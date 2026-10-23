Sve o dijabetesu na jednom mjestu: Ne propustite subotnji prilog uz 24sata

Više od 400.000 ljudi u Hrvatskoj živi s dijabetesom, a mnogi nemaju dobro reguliranu bolest. Još je alarmantniji podatak da stotine tisuća ljudi možda ni ne znaju da je imaju.

Foto: 24sata

U velikom prilogu 24sata o dijabetesu donosimo priče ljudi koji dokazuju da dijagnoza ne mora značiti odustajanje od snova, sporta i životnih planova. Prof. dr. sc. Dario Rahelić, specijalist interne medicine, endokrinologije i dijabetologije te predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, objasnio nam je zašto je dijabetes mnogo više od povišenog šećera i koliko je važno bolest otkriti na vrijeme, a u nastavku upoznajte sportaše, djecu i roditelje koji svojim iskustvima pokazuju da se uz znanje, podršku i upornost može kvalitetno živjeti s dijabetesom.

Ista bolest, isti klub, isti inat: Mark i Xavi ne odustaju od nogometa

Mark Lojen (14) nakon dijagnoze dijabetesa najviše je brinulo hoće li se smjeti nastaviti baviti nogometom. Iz bolnice se na trening vratio već nakon dva dana, a od tada nije propustio nijedan. Njegova priča pokazuje koliko mu nogomet znači i da dijabetes ne mora biti prepreka onome što voli.

Xavier Fernandez (28) dijabetes je dobio s 15 godina, kada mu je rečeno da bi se trebao oprostiti od nogometa. Danas igra za NK Rudeš, a iskustvo s bolešću pretvorio je u dodatnu motivaciju. 'Dijabetes me natjerao da budem bolji', poručuje Xavier.

24sata Zagreb: Xavier i Mark s dijabetesom igraju nogomet u NK Rudeš | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Kata se s dijabetesom bori od rođenja, ali to joj je očvrsnulo karakter

Kata Matutinović imala je samo dvije godine kada je njezina majka Ivana primijetila da su joj pelene neobično teške. Ubrzo je stigla dijagnoza dijabetesa tipa 1, s kojim Kata živi od najranijeg djetinjstva. Danas je splitska gimnazijalka koja je vlastito iskustvo pretvorila u snagu te njime pomaže drugim oboljelima. Njezina priča svjedoči o odrastanju uz bolest, ali i o karakteru koji se gradi suočavanjem sa svakodnevnim izazovima.

Foto: Zvonimir Barisin

Tenisač Zverev: 'Usred mečeva borim se za goli život'

Na teniskom terenu svaki poen traži maksimalnu koncentraciju, a Alexander Zverev uz sportske izazove mora paziti i na dijabetes tipa 1. Njemački tenisač tijekom mečeva mora pratiti razinu šećera u krvi i prilagođavati terapiju, a inzulin si daje čak i na terenu. Unatoč svakodnevnim izazovima koje bolest nosi, nastavlja se natjecati na najvišoj razini i odmjeravati snage s najboljim tenisačima svijeta.

Foto: GEOFF BURKE

Grgur (8): 'Imam dijabetes kao i moj tata, ali ja mogu sve! Bit ću motorista'

Grgur Oršolić ima samo osam godina, a s dijabetesom tipa 1 živi još od 18. mjeseca života. U suočavanju s bolešću veliku podršku ima u tati Tomislavu, koji također boluje od dijabetesa i sina je već s tri godine naučio samostalno si davati inzulin. Dolazak inzulinske pumpe obojici je, kažu, znatno olakšao svakodnevicu i vratio im osjećaj normalnog života. No Grgur prije svega želi biti dječak koji može sve što i njegovi vršnjaci – a jednog dana sanja da će postati motorista.

24sata Osijek: Grga i Tomislav boluju od dijabetesa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mali borci s dijabetesom: 'Junačine iz kampa svaki dan pobjeđuju'

Kad mi je šećer visok, moram uključiti pumpu i početi se igrati, priča nam Noa koji ima 6,5 godina. Naime, u kampu Crvena Luka, nedaleko od Biograda, igralo se, trčalo i družilo. Na prvi pogled obična dječja igra, no većina mališana koji su se ovdje zabavljali s prijateljima nosi torbicu preko ramena, a u njoj uređaj koji im dozira inzulin. Svi oni žive s dijabetesom tipa 1, a okupili su se na kampu koji po 13. put organizira Zagrebačko dijabetičko društvo.

24SATA Biograd na moru: Kamp djece dijabeticara | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Gastroblogerica Lucija: 'Posumnjala sam na dijabetes i otišla u bolnicu. Prije toga pojela sam cijeli red čokolade'

Kad je posumnjala da ima dijabetes, Lucija Prpić otišla je u bolnicu, a prije toga pojela cijeli red čokolade, misleći da se možda zauvijek oprašta od omiljenih slastica. No dijagnoza joj je otvorila sasvim novo poglavlje. Nagrađivana gastroblogerica danas na blogu „Pao mi je šećer” dijeli recepte za slastice u kojima mogu uživati i drugi, pokazujući da dijabetes ne mora značiti kraj uživanja u hrani, nego priliku za nova otkrića i kreativnost u kuhinji.

24sata Pazin: Blogerica Lucija objavljuje recepte za knjižicu o dijabetesu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Što bi dijabetičarima olakšalo život?

Ubodi u prst, strah od pada šećera usred noći i stalno praćenje glukoze dio su svakodnevice mnogih dijabetičara. U prilogu otkrivamo zašto stručnjaci traže da se senzori za mjerenje šećera besplatno omoguće većem broju pacijenata te kako odabir namirnica i glikemijski indeks mogu pomoći u boljoj kontroli bolesti.