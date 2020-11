Planiraju imati organizirane dolaske u dogovoru sa Hrvatskom \u017eeljeznicom, ali...

Sve je spremno za Božićnu priču obitelji Salaj, 5 milijuna lampica

<p>- Obitelj Salaj svoju je Božićnu priču započela prije 19 godina. Gospodin Zlatko Salaj je kao dijete siromašnih roditelja u djetinjstvu ostao zakinut za božićni ugođaj te ga je to ponukalo da za vrijeme Božića svoje imanje uređuje sa što više lampica kako bi svojim najmilijima i sebi priuštio poseban doživljaj Božića. Svake godine polagano je dodavao sve veći broj lampica te će ih se u 2020. godini upaliti oko 5 milijuna - stoji na Facebook stranici <a href="https://www.facebook.com/Salajland" target="_top">SalajLand</a> uz najavu skorog otvorenja bajkovite priče u Grabovnici, selu kraj Čazme koje svake godina zablista posebnim blagdanskim sjajem.</p><p>- Sve ove godine obitelj Salaj uložila je svu svoju ljubav i izniman trud kako bi njihova Priča svake godine bila što ljepša i kako bi u druženju sa svojim posjetiteljima razmijenili ljubav, poštovanje i radost koji obasjavaju i okružuju njihovo imanje. Ove godine možete biti dio ove jedinstvene priče od 27. studenog 2020. sve do 09. siječnja 2021. godine - dodali su.</p><p>Planiraju imati organizirane dolaske u dogovoru sa Hrvatskom željeznicom, ali...</p><p>- Planiramo HŽ organizirani dolazak, ali sve će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kada budemo imali točne informacije, objavit ćemo na Facebook stranici - pojasnili su.</p><p>Cijene ulaznica nisu mijenjali.</p><p>- Kako je zahladilo, kod nas je atmosfera sve ugrijanija! Biti ćemo otvoreni svakog dana od 15 do 22 sata (uključujući vikende i blagdane). Cijene ulaznica nismo mijenjali, individualna ulaznica je 40 kuna po osobi, dok djeca mlađa od 7 godina ulaze besplatno. Parking za sve posjetitelje je potpuno besplatan - kažu.</p>