Adventska ponuda u Dalmaciji: Evo što ne smijete propustiti

Južni dio Hrvatske itekako ima što ponuditi ovog adventa, od bogate gastronomske ponude, preko humanitarne božićne utrke i otočkog skijaškog spusta pa do Dana bakalara. Stoga, ako još niste, krajnje je vrijeme da isplanirate put na jug i uživate u adventskoj ponudi koja će vas ostaviti bez daha.

Od delicija do skijaškog spusta

Advent u Zadru počinje već 22. studenog, a ove vas godine očekuje mnoštvo blagdanskih delicija i odlična zabava. No krenimo redom. Na Trgu Petra Zoranića očekuje vas raskošna gastronomska trpeza pa ćete tako u 25 adventskih kućica moći pronaći sjajne delicije – od bakalara i domaćih kobasica do burgera i sarmi. Od 24. studenog bit će otvoreno i klizalište na Višnjiku, na kojem će jednako uživati i veliki i mali jer je ŠC Višnjik pripremio niz sadržaja, od slobodnog klizanja, preko škole klizanja i hokeja do atraktivnih, zabavnih i edukativnih priredbi.

I ove će godine zaživjeti tradicionalni ''Đir po gradu'' te će od 22. studenog do 15. siječnja svi restorani, trgovine i muzeji s oznakom ''Đir po gradu'' nuditi prigodne menije po pristupačnim cijenama, kao i posebne ponude, akcije i popuste ili dodatne programe te akcije na ulaznice i suvenire.

Posjetitelji zadarskog adventa mogu se uključiti i u sjajnu humanitarnu božićnu utrku Zadar Christmas Run 2019, a detalje možete pronaći ovdje.

Foto: FILIP BRALA

Osim ove zabavne utrke s humanitarnom crtom, zabave ne nedostaje ni u naselju Veli Iž. Spektakularni otočki skijaški spust u centru mjesta Veli Iž, na stazi od prirodnog ličkog snijega, održava se ove godine treći put. Sve detalje pogledajte ovdje.

Prvi adventski sajam bez plastike

Šibenski božićni sajam ove godine započinje u petak 6. prosinca. U Adventurinom Parkiću (Perivoj Roberta Visianija) na pozornici će nastupiti Edo Maajka i sve posjetitelje uvesti u još jednu zabavnu šibensku Adventuru, koja nudi odličnu atmosferu i pregršt zabavnih sadržaja, ali i gastronomskih delicija. Dalmatinci će i ove godine moći okušati svoje klizačke vještine na poznatoj lokaciji pored Osnovne škole Fausta Vrančića. Više detalja o programu možete pronaći ovdje.

Foto: TZ grada Šibenika

Za one najmlađe pripremljen je i poseban radionički program u Galeriji Matija s ciljem podizanja ekološke svijesti. Tako će mališani otkrivati nove načine izrade blagdanskih dekoracija i poklona, pretvarajući korištene tegle, tkanine, vrećice, odbačene igračke u blagdansku čaroliju maštovitih ukrasa. Sve je to dio inicijative ''plastic free'', u kojoj Šibenčani pozivaju na odgovorno ponašanje ovog adventa i sprječavanje da više stotina tisuća komada plastike završi u prirodi.

Neka davna vremena

Advent u Splitu ove godine priziva neka davna vremena pa će posjetitelji uploviti u vremeplov i prisjetiti se nekih zaboravljenih stihova, igara i okusa. U Marmontovoj ulici odzvanjat će dječji smijeh jer će se tamo igrati zaboravljene ''zoge'' ili ''školice''. Na Trgu Gaje Bulata izložba će fotografija posjetitelje vratiti u 70-e i 80-e, u Žrnovnici na Božićnoj Štoriji bit će uprizorene žive jaslice, dok Strossmayerov perivoj, poznatiji kao Đardin, postaje ledeni park s klizalištem.

Foto: Arhiva TZ grada Splita

Na Rivi posjetitelji mogu uživati u odličnoj gastronomskoj ponudi i raznolikim autohtonim suvenirima. Manifestaciju otvara glazbeni sastav Gustafi, a posjetitelje će zabavljati i: Giuliano i Diktatori, Alen Nižetić, Marko Pecotić & band, grupa Vatra i brojni drugi izvođači na svakodnevnim koncertima koji počinju u 20 sati. Sve detalje čarobnog splitskog adventa pogledajte ovdje.

Čarobna zima u Dubrovniku

U jedinstvenoj blagdanskoj atmosferi uz zvuke tradicionalne kolende u Dubrovniku možete uživati već od 30. studenog. Već tradicionalno krajem studenog kreće Zimski festival, koji nudi bogata božićno-novogodišnja događanja u gradu.

Božićni će sajam biti postavljen na najljepšoj dubrovačkoj ulici – Stradunu, a na njemu će sudjelovati obrtnici koji će izložiti svoje rukotvorine, božićne ukrase, ali i bogatu slatku ponudu raznih božićnih kolača i slastica.

Za mališane je u Luži pripremljena ''Stanica Sjeverni pol'', gdje će se moći družiti s Djedom i Bakom Božićnjak, učiti slikati, čitati bajke i puno drugih zanimljivih stvari. U Uvali Lapad smjestit će se klizalište i besplatni adventski vlakić u kojem će jednako uživati svi uzrasti.

Foto: TZGD

Posebnost su Dubrovačkog zimskog festivala, među ostalim, Dani bakalara. U većini ćete dubrovačkih restorana tako tijekom adventa moći uživati u bakalaru pripremljenom na više načina, od tradicionalnog recepta - na bijelo ili crveno do krem juhe od bakalara, paštete ili paste od bakalara. Zvuči primamljivo, zar ne?

Sve detalje Čarobne zime u Dubrovniku pogledajte ovdje.