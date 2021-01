Svaki će se par s vremena na vrijeme posvađati, bilo da se radi o politici, rasporedu čišćenja ili nečem jednostavnom kao što jesti za večeru. To je normalno, ali da bi izbjegli veće probleme, važan je način na koji se prepiremo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Od primjene boljeg govora tijela do biranja riječi koje koristite, ove će vam tehnike dobro doći kad god dođe do svađe. U konačnici, njihovo korištenje pomoći će vam da izgradite čvršći odnos koji se temelji na povjerenju, poštovanju i zdravoj komunikaciji.

1. Prepirete se oko više problema odjednom

Započinjete s nesporazumom oko sljedećeg odmora i prepucavate se oko toga kako ne provodite dovoljno kvalitetnog vremena zajedno. Nažalost, ova loša navika sprečava vas i vašeg partnera da ikad dođete do korijena problema. Prvo riješite probleme koje vučete iz prošlosti kako biste to poglavlje mogli završiti i ne spominjati ih u svakoj nadolazećoj svađi. Svaki problem koji imate u vezi treba se odmah rješavati, a ne ga ignorirati, jer tako samo gomilate probleme, koji tako i dobivaju na važnosti.

Rješenje: Kada se svađate, riješite stvar oko koje se svađate, a ostale stvari riješite zasebno (što prije).

Kada se svađate, morate se držati konkretnog problema. Ako se stalno pojavljuje neki drugi problem, odvojite vrijeme za razgovor o njemu. Nakon što riješite prvi problem, možete početi rješavati drugi.

2. Okrivljujete drugu osobu

Kad se osjećate ljutito ili uzrujano, lako je upirati prstom i reći stvari poput 'radiš ovo' ili 'radiš ono'. To su fraze koje vašeg partnera neizbježno stavljaju u defenzivni položaj. Uskoro će, umjesto zdravog, konstruktivnog razgovora, vaše neslaganje prerasti u igru ​​krivnje, a to nije ni korisno ni produktivno.

Rješenje: Da bi izrazili svoje osjećaje krenite od sebe.

Umjesto da koristite riječi koje krivnju svaljuju na vašeg partnera, preoblikujte razgovor u to kako neko ponašanje posebno utječe na vas. Jednostavan način za to je korištenje riječi 'ja'. Na primjer, umjesto da kažete: 'Razljutiš me jer ne slušaš', možeš reći: 'Osjećam se uznemireno jer imam osjećaj da me ne slušaš.'

Nemojte ni u svakoj rečenici govoriti: 'ja osjećam da me ti', 'ja se osjećam izdano', 'ja osjećam da lažeš', jer to također zvuči kao okrivljavanje. Riječ 'osjećam' mora biti praćena sa stvarnim osjećajima koje doživljavate, bilo da je to frustracija, bijes, razočaranje ili nešto drugo.

3. Koristite generalizirajuće izraze poput 'uvijek' i 'nikad'

Slično tome, još jedna uobičajena pogreška je upotreba generalizirajućih izraza, riječi poput 'uvijek', 'nikad', 'svaki put' i sličnih fraza koje dodatno napuhuju prepirke. Ovi hiperbolični izrazi ne samo da će dovesti do obrambenog odgovora vašeg partnera, već vas mogu preplaviti osjećajem nemoći ili osjećajem da je problem prevelik za rješavanje.

Rješenje: Izbjegavajte hiperbolički jezik.

Koliko god bilo primamljivo, najbolje je kloniti se izraza 'uvijek' i 'nikad'. Umjesto toga, pokušajte zadržati fokus na onome što osjećate i proživljavate u sadašnjosti. Objašnjavajući kako se osjećate u tom konkretnom slučaju, možete se pozabaviti trenutnim problemom, umjesto da na nepravedan način iskopavate prošlost.

Ako se ipak uhvatite da želite generalizirati, pokušajte upotrijebiti manje ekstremne riječi poput 'ponekad' ili 'povremeno'.

4. Prekrižite ruke ili izbjegavate kontakt očima

Iako ga možda niste svjesni cijelo vrijeme, vaš govor tijela može puno toga prenijeti, pogotovo kad prekrižite ruku, kolutate očima, stežete šake ili upirete prstom u drugu osobu. Ova ponašanja mogu nenamjerno komunicirati da niste otvoreni za razgovor. Čak možete prenijeti osjećaj agresije prema vašem partneru.

Rješenje: Vodite računa o govoru tijela.

Umjesto da dopustite da vaš govor tijela prenosi negativnost, pokušajte ga iskoristiti u svoju korist da biste bolje iskomunicirali poantu koju pokušavate istaknuti. Obavezno održavajte kontakt očima, to pokazuje vašem partneru da mu dajete svoju punu, nepodijeljenu pažnju.

5. Preoštro kritizirate

Kritike će se pojaviti u bilo kojoj vezi, ali kad se izraze na nekonstruktivan način, pojavljuju se problemi. Neke najčešće pogreške? Verbalni napad na karakter vašeg partnera može značiti skori kraj veze.

Rješenje: Neka vaša kritika bude konstruktivna.

Da biste sudjelovali u konstruktivnoj kritici, usredotočite se na specifično ponašanje vašeg partnera, a ne na njegov karakter. Na primjer, započnite rečenicu s 'Volim te' ili 'Stalo mi je do tebe', prije nego što krenete u to kako se osjećate zbog nečega. Tada možete završiti s nečim poput: 'Želim da ovo riješimo zajedno, kako to možemo učiniti?'.

6. Pribjegavate psovkama i prozivanjima

Kad argumenti postanu intenzivni ili emocionalno nabijeni, lako je pribjeći psovkama, vrijeđanju ili čak nazivanju partnera pogrdnim imenima. No ova loša navika neizbježno donosi više štete nego koristi. Kad se to dogodi, prestaje komunikacija. Više se ne svađate oko neke teme već napadate karakter neke osobe i napadate to tko je ona.

Rješenje: Napravite proaktivnu stanku kako biste bolje razumjeli svoje osjećaje.

Umjesto da vrijeđate i prozivate, napravite proaktivnu pauzu kako biste primijetili što osjećate. Sposobnost da primijetite svoje osjećaje, čak dvije minute ili pet minuta dnevno, može vam pomoći spriječiti da napravite stvari zbog kojih ćete kasnije požaliti.

7. Borite se u pogrešno vrijeme i na pogrešnom mjestu

Ponekad se nesuglasice pojave u najnepovoljnije vrijeme, ali to ne znači da biste trebali tu i tamo rasplamsati stvari. Možda ste vani u javnosti ili ste s djecom. Bez obzira na razlog, raspravljanje u tim situacijama često može rezultirati dodatnom nevoljom, neugodnošću i sramom. A svađa tako može samo eskalirati.

Rješenje: Dogovorite se oko vremena i mjesta za razgovor.

Ako se vi i vaš partner često sukobljavate, pokušajte odrediti određeno vrijeme za vas dvoje da razgovarate o svemu o čemu trebate. Na taj način možete osigurati da ste spremni ući u ozbiljan razgovor.

Konkretno, možda to treba biti vrijeme kada ćete vas dvoje biti sami kako biste osigurali da vaš argument neće utjecati na druge oko vas.

8. Svađate se kad ste pod stresom, gladni ili umorni

Nema ništa gore od svađe s partnerom kad jedno od vas nije dobro u glavi. Vjerojatno ćete izgubiti živce ili ćete negativno reagirati na razgovor kad ste pod stresom, iscrpljeni, gladni ili kada pijete.

Rješenje: Provjerite jesu li vaše osnovne potrebe zadovoljene prije nego što krenete u 'napad'.

Dobar način da provjerite jeste li spremni na svađu, jest razmotriti Maslowljevu hijerarhiju potreba, psihološku teoriju koja kaže da treba zadovoljiti osnovne fiziološke potrebe prije nego što krenete udovoljavati naprednijim potrebama poput ljubavi. Točnije, prije nego što započnete težak razgovor, prvo se zapitajte: 'Jesam li u dobrom stanju za razgovor o tome trenutno? Jesu li zadovoljene moje osnovne potrebe? Jesam li dobro spavao, dobro jeo, vježbao?.' Ako to ne učinite, ne biste se trebali svađati ili voditi težak razgovor.

9. Nastavljate se svađati čak i kad vam treba odmor

Bez obzira namjeravamo li to ili ne, ponekad svađa može eskalirati kod jedne ili obje strane. Vikanje, povisivanje glasa i gubitak živaca često su znakovi da je svađa dosegla točku ključanja. Kada se to dogodi, malo je vjerojatno da se razgovor može pomaknuti prema učinkovitom rješavanju problema.

Rješenje: Odgodite vrijeme za raspravu dok se ne smirite.

Iako se udaljavanje od svađe može činiti kontraproduktivnim, kratki time-out zapravo može biti koristan. No umjesto da jednostavno napustite sobu usred svađe, pobrinite se da partneru jasno objasnite kako vam treba nekoliko minuta da se smirite te priznajte da ćete se nakon toga vratiti i nastaviti razgovor.

Ako se želite udaljiti, to ne može biti duže od 24 sata jer ako se udaljite na dulje vrijeme tada ćete vjerojatnije stvari koje trebate riješiti pomesti pod tepih.

10. Ignorirate partnera i samo šutite

Iako je važno napraviti pauzu kad vam je potrebna, jednako je važno i ne isključiti se od svog partnera što često može izgledati poput šutnje, odbijanja razgovora ili fizičkog napuštanja sobe.

Rješenje: Dajte prioritet zdravom razgovoru.

Jedan od načina na koji parovi mogu riješiti ovu lošu naviku jest da traže jedni od drugih suradnju u načinima pronalaska rješenja, a ne da nastavljaju isticati probleme. Potrudite se izravno prenijeti svoje osjećaje. A ako ste vi taj koji se zatvara, recite drugoj osobi kako se osjećate. Recite im kako neke stvari utječu na vas ili kako njihovo ponašanje utječe na vas. Zatim predložite što želite napraviti kako biste riješili stvari i probajte pronaći zajedničko rješenje.

11. Previše se usredotočujete na svoje razlike

Često vam se može činiti da se vi i vaš partner iznova i iznova prepirete oko istih stvari, a na vidiku nema apsolutno nikakvog rješenja. Kad se to dogodi, lako se usredotočiti na sve razlike koje vas dvoje imate, a koje ponekad mogu potaknuti još veću neskladnost u vezi.

Rješenje: Pronađite zajednički jezik.

Prirodno je da vi i vaš partner imate neka različita mišljenja i uvjerenja, ali to ne znači da uopće nemate zajednički jezik. Tako se često čini da se vaše vrijednosti sukobljavaju, a kad idemo dublje, otkrivamo da su naše vrijednosti mnogo sličnije nego što mislimo.

Ako vam se čini da vi i vaš partner dolazite iz dva potpuno različita smjera, odvojite minutu da razmislite o nekim temeljnim vrijednostima koje pokreću oba vaša uvjerenja. Na primjer, da se oboje volite i želite pronaći rješenje. Vaša bi veza zbog toga mogla postati još jača, piše GH.