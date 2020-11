Maska za lice može utjecati na zdravlje usta - evo što pomaže

Imate li osjećaj da su vam usta suha ili vam krvare desni? Razlog može biti u nošenju maske jer ona može poremetiti mikrobiom usne šupljine te stvoriti okružje za infekcije

<p>Ako ste primijetili da u posljednje vrijeme imate tegobe s usnom šupljinom, na zubima su vam se pojavile mrlje ili imate loš dah, uzrok može biti činjenica da dugo nosite masku, piše<a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/mask-mouth-ways-keep-things-fresh-180856322.html"> Yahoo</a>.</p><p>Stomatolog <strong>Gerry Curatola</strong> objašnjava što vodi do tog stanja, i još važnije, kako mu doskočiti.</p><p>Kaže da dok nosite masku za lice, u ustima se koncentrira ugljični dioksid koji stvara kiselije okružje. Zbog toga nastaje neravnoteža oralnog mikrobioma jer u našim ustima žive stotine milijardi mikroorganizama te utječu na način na koji naše tijelo potiče zdravlje i odgovara na bolesti. Bez zdrave usne šupljine narušeno je i zdravlje tijela.</p><p>- Naučili smo kako je naš imunitet ključan u borbi protiv COVID-a, pa ako imate upalni proces u ustima, vaš imunitet je snižen - kaže Curatola te ističe da je važno razumjeti povezanost zdravlja usta i tijela. Kaže da nam pet koraka može pomoći u stvaranju zdravijeg mikrobioma, smanjenju upale i uklanjanja toksina kako bismo se učinkovitije borili protiv uzročnika bolesti.</p><h2>1. Pasta za zube</h2><p>Birajte paste sa vitaminima i mineralima koje smanjuju upalu, a možete ih koristi za četkanje zuba ili kao masku za desni.</p><h2>2. Probiotici</h2><p>- Svatko tko nosi masku trebao bi uzimati probiotike svakog dana - savjetuje on.</p><h2>3. Antioksidansi</h2><p>Curatola savjetuje i da unosimo što više antioksidansa, bilo kroz prehranu ili dodatke prehrani.</p><h2>4. Vitamin C i cink</h2><p>Proizvodi i dodaci prehrani koji sadrže vitamin C i cink pomažu u osnaživanju imunološkog sustava.</p><h2>5. Redovita higijena</h2><p>Curatola objašnjava da je najjednostavniji način za brigu o svom zdravlju redovita higijena zuba i usne šupljine.</p><p>- Izbjegavajte grickalice i unos šećera između obroka, jer i to utječe na mikrobiom. Redovito konzumirajte vodu i ne preskačite posjet stomatologu - poručio je ističući kako je važno nositi masku, ali svi bismo pritom morali biti svjesni što se zbiva iza nje kako bismo se bolje zaštitili i očuvali zdravlje.</p>