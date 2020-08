Sve dok je par blizak i ima intimnost, brak bez seksa može bez problema funkcionirati

Ako ste nezadovoljni nedostatkom seksa u vašem braku, ključni faktor koji morate imati na umu je je li vaš partner spreman raditi s vama kako biste poboljšali situaciju

<p>Budite sigurni da brakovi mogu preživjeti bez intimnosti pod određenim okolnostima, a postoje načini za popravljanje braka bez puno intimnosti ako su obje osobe spremne raditi na njemu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Da, brakovi trebaju intimu da bi preživjeli</h2><p>Za brak je potrebna intimnost, mada postoje mnoge vrste intimnosti. Tjelesna intimnost često pojačava brak, iako to nije potrebno svim ljudima i svim parovima. Tjelesna intimnost je nekim ljudima važnija nego drugima; problem nastaje samo ako se dvoje ljudi u vezi ne slažu o važnosti tjelesne intimnosti.</p><p>Emocionalna intimnost, s druge strane, često je potrebna da bi par bio istinski povezan, iskren i sretan. Emocionalna intimnost odnosi se na sposobnost da međusobno dijelite svoje istinske misli i osjećaje i osjećate sigurnost, udobnost i toplinu jedni s drugima. Većina brakova ne može funkcionirati na zdrav način bez ove emocionalne intimnosti.</p><p>Emocionalna i fizička intimnost često su povezane, što znači da ako braku nedostaje emocionalna bliskost, vjerojatno će nedostajati i fizička intimnost.</p><h2>Da, brak bez seksa može preživjeti</h2><p>Nekim parovima ne smeta brak bez seksa. Ako to nije problem za bračni par, onda brak bez seksa nije problem.</p><p>Čak i ako jedna ili obje osobe nisu zadovoljne nedostatkom tjelesne intimnosti, to je pitanje na kojem se može s vremenom raditi i poboljšati. Ako volite svog partnera i cijenite svoju vezu, postoje načini da se riješite nedostatka seksa između vas dok ste oboje voljni raditi zajedno. </p><p>Uobičajena je, gotovo univerzalna, borba sa seksom u nekom trenutku tijekom veze.</p><p>Ponekad se par prestaje seksati zbog zdravstvenih stanja, starenja ili drugih faktora koji se ne mogu nužno 'popraviti'. Ali čak i u tim situacijama parovi mogu s vremenom naučiti prihvaćati nedostatak seksa jer vole svog partnera i sve ostalo što se tiče njihove veze. Oni također mogu uživati ​​u oblicima tjelesne intimnosti i seksualnog dodira koji se ne vrte oko seksa.</p><h2>Nekima brak bez seksa neće uspjeti</h2><p>Ipak, za neke ljude nedostatak tjelesne intimnosti može nadjačati ostale dobre stvari u braku, pa će na kraju možda odlučiti napustiti vezu.</p><p>To je posebno izazovno kad jedan partner nije zadovoljan razinom intimnosti u vezi, a drugi je partner savršeno zadovoljan. Jednostavno ne možete nikoga prisiliti na promjenu ili brigu o nečemu što ih ne zanima. </p><p>Ako ste nezadovoljni nedostatkom seksa u vašem braku, ključni faktor koji morate imati na umu je je li vaš partner spreman raditi s vama kako biste poboljšali situaciju. Ako nije, to je snažan znak da možda nećete uspjeti.</p><p>Nije nemoguće popraviti ovakav odnos, ali definitivno će biti puno izazovnije. Ako želite promijeniti svoj seksualni život, ali vaš partner nije voljan raditi na tome, morat ćete sebi postaviti nekoliko teških pitanja o budućnosti vaše veze.</p><h2>Kada brak bez seksa djeluje?</h2><p>Brak bez seksa može funkcionirati sve dok par još uvijek ima intimnost i bliskost.</p><p>Moraju biti u stanju uživati ​​u užitku i bliskosti izvan tjelesnosti. To znači biti u stanju proslaviti radost jedni s drugima, baviti se ljubavlju (koja nije uvijek fizička) i istinski podržavati jedni druge na životnom putu.</p><p><strong>To djeluje u odnosima u kojima:</strong></p><p>1. Partner se razboli<br/> 2. Partner stječe invaliditet<br/> 3. Jedan ili obje osobe imaju traumatično iskustvo<br/> 4. Odnos se jednostavno mijenja s godinama<br/> 5. Jedna ili obje osobe su aseksualne (iako nisu sve aseksualne osobe suzdržane od seksualne igre)</p><p>Ako jedna ili obje osobe još uvijek imaju seksualne potrebe, par treba biti u mogućnosti pronaći načine kako da osigura da su te potrebe zadovoljene. </p><p>Par koji je u braku bez seksa prvo treba uzeti procjenu žele li brak bez seksa. Ako to učine, onda sjajno. Ako ne, razgovor s profesionalcem je sastavni dio istraživanja kako da se zadovolje seksualne potrebe.</p><p><strong>Evo nekoliko koraka za povratak seksa u brak:</strong></p><p>1. Upoznavanje vlastitih potreba<br/> 2. Učenje kako izraziti svoje želje<br/> 3. Razvijati zdraviji odnos sa svojim tijelom<br/> 4. Eksperimentiranje u spavaćoj sobi<br/> 5. Usredotočenost na ljubljenje i dodir<br/> 6. Rješavanje prošlih trauma<br/> 7. Učenje komunikacije na zdravije načine</p><p>Stvarno može biti korisno druženje s profesionalcem za seksualnost koji će vam pomoći voditi vas na putu rješavanja seksualnog izbjegavanja u vašem braku. Samo znajte da je apsolutno moguće vratiti seks u vašu vezu ako to želite, sve dok ste vi i vaš partner spremni raditi na tome zajedno, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/can-marriage-survive-without-intimacy" target="_blank">Mind body green.</a></p>