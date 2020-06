Sve je započelo sa sapunom: Širi se područje krutih formula za higijenu i njegu lica i tijela

Make-up divizija nudi već niz krutih formula, a taj trend sada, u post-covid svijetu, sve više ulazi u područje njege lica i tijela, što u prvi plan dovodi sapune, serume i ostale formule u varijanti bez vode

<p>Svijet opsjednut higijenom sve više traži krute formule, bez vode, a inspiraciju nalazi u sapunu, ali i make-up formulama poput stickova, pa su sve traženiji i dostupniji proizvodi poput krute paste za zube, šampona, gelova… Male, neovisne kompanije koje donose "čistu" i "zero-waste" kozmetiku sve su popularnije, a tu su i jednostavna pakiranja, kojih ponekad ni nema, kao dio "non-package" pokreta.</p><p>- U Sjedinjenim Državama, na primjer, većina brandova koji su nedavno ušli na ovo tržište su manji indie "čisti" brendovi, a u Europi se procjenjuje da ovo tržište predstavlja 5% tržišta kozmetike, no prema trenutnim prognozama očekuje se snažan rast. U Francuskoj, čvrsta kozmetika čini vrlo dinamično tržište s različitim markama: postoje neovisni (Respire, Umaï), profesionalni (Christophe Robin, Cut by Fred), ali i veći (Yes To, Sephora…) - objašnjava Stéphanie Reymond, osnivač i direktor tvrtke Effervescience, marketinške konzultantske agencije specijalizirane za ljepotu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napravite sapun u 4 koraka</strong></p><p>Nezavisni, manji brend Lamazuna savršeno utjelovljuje ovu promjenu. Naime, prvo su bili usredotočeni na "zero waste" poslovanje, bez pakiranja, a danas imaju razne krute formule kao što su paste za zube, dezodoransi, šamponi te ostali proizvodi sa 100% prirodnim i veganskim formulama. Čvrsti balzam s organskim cerifikatom Cosmos pušten je u prodaju tijekom prošloga mjeseca.</p><p>Danas kompanija Lamazuna ostvaruje promet od 80 milijuna eura uz 30% izvozne prodaje.</p><p>- Nekada smo bili mali prirodni i organski brend, no u međuvremenu smo postali potrošačka marka - kaže osnivačica Laëtitia van de Walle.</p><p>Trebalo je, naime, samo nekoliko godina da čvrsti proizvodi dođu do svojih vjernih potrošača.</p><p>- U 2015. godini, naše su potrošačice bile uglavnom urbane mlade cure. Sada naše proizvode kupuju ne samo i žene i muškarci, već nema više dobne razlike. Potražnja se razvija istim tempom, jer potrošači mijenjaju način kupnje, uzimajući u obzir brigu za okoliš - potvrđuje Stéphanie Reymond za <a href="https://www.premiumbeautynews.com/en/after-hygiene-solid-products-are,16789">Premium Beauty News.</a></p><p>Laëtitia van de Walle otkriva da se sada želi fokusirati na inovacije na području njege kože, nakon što su se bavili gotovo isključivo higijenom. Naime, postoji niz formula koje su inspiracija za njegu kože, a serumi i kreme sa zaštitnim faktorom u krutoj varijanti već postoje.</p><p>Reymond predviđa da će trend ove "čiste", krute i non-package kozmetike i njege lica sve više osvajati i tržište luksuza, iako je danas karakter i imidž ovih formula skromniji te se općenito veže uz trend prirodnosti i minimalizma.</p>