Pamtim to kao jako lijepo razdoblje života. Bilo je puno posla u bivšoj Jugoslaviji, snimala sam i nosila revije po cijeloj državi. Što se tiče TV reklama, iskakala sam iz paštete koliko sam ih snimila. Ponekad ispred i poslije “Dnevnika” od deset reklama, ja sam bila u njih sedam ili osam i tako godinama. Trudila sam se uvijek biti profesionalna i stalno su me zvali. Baš sam puno radila i tako si kupila prvi auto - Yugo 45. New York je bio pred kraj karijere, poslije toga otvorila sam agenciju u Zagrebu. Nemam problema s prepoznavanjem. Ipak, nisam pjevačica da sam idol masama, tako da mi je sve OK.

Sebe često nazivate napornom, netaktičnom i odlučnom? Dakle, svjesni ste svojih mana. A koje su vam vrline? Na što ste najponosnija u životu?

Istina, direktna sam, naporna, posesivna, ponekad vrlo netaktična, ali brutalno iskrena, što je koji put, nažalost, isto mana. Vrline? Opet iste - iskrena i direktna. Ha, ha, ha... Evo, upravo pitah bližnje kakva sam te kažu da sam komunikativna i dobar organizator, da sam otvorena, srčana, brižna, lojalna, predana, odgovorna i empatična. Koliko vrlina! Najvažnije je da sam "samo svoja" cijeli život, zadovoljna i sretna, jer svaki čovjek treba jako voljeti sebe. Ne egoistično i sebično, već na pozitivan način. Sretna mama je i dobra mama, voljena žena je i dobra supruga, a kad radite posao koji volite - u stvari, ni ne radite, nego uživate. Naravno, najponosnija sam na svoje tri kćeri - Sarah, Hannan i Taru, to su moja tri dragulja. Nema dalje.

Koliko imate unuka? I kad stignete baviti se njima? Što rade kćeri?

Imam od najstarije kćeri Sarah najslađe unuke na svijetu, unuka Maka i unuku Leni, koji me hrane ljubavlju, griju mi dušu i srce, luda sam za njima. Hannan je upravo magistrirala marketing, a Tara je na zadnjoj godini marketinga, isto na Ekonomskom faksu, na kojem sam i ja magistrirala. Sve kćeri organiziraju festivale, Sarah Split Spring i Place market, Hannan i Tara Festival za mlade Beats&Bites te Food film festival Zagreb, rade evente, PR te vode klijentima društvene mreže, pomažu im u organizaciji radionica i raznih snimanja.

Kad se dogodio "switch" na hranu i kuhanje? Kako je nastala kuharica "Mama zna", jedna od najprodavanijih kuharica u Hrvatskoj, koja je doživjela sad već treće izdanje?

Switch na hranu dogodio se davno, svakodnevnim kuhanjem za supruga i dječicu. A kuharica "Mama zna" nastala je na nagovor moje Sare jer sam prvotno napisala i prepisala sve svoje, mamine i bakine recepte da ih namjenski ostavim svojim kćerima, a onda je Sarah rekla: "Mama, zašto da i drugi mladi nemaju takvu kuharicu, pomoći ćeš mnogima ako je objaviš". I tako nije trebalo mnogo od ideje do realizacije. Oduvijek fotkam hranu i sve što skuham, pa su u kuharici bile i moje fotke jer mi je bilo bitno da su vjerodostojne i autentične, realne, moje.

Svekrva Sarajka isprva nije bila oduševljena vašim kuhanjem. Kakvo je stanje danas?

Jednom sam bila ispričala kako je probala moje prvo jelo skuhano njoj, kad sam je htjela impresionirati tatarskim biftekom i umakom od gorgonzole, a nije htjela probati ni jedno ni drugo. Ali daleko je to od toga da nije bila oduševljena mojim kuhanjem. Ne znam koja je bila više oduševljena jedna drugom, pa i kuhanjem, jer ja sam obožavala svoju, nažalost pokojnu, svekrvu, a i ona mene. Naučila me mnogo toga, i razvijanje kora za pitu, bureka, uštipaka, baklava, hurmašica i čorbica, na čemu sam joj jako zahvalna.

Sjećate li se prvog jela koje ste skuhali? Odakle ljubav prema kuhanju, i ponajviše istraživanju?

U mladosti nisam imala potrebu kuhati jer su kuhale moja mama i baka, i to savršeno, tako da je moj izazov bio nešto što one nisu spremale. Prvo sam pripremala tatarski i škampe na buzaru, a onda i slastice. Rođenjem Sare počele su juhice i variva te malo ozbiljnije kuhanje. Do tada gotovo ništa nisam znala.

Što su vas bake naučile, a što mama i tata, vezano za kuhanje, ali i općenito u životu?

I mama i tata super su kuhali, odnosno tata još kuha, mama mi je, nažalost, preminula. Sjećam se jedne scene za Božić kad su pripremali bakalar, svatko na svoj način, oboje su kuhali, svatko svoj bakalar… I danas tata napravi ajngemahtec, koji je moja mama radila najbolje na svijetu, ali i moja sestra Lana savršeno ga radi. Često kuhamo zajedno, a niti jedna moja kulinarska radionica ne može proći bez nje, ona je moja desna ruka u svemu, i tako cijeli život. Bake su obje bile profesionalne kuharice, pa su sjajno kuhale i nama. Baka Anđela živjela je s nama i kuhala po zagrebački, krpice s krumpirom, sa zeljem, nezaobilazne čušpajze, jabuke u šlafroku, štrudle, palačinke, a najviše pamtim tortu od oraha i čokolade bake Ljubice te njezine nedjeljne ručkove s juhicom, pohancima i pire krumpirom...

Roditelji su mi dali sjajan 'input', samopouzdanje, sve su me naučili. Takva sam samo zahvaljujući njima. Uvijek su djeca kopija roditelja, neka više, neka manje, ali uglavnom su preslikači. Mi smo našoj djeci uzor, definitivno. Biti samo svoj, pošten, iskren i moći se buditi zadovoljno i gledati se u ogledalo - dovoljno je, ostalo je na djeci.

Suprug ne kuha?

Supruga Narcisa mama je razmazila, nikad nije imao potrebu kuhati, pa ni ne kuha. Ali zato radi najbolji roštilj na svijetu i uvijek je zadužen za pića, tu mu nema ravnog.

Magistrirali ste ekonomiju, točnije marketing, te ste organizatorica mnogih festivala. Koji vam je do sada najdraži?

Najdraži mi je možda Šibenik Spring. Nekako je najljepši, najintimniji i najtopliji jer je na moru! A naravno, najponosnija i najemotivnija sam prema Food film festivalu Zagreb, koji ove godine slavi 10. godišnjicu i za koji imam samo jednu želju - da je u srcu Zagreba, u centru.

Što vi najviše jedete? I kakav vam je dnevni raspored? Doručkujete, večerate? Imate li još neku zdravu rutinu?

Joj, ja obožavam jesti. Ne znam volim li više jesti ili kuhati. Obožavam oboje, a i veliki sam hedonist. Između slanog i slatkog često biram slatko, koje obožavam. I doručkujem najčešće zobene pahuljice ili jaja, ručam razno i obilato, ali i večeram, iako bi večeru bilo dobro preskočiti. Moram paziti na kilažu, to mi je još slaba karika.

Kako organizirate dan, odnosno tjedan, kad snimate emisije za HRT? Sami nabavljate namirnice, gdje najviše? Imate li svojeg mesara, kumicu na placu, OPG-ove koji vam dostavljaju...?

Sama nabavljam sve, na Kvatriću na placu, gdje mi je i ured. Poznajem sve na placu i svi poznaju mene, poseban mi je gušt kupovati ondje. Između šopinga i placa - biram plac. Sretna sam da imam i Filipa i Marija - dva najbolja mesara na Kvatriću.

Kad ste se preselili u Gračane, u stan u šumi? Gdje ste prije živjeli? U gradu? Blizu ste Sljemenu, šetate li često prirodom?

Rođena sam na ćošku Smičiklasove i Martićeve u Zagrebu, odrastala na Borongaju i Savici, a već 18 godina živim u Gračanima, u šumi na brdu. Prekrasno mi je, uz vjeverice i srne. Kad prođem zavoj na Mihaljevcu, počinje moj odmor, kao da sam na vikendici a ne u gradu. Mir, tišina, pogled, Sljeme. Istina, ne koristim blagodati ove prirode koliko bih mogla i trebala, trebala bih više šetati i hodati po Sljemenu. Nekad sam stalno planinarila, no što sam starija, sve manje, umjesto da pronađem sve više vremena za takvo uživanje na svježem zraku. Sljeme su pluća Zagreba, sretni smo što ga imamo.

Gdje ste upoznali supruga?

Svog Sarajliju upoznala sam u Zagrebu.

Koji su novi projekti na vidiku? Nedavno ste izdali "Adventsku kuharicu", koja je izašla u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, te slanu "Mama zna". U najavi je slatka, pa nas zanima kad izlazi. Najavili ste i klimatsku kuharicu. O čemu je riječ?

Uživala sam pisati zagrebačku "Adventsku kuharicu", a u pregovorima sam da izađe i velika "Zagrebačka kuharica" u suradnji s TZ-om Grada Zagreba. Klimatsku kuharicu za Hrvatsku i Sloveniju napisala sam u suradnji s Institutom za međunarodne odnose prošle godine te je sponzorirana iz EU fondova jer je kao takva prva u svijetu. Izaći će ove godine. Sadrži istraživanje koje pokazuje koliko smo educirani i koliko znamo o zagađenju zraka. Pitali smo obične ljude, ugostitelje, gastro profesore i studente. Najviše su znali studenti, ali svi osrednje… Za svaki recept postoji izračun koliko koje jelo ispušta CO2, odnosno zagađuje zrak, trebamo znati i educirati se kako povrće i voće najmanje štete zagađenju, a crveno meso najviše. Nadam se da ćemo sljedeće godine obraditi i recepte drugih zemalja. Cijelo novo dopunjeno izdanje kuharice "Mama zna", u izdanju Mozaika, rasprodano je, većina već u pretprodaji, i upravo izlazi drugo izdanje, a dugo očekivana slatka "Mama zna" ove godine do Sajma knjige u Zagrebu.