Ovan: Ariel – Ostvaruje stvari

Ako ste Ovan ili trebate pomoć u ostvarivanju svojih nauma i želja, obratite se arkanđelu Arielu kako biste brže manifestirali svoje želje. Pomaže kod ljubavi, ali i smanjenja ega.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđeo od noževa

Njegov cilj je ostvariti ciljeve, poduzetan je i pokreće projekte koje ljudi žele ostvariti u svom životu. Stoga, ako postoji nešto što vas muči i ne znate otkud krenuti, pozovite Ariela.

Bik: Kamuel – Anđeo izgubljenih predmeta

Ovom znaku je jasna i opipljiva velika slika njegovog života, ali sitnice su mu pomalo maglovite. Ne može se sjetiti gdje je ostavio ključeve od kuće ili u kojoj jakni mu je novčanik. Tu u pomoć dolazi arkanđeo Kamuel koji je čuvar Bika, kako bi mu pomogao s tim malim stvarima u životu.

Kamuel svima pomaže sa sitnicama u životu, ali sretan je kad može pomoći i s velikim stvarima, poput promjene karijere, pronalaska životnog partnera ili obnavljanja starog prijateljstva.

Blizanci: Zadkiel – Opraštati je božanski

Blizanci su zodijački znak kojeg simboliziraju blizanci, dvostruka priroda i dvoličnost. Stoga kad pogriješe i shvate da su pogriješili često trebaju pomoć Zadkiela da traže oprost. Ali, pomoć kod toga Zadkiel pruža i svim drugim znakovima.

Blizanci vrjednuju razum više od srca. Ali, često u životu, iako možda neopravdano, oprost treba dati onima koji su zgriješili kako bi onaj koji je oprost dao mogao krenuti dalje čistog srca. Pozovite Zadkiela ako vam je potrebna pomoć u rješavanju nekog problema ili ako trebate oprostiti.

Rak: Gabriel – Mama medvjedica među anđelima

Vjerovali ili ne, postoji arkanđeo koji se brine za roditelje. Rak je znak Zodijaka koji je najbolji kada je u pitanju roditeljstvo, a jedan od razloga tome je što je arkanđeo Gabriel na njihovoj strani.

Gabrijel pomaže svima koji žele postati roditelji ili imaju probleme u obiteljskom životu, samo treba zatražiti pomoć. Kad se osjećate sami ili zanemareni, Gabrijel je mama medvjedica među anđelima koji će sve umiriti.

Lav: Raziel – Arkanđeo za drama kraljice

Arkanđeo Raziel donosi ravnotežu u život svakog Lava, shvaća Lavlju potrebu za reflektorima, te ih čuva posljedica nepažnje. On pomaže u pronalasku ravnoteže, ne samo Lavovima, već svim znakovima.

Pomaže i kod obuzdavanja fobija i raznih strahova. Stoga kad vas obuzme strah od nečega, treba zazvati arkanđela Raziela u pomoć. On će vam pružiti samopouzdanje.

Djevica: Metatron – raspršuje negativnu energiju

Ako postoji nešto što Djevica mrzi, to je drama, a negativna energija koja iz nje proizlazi ozbiljno pogađa Djevicu. Ako vam je kaos u životu, obratite se arkanđelu Metatronu, koji je zaštitnik Djevice, čarobnjaku za dramu i negativnu energiju, da vam pomogne.

Ponekad ljudi sami sebi stvaraju drame, a objektivni izlazak iz takvih situacija je nešto u čemu je Metatron stručnjak. Može vam pomoći da razbistrite glavu i riješite se negativne energije. Možete ga čak i zamoliti za vodstvo u teškoj situaciji ili za povećanje samopouzdanja kada imate jedan od onih samokritičnih dana.

Vaga: Jofiel – Anđeo ravnoteže

Svi imamo ponekad malo nereda u našim životima, bilo da je riječ o stvarnom neredu ili emocionalnom. Vaga ne može podnijeti nered i za nju je važno da pronalazi sklad u okolini i unutar nje. Znači Vaga ima pomoć arhanđela Jofiela, arhanđela zaduženog za fizičku i emocionalnu ravnotežu. Jofiel vam pomaže da sagledate prošlost tog nereda i vidite ljepotu koja leži ispod njega.

Oni koji pate od nedostatka samopouzdanja mogu također pozvati Jofiela na pomoć, kao i oni koji se nalaze u sukobima kako bi ih lako razriješili.

Škorpion: Jeremiel – Uklanja paranoju

Škorpion je poznat po paranoji i opsjednutošću, on misli da sve negativno što osjeća, a što dolazi iz njegove okoline, da je usmjereno na njega. Kako bi ga zaštitio od tih negativnih osjećaja Jeremiel mu pomaže da sagleda obje strane svakog novčića kad su u pitanju tajne života.

Imate li problema s mržnjom? Jeremiel vam može pomoći. A Jeremiel vam može pomoći da izbacite i sve paranoje koje ste si sami izazvali. Jeremiel pomaže i u kriznim situacijama da pronađete odgovore.

Strijelac: Raguel – Rješava razmirice

Kao promjenjiv vatreni znak, Strijelac ne voli sukob i dramu. Zbog želje za unutarnjim mirom Strijelca čuva arkanđeo Raguel, koji rješava sukobe. Bez obzira na vrstu sukoba, bio on pravni ili emocionalni, Raguel to rješava jednom zauvijek. Raguel pomaže ljudima kad treba svađu završiti, a i kad su vam potrebni prijatelji i društvo, on privlači ljude u vašu blizinu.

Također, njemu se treba obratiti ako želite privući u svoj život nekoga iz prošlosti koga ste izgubili, ako imate neuravnotežene odnose i želite pronaći nove, koji će vam nahraniti dušu te kad ste ljuti nakon svađe, a želite riješiti problem.

Jarac: Azrael – Anđeo Druge strane

Azrael je arkanđeo koji otklanja strah vezan za 'onu stranu'. Jarac je znak Zodijaka koji ne razmišlja uvijek duhovno ili emocionalno o većoj slici jer je previše zauzet razmišljanjem o financijskoj većoj slici, pa je bitno da ga čuva Azrael koji unosi ravnotežu između materijalnog i duhovnog.

Azrael nam svima pomaže da se uzemljimo, ali treba ga pozvati u pomoć. Pomaže u prevladavanu tuge nakon gubitka nekog bližnjeg, a pomaže i u sagledavanju 'velike slike'.

Vodenjak: Uriel – Anđeo mudrosti i odlučivanja

Svi ponekad imamo problema u donošenju odluka. Vodenjak je fiksni zračni znak koji može biti previše opsjednut jednom vrstom razmišljanja. Zato mu je dodijeljen arkanđeo Uriel, koji mu pomaže da probudi svog unutarnjeg genija po čemu je Vodenjak i poznat, te da svaki put donese najbolje i najracionalnije odluke, pa čak i u ljubavi.

Uriel je mudar anđeo, koji pomaže u donošenju teških odluka ili kad je potrebno sagledati svoje osjećaje i nositi se s njima. Svim znakovima pomaže osjetiti emocionalnu stranu kad ju najviše trebaju.

Ribe: Sandalfon – Anđeo glazbe

Sandalfon je pravi anđeo glazbe, a taj arkanđeo čuva Ribe, kreativni i umjetnički znak. I to je jedan od razloga zašto je Riba jako talentirana za glazbu, piše Atma. Ponekad se dogodi da vam se neka pjesma neprestano vrti u glavi? To vam Sandalfon šalje poruku. Ne morate biti Riba da biste dobili te poruke.

Glazba je odavno poznata kao iscjeliteljica, a Sandalfon je arkanđeo koji vam može pomoći da pronađete ozdravljenje i mir. Kada vam se neka pjesma neprestano vrti u glavi, obratite pažnju na teks. Što vam Sandalfon želi reći?