Sve o ovlaživačima zraka: Pet razloga zašto nam mogu pomoći

Liječnik Jason R. McKnight navodi pet prednosti zbog kojih je dobro imati ovlaživač, ali i važnost čišćenja uređaja svaka tri dana te provjeru optimalne vlažnosti oko 40 posto da bi njegov rad imao smisla

<p>Ovlaživači zraka mogu smanjiti širenje klica, spriječiti isušivanje kože, ublažiti simptome alergije i astme, smanjiti začepljenost nosa i ublažiti hrkanje, ističe dr. Jason R. McKnight koji svima sa sustavom grijanja koji isušuje zrak savjetuje nabavku ovlaživača u svrhu poboljšanja ukupnog zdravlja.</p><p>Ovlaživači zraka su uređaji koji pojačavaju razinu vlage u zraku ispuštanjem hladne vodene maglice. Prirodna razina vlage u zraku varira ovisno o vremenskim prilikama: obično je na sjevernoj hemisferi zimski zrak suši, a ljetni vlažniji. Veća vlaga ima brojne zdravstvene prednosti, od održavanja kože zdravom do smanjenja simptoma astme i alergija, piše<a href="https://www.msn.com/en-xl/health/other/5-humidifier-benefits-how-the-portable-device-may-reduce-the-spread-of-germs-and-improve-your-skin/ar-BB1aESFZ?li=BB12Iwkd"> MSN.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za jačanje imuniteta</strong></p><p>Ovlaživači zraka mogu biti izvrstan način za povećanje vlage naspram tradicionalnih sredstava - posudica s vodom koje se obično postavljaju na radijatore, a često nisu dovoljne da bi popravile suhoću zraka.</p><p> Evo nekoliko zdravstvenih blagodati ovlaživača zraka:</p><h2>1. Smanjuje širenje klica u zatvorenom</h2><p>Ovlaživači zraka mogu vam pomoći spriječiti da se razbolite dodavanjem vlage u zrak. Istraživanje je posebno otkrilo da ovlaživači zraka mogu pomoći u zaštiti od gripe te drugih bolesti koje se prenose kapljičnim putem.</p><p>Studija iz 2013. otkrila je da je, ako je razina vlažnosti u zatvorenom prostoru manja od 23 posto, stopa zaraznosti gripe - ili njena sposobnost da zarazi druge kapljicama respiratornog zraka - između 70 i 77 posto. Ako se vlažnost u zatvorenom drži iznad 43 posto, stopa zaraznosti je mnogo niža, između 14 i 22 posto.</p><p>To je zato što virusi bolje preživljavaju u suhim uvjetima. Studija iz 2010. godine procijenila je utjecaj ovlaživača zraka tijekom zimskih mjeseci i otkrila da je prijenosni ovlaživač zraka smanjio preživljavanje virusa gripe za 17,5 na 31,6 posto.</p><h2>2. Sprječava suhu kožu</h2><p>Suhi zrak izvlači vlagu s kože, zbog čega vas svrbi i nadražena je, kaže Debra Jaliman, dr. med., asistentica kliničkog profesora dermatologije na Medicinskom fakultetu Icahn na Mount Sinai u New Yorku.</p><p>Ovlaživači zraka mogu se suprotstaviti ovom učinku povećavanjem vlage u zraku kako bi se izbjegla nelagoda i 'koža ponovno zasjala', kaže Jaliman.</p><p>Na primjer, istraživanje iz 2008. godine u japanskoj bolnici pokazalo je da je korištenje ovlaživača zraka zimi povećalo vlažnost zraka sa 32,8 na 43,9 posto i ublažilo simptome suhe kože i svrbeža kod osoblja.</p><h2>3. Ublažava simptome astme i alergije</h2><p>Ovlaživači mogu pomoći kod simptoma alergije i astme smirujući tkiva u nosu i grlu, kaže Andrew Stiehm, pulmolog iz Ujedinjenog centra za pluća Allina Health u Saint Paulu.</p><p>To može pomoći u ublažavanju simptoma poput:</p><p>Međutim, previše vlage može uzrokovati širenje grinja i plijesni. Stoga bi ljudi s ovim alergijama u zatvorenom trebali redovito čistiti ovlaživače zraka i nadzirati razinu vlage kako ne bi prelazili 50, a najviše 60 posto.</p><h2>4. Odčepljuju nos</h2><p>Ovlaživači zraka također mogu pomoći kod začepljenog nosa. Kad se razbolite, stanice sluznice vašeg respiratornog trakta stvaraju više sluzi, kaže Stiehm. Kad se sluz osuši, može postati ljepljiva - što otežava puhanje ili kašljanje.</p><p>Povećavanje vlage u zraku može vam olakšati izbacivanje sluzi prilikom kašljanja ili puhanja nosa, sprječavajući ga da se isuši, kaže Stiehm.</p><p>Ovlaživači zraka često se kombiniraju sa strojevima za kontinuirano liječenje pozitivnim tlakom u dišnim putovima (CPAP) koji se koriste na pacijentima s apnejom u snu. To je zato što CPAP puše suhi zrak u nos, što može povećati zagušenja. Mala studija iz 2010. otkrila je da je korištenje grijanog ovlaživanja na pacijentima s apnejom tijekom spavanja koji su primali CPAP liječenje pomoglo u smanjenju simptoma začepljenog nosa.</p><h2>5. Ublažava hrkanje</h2><p>Ovlaživači zraka također mogu smanjiti hrkanje zbog začepljenja nosa pomažući u otpuštanju sluzi koja blokira dišni put. Općenito, 'što su vam dišni putevi otvoreniji, to se manje hrče', kaže Stiehm. Hrkanje je često među osobama s apnejom u snu.</p><h2>Kako očistiti ovlaživač zraka?</h2><p>Iako ovlaživači zraka mogu imati mnogo zdravstvenih blagodati, potrebno ih je pravilno očistiti. Prljavi ovlaživač zraka leglo je bakterija i plijesni, što može izazvati pojavu astme i alergije, simptome slične gripi, pa čak i infekcije pluća.</p><p>Važno je očistiti ovlaživač zraka svaka tri dana. Evo kako to učiniti:</p>