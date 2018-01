Svaki znak horoskopa ima neku tajnu sposobnost, koja je vaša?

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju jaku unutarnju snagu i sposobni su potaknuti druge da se suoče sa strahovima i hrabro krenu prema onome što žele.

Vrlo lako stvaraju prijateljsku atmosferu oko sebe i preduvjete za kvalitetan timski rad. Imaju sposobnosti postati veliki lideri.

Bik

Njihov često skriveni adut je priprema hrane koja oduševljava i najzahtjevnije gurmane. Ljudi rođeni u znaku Bika su stabilni i uravnoteženi, obraćaju pažnju na detalje.

Kada kuhaju, rade to gotovo intuitivno, a ono što su sposobni stvoriti u kuhinji je nevjerojatno dobro, prenosi Atma.

Blizanci

Ovdje se radi o ljudima koji su sposobni razgovarati sa bilo kime o bilo kakvoj temi. Inteligentni su, suosjećajni i vrlo komunikativni. U stanju su oživiti bilo kakav događaj. Važno im je da ih ljudi poštuju.

Rak

Lav

To su ljudi koji znaju jako dobro slušati druge, daju odlične savjete i vješto rješavaju sukobe. Vole pomagati drugima, no važno im je da ljudi to cijene. Vrlo su emotivni i snažno su povezani sa svojom nutrinom.

Ljudi rođeni u ovom znaku su sposobni potaknuti druge na razmišljanje, a vješti su i kada nekome treba izmamiti osmijeh na lice.

Njihovo jedinstveno ponašanje i pomalo bahat stav privlačni su ljudima koje često zanima kako Lavovi nešto rade, što bi oni napravili u određenoj situaciji...

Djevica

Kada je planiranje u pitanju i realizacija isplaniranog, nema boljeg čovjeka od Djevice. To su ljudi vrlo detaljni u svemu što rade. Sposobni su realizirati bilo što, i rade to jako dobro, predano i kvalitetno.

Vaga

Ovdje se radi o pojedincima koji imaju izuzetnu sposobnost posredovanja i rješavanja sukoba bez obzira koliko teški bili, a trude se to napraviti što pravednije je moguće.

Znaju se suzdržati od nametanja svojeg mišljenja i nisu pristrani - mogu vrlo realno sagledati situaciju.

Škorpion

Tajna sposobnost ovog znaka je širenje pozitivne energije i osjećaja sreće gdje god da se nađu. Imaju moć potaknuti ljude da budu ponosni na ono što jesu. Njihov entuzijazam je zarazan. Rado s drugima dijele životne lekcije.

Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku znaju biti izuzetno dobro orijentirani na ciljeve koje si postave u životu. Kada si nešto zacrtaju, idu prema tome bez obzira na sve. Uložit će u to svu svoju energiju.

Vodenjak

Vodenjaci su vrlo samopouzdani ljudi, i to do te mjere da se to ponekad drugima može činiti kao arogancija. Oni sami sebe dobro razumiju i vole se. Često su pomalo ispred svojeg vremena, vizionari su i humanisti.

Ribe

Izuzetna sposobnost jedinstvenog izražavanje je ono što krasi Ribe. U stanju su vrlo jednostavne situacije i emocije dočarati na vrlo poseban i privlačan način - a ljudi to jako cijene. Često se izražavaju kroz pisanje ili umjetnost.

