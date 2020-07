Svaka žena želi noge Victorijinih anđelica: Zumba, čučnjevi, ali i pilates vaši su glavni saveznici

Barem tri puta tjedno odradite nekoliko vježbi za lijepe i vitke noge i postići ćete svoj željeni rezultat. Naravno uz vježbe važno je voditi računa i o zdravoj prehrani. Rezultati u tom slučaju neće izostati

<p>O lijepim i vitkim nogama maštaju sve žene, posebno u ljetnim mjesecima. Uz stražnjicu i trbuh upravo su noge kritična zona na kojima se masne naslaga lako nakupljaju, a ih je teško skinuti. Kombinacija zdrave prehrane i naravno vježbi najbolji je recept za oblikovanje seksi nogu. Barem tri puta tjedno odradite nekoliko vježbi za lijepe i vitke noge i postići ćete svoj željeni rezultat. </p><p>Pronađite najbolji tip vježbi za sebe, od klasičnih čučnjeva, vježbi Victorijinih anđelica i pilatesa do zumba treninga. </p><p><b>1. Vježbe kojima seksi Victorijine anđelice oblikuju noge temelje se na čučnjevima, iskoraku i vježbama ravnoteže. </b><strong> Vježbe su jednostavne za izvođenje, daju izvrsne rezultate. </strong><b> </b></p><p> </p><p><b>2. Zumba je idealan spoj </b><strong>fitnessa i dobre glazbe. Za izvođenje vježbi potreba vam je stolica i dobra volja. Dobra zabava, ali i oblikovanje nogu su zagarantirani. </strong></p><p><b>3. Fitness trenerica Rebecca-Louise vodi vas kroz vježbe, a krajnji cilj su lijepe i seksi noge. Isplati se izdvojiti vrijeme. </b></p><p> </p><p><b>4. Lijepo oblikovani listovi važni su kao i čvrsta bedra. Oblikovat će ih vježbe dizanja i spuštanja te kombinacija s utezima.</b></p><p><b>5. Pilates vježbe izbor su za one koji žele polagan, ali intenzivan ritam. Ovim vježbama izdužit ćete mišiće, ali i smanjiti celulit, a što je najvažnije rezultati se vrlo brzo vide. </b></p><p><b>6. I serija od tri jednostavne vježbe dovoljne su kako bi vaše noge bile lijepo oblikovane, ali ne previše mišićave. </b></p><p><b>7. Ciljane vježbe za učvršćivanje bedara izvode se u serijama od samo 30 sekundi. Nema opravdanja da se ne odrade. Trud će se svakako isplatiti. </b></p><p><b>8. Jednonožni čučanj nije jednostavan, ali kad ga savladate idealan je saveznik na putu do lijepih nogu. Najbolje ga je raditi na čvrstoj podlozi bez dodatnog opterećenja. S vremenom treningu možete dodati bučice ili bočice vode. </b></p><p><b>9. Pilates lopta idealna je za vježbanje gornjeg dijela nogu, naročito unutrašnje strane bedara:</b></p><p><b>10. Ove vježbe idealne su za početnike i žene koje se pokušavaju vratiti u formu nakon trudnoće. Jednostavne su i nisu previše naporne. </b></p>