Svaka emocija sjeda na neki organ u tijelu: Tuga radi štetu plućima, a strah bubrezima

Tradicionalna kineska medicina razlikuje sedam osnovnih emocija koje su povezane s funkcioniranjem određenih organa i tu vezu smatraju vrlo bitnim aspektom zdravlja odnosno liječenja osobe. To su ljutnja, radost, zabrinutost, tuga, strah i šok. Te emocije utječu na pet glavnih tjelesnih sustava, a u svakom se javljaju određeni parovi organa koji su međusobno povezani s određenim emocijama.

Ukratko, pri svakoj emociji postoji nekoliko organa koji će najčešće reagirati poremećajem ako te emocije nisu uravnotežene. Kinezi srce smatraju carem i vladarom organizma, a njegovo zdravlje vezano je uz pravilnu prehranu, koju dobiva preko krvi. Emocija srca je, naravno, radost.

Drugi organ povezan s radošću je tanko crijevo. Ono prima i prenosi hranu, koju u međuvremenu transformira. Njegova je funkcija da razdvoji hranjive sastojke od toksina, odnosno da izabere što će tijelo asimilirati, a što odbaciti. Jetra i žučni mjehur povezani su s bijesom. Jetra osiguravaju nesmetan protok qija jetara, odnosno životne energije jetara koja je odgovorna za skladno kretanje tvari tijelom. Vrline su jetara dobrohotnost i ljudska dobrota. Ona nas dovode do toga da pomirimo vlastiti nagon za samoodržanjem s potrebom da radimo u korist druge osobe ili za više dobro.

Žučna vrećica odgovorna je za odlučivanje i procjenu što je ispravno. Jetra analiziraju, procjenjuju okolnosti te smišljaju ideje, planove i strategije, a žučni mjehur ima snagu pretočiti fantaziju u odluke i vidjeti ispravno. Slezena i želudac povezani su s prekomjernim razmišljanjem ili opsjednutošću. Slezena u kineskoj medicini predstavlja glavnu vezu između vanjskog svijeta i osobnosti, njezina je funkcija transformirati tvari koje dolaze izvana u srž osobe. To je sposobnost da se iskustvo pretvori u nešto što život čini lakšim.

Pluća i debelo crijevo povezani su s boli. Pluća su u tradicionalnoj kineskoj medicini povezana sa sedam razina duhovnog entiteta, upravljaju tjelesnim ritmom, disanjem, metabolizmom i homeostazom općenito. Vrlina je pluća cijeniti svaki trenutak ovdje i sada, bez odgađanja. Debelo crijevo prima neupotrebljivi dio hrane i tekućine iz tankog crijeva, upija ostatak korisnih tekućina iz njega i eliminira ostatak kroz anus.

Bubrezi i mokraćni mjehur povezani su sa strahom. Bubrezi se smatraju odgovornima za proizvodnju energije, predstavljaju podrijetlo života u svojoj biti, nevidljivo sjeme. Oni su odgovorni za duboku unutarnju snagu osobe, izdržljivost kad je posrijedi teški napor ili trajni problemi. Predstavljaju vrata između života i smrti. Njihova je vrlina preobražaj straha od smrti u životnu mudrost. Moć je mjehura u tome što je najduži kanal u tijelu koji sadrži točke koje odgovaraju svakoj važnoj fizičkoj strukturi i psihoduhovnom aspektu organizma.

Važno je znati kako emocije same po sebi nisu negativne, odnosno da je posve zdravo doživjeti punu paletu emocija. Problemi se javljaju tek kada neke od njih traju predugo ili se javljaju posebnim intenzitetom, pa to postaje izvor neravnoteže. Ta neravnoteža može biti dvosmjerna, primjerice previše ljutnje može izazvati probleme s jetrima, no istodobno ta neravnoteža može proizvesti nove simptome ljutnje, što često uzrokuje ponavljanje ciklusa. To je jedno od objašnjenja zašto se bolest katkad javlja i nekoliko puta dok s njom posve ne raščistimo.

Općenito je kod emocionalnih poremećaja važna potpora psihoterapeuta, a u liječenju je vrlo učinkovita i akupunktura. Iako ta metoda ne rješava fizički problem, ona dovodi osobu do emocionalnog mira, što je glavni preduvjet za ozdravljenje.

Ljutnja budi jetra

Prema svojoj prirodi, ljutnja uzrokuje rast qija odnosno energije jetara, što može prouzročiti crvenilo lica, krvave oče, glavobolje i vrtoglavice. Jetra mogu biti bolna. Tu su i povišen krvni tlak, zamućen pogled te nadutost i vjetrovi. Ljutnja može prouzročiti da qi jetara napadne slezenu te probleme sa želucem: nedostatak apetita, probavne smetnje i proljev, što je često kod ljudi koji se svađaju za stolom ili jedu dok voze.

Dugoročno potisnuta ljutnja ili frustracija često uzrokuje stagnaciju energije jetara, a to može izazvati depresiju ili menstrualne poremećaje. Ljudi koji uzimaju biljne preparate kako bi pokrenuli energiju jetara često doživljavaju napadaje bijesa kad stagnacija energije popusti. Bijes i razdražljivost su odlučujući u dijagnosticiranju stagnacije energije jetara. Kad liječite taj bijes, izbjegavajte piti kavu jer ona zagrijava jetra i pogoršava stanje. Problemi s jetrima zbog ljutnje mogu se odraziti i na žučnom mjehuru, ali i na plućima, sve do pojave astme.

Radost uznemirava srce

Možda zvuči zbunjujuće da radost može izazvati poremećaj, no nije riječ o poremećaju koji uzrokuje sreća nego o neuravnoteženosti. Previše uzbuđenja i stimulacije ili iznenadne dobre vijesti koje dolaze kao šok za organizam mogu izazvati problem. Pri ocjenjivanju razine stresa, psiholozi promatraju i pozitivne i negativne aspekte stresa. Jasno je da su smrt supružnika ili gubitak posla velik izvor stresa. No vjenčanje ili promaknuće, zbog kojih smo sretni, također su stres.

Osoba koja je stalno u pokretu, juri sto na sat i utrkuje se s vremenom može imati lupanje srca, tjeskobe i nesanice te srčanu neravnotežu. I ljudi sa srčanom neravnotežom mogu pokazivati emocionalne simptome jer je srce sjedište duha (shen). Osoba s ekstremnim poremećajem srčane energije vjerojatno stalno hihoće u sebi jer nema duhovnog mira. Moguća je nesanica, nejasno razmišljanje, manija, pa i srčani udar. Ova vrsta neravnoteže liječi se akupunkturom uz meridijan srca. Biljni tretmani sastoje se od formula koje hrane srce, krv ili yin.

Zabrinutost iscrpljuje slezenu

Previše razmišljanja ili opsjednutost problemom koja traje predugo može iscrpiti energiju slezene. To može prouzročiti probavne smetnje i na kraju dovesti do kroničnog umora. Zato je dobro paziti na to da kontrolirate zabrinutost zbog svega, posebno zbog budućnosti. Oslabljena slezena ne može učinkovito pretvoriti hranu u qi, pa nema protoka energije.

Kaže se kako osoba koja se previše brine nosi težinu cijelog svijeta na ramenima, što je dobar opis toga kako se čovjek osjeća kada oslabi energija slezene i krv ne prenosi dovoljno hrane prema srcu. Apetit slabi, osoba zaboravlja jesti, a nakon jela osjeća nadutost. S vremenom joj blijedi ten. Liječenje uključuje biljke koje jačaju slezenu i daju energiju da se nosimo sa životnim problemima umjesto da nam oni budu zapreka.

Tuga uzrokuje nedostatak zraka

Tuga i bol utječu na pluća odnosno proizvode umor i nedostatak zraka. Također, mogu izazivati plačljivost i depresiju. Ukratko, ako vas muči stezanje u plućima, pritisak koji često objašnjavamo kao nemogućnost da dođemo do zraka te česte prehlade ili gripe, problem je možda u prenaglašenoj tuzi koja predugo traje. Mogu se javiti i problemi s kožom, napadaji plača ili astma. U liječenju se koriste biljne formule koje jačaju energiju pluća. Tretman za to stanje uključuje akupunkturu točaka duž pluća i meridijane oko bubrega.

Strah uništava bubrege

Ovaj odnos lako je uočiti kad ekstremni strah uzrokuje potrebu za nekontroliranim mokrenjem, što smo svi doživjeli barem jedanput u životu. Kod djece se to može manifestirati kao mokrenje u krevet, što psiholozi povezuju s nesigurnošću i tjeskobom. Dugoročna tjeskoba zbog brige o budućnosti može iscrpiti yin, yang i qi bubrega, a to na kraju uzrokuje kroničnu slabost. Može utjecati i na jetra te žučni mjehur, što se manifestira kao depresija, nesigurnost i nemir, a ako ostavi posljedice na srcu, bit će to tjeskoba i nemir. Tretman uključuje biljne tonike koji podižu energiju bubrega, ovisno o pojedinačnim simptomima.

Šok slabi do bubrega i srca. Reakcija “borba ili bijeg” izaziva pretjerano otpuštanje adrenalina iz nadbubrežne žlijezde. Srce na to odgovara lupanjem, tjeskobom i nesanicom. Kroničan stres od šoka može jako oslabiti cijeli organizam, što uzrokuje širok spektar problema. Teški šok može imati dugoročan učinak na energiju srca, a to se najbolje vidi kod ljudi koji boluju od posttraumatskoga stresnog sindroma. Liječenje uključuje psihoterapiju, bilje koje smiruju duh i hrani srce i bubrege te redovite tretmane akupunkture.

Tradicionalni lijekovi kineske medicine

Najčešći plan liječenja kombinacija je akupunkture i biljnih pripravaka, što može pratiti i odgovarajuća dijeta (izbjegavanje određene hrane koja pogoršava simptome) te u pravilu ne isključuje odgovarajuću medicinsku skrb moderne medicine. Važno je zatražiti pomoć kvalificiranog stručnjaka, reći mu što više detalja o bolesti, ali i o drugim zdravstvenim problemima te o tome što smo već poduzeli u liječenju. Obično se prije svega rabe biljke koje utječu na uzrok problema, pa onda one koje liječe simptome. Primjerice, smatra se da alergije uzrokuje vjetar, koji donosi nečistoće i vlagu koji utječu na dišne organe.

Zato se u liječenju rabi mačja metvica, koja tjera vjetar. Drugi su korak biljke koje upijaju vlagu da smire upalu u nosu (anđelika i magnolijini pupoljci u kombinaciji s Xanthium sibiricum, biljkom iz porodice čičaka). Ta je kombinacija odlična protiv upale nosne sluznice odnosno sinusitisa, pa se propisuje i kod prehlade. Nakon što ojača sluznica ili istodobno, mogu se koristiti biljke koje jačaju pluća ili druge organe na slabost kojih je čovjek upozorio. Pravi terapeut propisat će vam da u sezoni alergije izbjegavate slatkiše, mliječne proizvode i hladna jela kao što je sladoled jer navode na povećanje skupljanja sline i sluzi. Na vrhu popisa namirnica koje tad treba izbjegavati je i jogurt.

Kako si pomoći?

I joga i tradicionalna kineska medicina preporučuju meditaciju i duboko disanje za obnavljanje energije. Shapiro je preporučuje i kao potporu istraživanju o emocionalnim uzrocima bolesti.

Važno je i suočavanje s emocijama. Regresoterapija, novo rađanje, refleksoterapija, masaža i bioenergija također mogu pomoći da se lakše suočimo s emocijama koje potiskujemo te ih svedemo na mjeru koja neće ugrožavati zdravlje.

Napomena: Dječje bolesti ne treba uvijek tumačiti kao problem s energijom organa, one su način da se izgradi imunitet. No one koje se ponavljaju mogu se povezati s emocijama.