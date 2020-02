Sve o Ribama: Vole opraštati, a u drugima vide samo najbolje

Ribe (od 18. veljače do 20. ožujka) imaju tendenciju da daju više nego što primaju. Međutim, kada to dobiju, ne postiže to uvijek pozitivan učinak.

Ključne osobine Riba

Osobnost mističnih Riba povezana je s njihovim vladarem Neptunom, planetom duhovnosti. Njihova empatija je kozmička, duboko su intuitivni i spremni su praštati. Njihova snaga je u njihovoj sposobnosti. Zbog toga se oni mogu slagati s najrazličitijim ljudima i mogu se pravovremeno izboriti sa stvarima koje im život donosi. Oni su otporni na promjene i prilagodljivi.

Ribe su poznate po tome što su izuzetno nesebične, praštaju i održavaju dobre odnose. S druge strane, lako mogu od sebe napraviti žrtvu, a to je najčešće u ljubavi, kada im se ne vraća onoliko koliko daju.

Iako su vrlo intuitivne, često imaju problema s razlikovanjem dobrih i loših ljudi jer vide najbolje u svima. Ponekad zbog cijelog tog optimističnog duha završe u odnosima koji nisu dobri za njih.

Astrolog, Rachel Lang, kaže kako vrlo lako mogu izgubiti sebe u takvim odnosima. Upravo zbog toga što vide najbolje u drugima očekivaju da će se drugi i tako ponašati. Često se zna dogoditi da na kraju ostanu razočarani.

Ovaj horoskopski znak nevjerojatno je kreativan i sposoban je usmjeriti svoju energiju vodopije u nešto lijepo. Međutim, traganje za nečim većim i ljepšim može ih dovesti do pada jer na putu do zvijezda zaborave se brinuti o sebi.

Kako se slagati s Ribama?

Ako imate loš dan slobodno im to recite. Budite otvoreni, iskreni i srdačni prema njima inače oni vašu negativnu energiju mogu usmjeriti prema sebi samima.

Osim toga, Ribe obožavaju zabavu jer često zrače radošću i razigranošću. U Ribama koje vole zabavu vjerojatno ćete naći zauvijek prijatelja.

Što im je potrebno da budu sretni?

Ono što je Ribama najpotrebnije je netko da ih prizemlji i poštuje njihovu ekscentričnost. Potrebne su im snažne i čvrste veze koje im omogućuju da budu upravo ono što jesu, da budu autentični i da se mogu slobodno izraziti.

Romantična kompatibilnost

Obično se dobro slažu s vodenim znakovima kao što su Rak i Škorpion ali se također dobro slažu i s Jarcem i Bikom.

Idealne karijere za Ribe

S obzirom na to da su Ribe davaoci i prirodni iscjelitelji, poslovi u kojima bi se pronašle ribe su fizioterapeut, medicinska sestra ili liječnik alternativne medicine. Oni suosjećaju s drugima i zato su ovi poslovi idealni za njih. Također, Ribe mogu biti umjetnici, plesači, glumci ili glazbenici.

