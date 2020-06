Dekolte pokazuje znakove starenja, čak i prije našeg lica

Uz njegu lica prvi sljedeći je vrat, kojeg nerijetko mažemo istim kremama, no onaj zaboravljeni dio, naš dekolte, dosta rano može otkriti znakove starenja, bore i depigmentacijske poremećaje

<p>- Dekolte je često prvo područje koje pokazuje znakove starenja, čak i prije lica. Čini se da je to proces koji se događa najednom, no tu je nekoliko suptilnih upozorenja – ističe dermatologica dr. Loretta Ciraldo iz Floride.</p><p>Naime, prije nego krene pokazivati ozbiljnije znakove starenja, na dekolteu ćemo vidjeti crvenilo ili tamnija područja, odnosno depigmentacijske poremećaje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Siguran boravak na suncu </strong></p><p>- Čak se mogu pojaviti pravilne sunčane pjege, pogotovo ako često provodite vrijeme na otvorenom. Stoga, ključna je njega sa zaštitnim faktorom i na dekolteu. Nakon toga dolaze bore, kao i vidno osušena koža. Bore se pritom stvaraju na sredini dekoltea, u središtu grudnog koša – komentira liječnica.</p><p>Bore se pojave kada se strukturne komponente naše kože počnu razgrađivati, od kojih je ključni kolagen, a vjerojatno je kriv i način spavanja, odnosno na boku. Bočno spavanje "gužva" naš dekolte, stoga je jedan od ključnih uzroka za nastajanje bora na dekolteu.</p><p>- Ovo je područje podjednako osjetljivo na onečišćenje, oštećenja od sunca i oksidativni stres kao i koža na vašem licu. A ti agresori mogu s vremenom doslovno promijeniti strukturni sastav vaše kože s vremenom - tumači dermatologica Ciraldo za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/is-your-decolletage-showing-signs-of-aging">mbg</a>.</p><p>Čak i ako počnete vidjeti mrlje na prsima, ne brinite se – još uvijek je moguće usporiti nastanak tih bora i njegu dekoltea učiniti jednim od prioriteta.</p><p>Idealan režim njege dekoltea je hidratizirajuća krema i to svakodnevno, onda i formula sa zaštitnim faktorom te povremeno piling, kako bi koža dobila zdravi sjaj i bolje se obnovila.</p>