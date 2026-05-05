Svaki gutljaj je jednak: Pametne šalice koje održavaju temperaturu pića satima

Rješavaju vječni problem - hlađenje napitka prije nego što stignemo uživati u njemu, obećavajući savršenu temperaturu od prvog do posljednjeg gutljaja.

Tehnologija u službi savršenog gutljaja

Osnovni princip rada pametnih šalica temelji se na integriranom sustavu za grijanje koji napaja litij-ionska baterija, ista ona koja se nalazi u našim pametnim telefonima. Baterija je smještena u dnu šalice, koje je zbog toga masivnije i teže od dna klasične keramičke šalice.

Korisnik postavlja željenu temperaturu, a senzori unutar stijenke prate temperaturu tekućine i aktiviraju grijače po potrebi. Punjenje se najčešće vrši bežično, postavljanjem šalice na elegantan podmetač koji je ujedno i punjač. Dok je na podmetaču, šalica može održavati temperaturu neograničeno, što je idealno za uredski stol.

Uređaji na tržištu mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije. S jedne strane su samostalne pametne šalice s ugrađenom baterijom, koje nude potpunu prenosivost. S druge strane su grijaće ploče, odnosno podmetači na koje možete staviti svoju omiljenu, već postojeću šalicu. Iako su cjenovno pristupačniji, njihova je mana što funkcioniraju samo dok je šalica na podmetaču.

Preciznost aplikacije protiv jednostavnosti gumba

Jedna od ključnih razlika među modelima je način upravljanja. Pionir i najpoznatiji brend u ovoj kategoriji, Ember, oslanja se na mobilnu aplikaciju. Putem Bluetootha šalica se povezuje s pametnim telefonom, a aplikacija omogućuje korisnicima da precizno, u stupanj, postave željenu temperaturu, obično u rasponu od 50 do 62,5 Celzijevih stupnjeva. Aplikacija nudi i predloške za različite napitke poput kave, zelenog čaja ili lattea te šalje obavijesti kada je piće doseglo idealnu temperaturu.

S druge strane spektra nalaze se modeli poput Nextmuga ili Thermacupa, koji su se odrekli aplikacije u korist jednostavnosti. Na samoj šalici nalazi se jedan gumb kojim se uređaj pali i bira jedna od nekoliko predodređenih razina topline - primjerice "toplo" (55°C), "vruće" (60°C) i "jako vruće" (65°C). Ovakav pristup privlači korisnike koji ne žele ovisiti o još jednoj aplikaciji i telefonu, već žele jednostavan uređaj koji radi odmah po vađenju iz kutije.

Trajanje baterije kao najveći izazov

Najveći nedostatak i Ahilova peta pametnih šalica je autonomija baterije. Iako proizvođači obećavaju sate i sate uživanja u toplom napitku, rezultati opsežnog testiranja pokazuju skromnije brojke. Većina modela, uključujući i najskuplji Ember Mug 2, nudi između 80 i 90 minuta rada na jednom punjenju. Neki modeli uspijevaju izdržati i do dva sata, no to uvelike ovisi o postavljenoj temperaturi, temperaturi okoline i početnoj temperaturi napitka. Korištenje poklopca, koji se kod nekih modela prodaje zasebno, može značajno produljiti trajanje baterije. To je dovoljno za ispijanje jedne šalice kave, ali ne i za cjelodnevno korištenje bez blizine punjača. Sigurnosne funkcije su standard - šalice se automatski isključuju kada su prazne ili nakon određenog perioda neaktivnosti kako bi se spriječilo pregrijavanje.

Isplati li se investicija?

Glavna prepreka za širu primjenu ovih uređaja je cijena, koja se kreće od stotinjak do preko 150 eura, što je znatno više od cijene tradicionalnih šalica. Mnogi će se zapitati je li rješavanje problema hladne kave vrijedno tolike investicije. Ove šalice nisu nužnost, već spadaju u kategoriju luksuznih gadgeta. Njihova vrijednost leži u dosljednosti iskustva - svaki gutljaj ima isti okus i temperaturu kao i prvi, čime se eliminira potreba za podgrijavanjem u mikrovalnoj pećnici, procesom koji često nepovratno uništi aromu kave. Zbog visoke cijene i "wow" faktora, pametne šalice pozicionirale su se kao popularan poklon koji si netko možda ne bi priuštio sam, ali bi mu se itekako obradovao.

*kreirano uz pomoć AI-ja