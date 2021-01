Prošla 2020. godina, godina pandemije, je svim roditeljima pokazala koliko su bitni vrtići i škole u brizi za njihovu djecu. Nakon zatvaranja istih, mnogi roditelji su se našli u problemu što moraju raditi od kuće uz to što se trebaju brinuti za djecu, a neki i ponovo 'ići u školu' zahvaljujući školi na daljinu. Da je to trajalo neko vrijeme, posljedica možda i ne bi bilo, ali kod većine je to dugotrajni period koji je imao veliki utjecaj na obiteljsku dinamiku, pogotovo na iscrpljenost roditelja.

Ove godine, zahvaljujući cjepivu koje će uskoro postati svima dostupno, ponovo bi se mogla vratiti neka životna rutina, drugačija od one prije epidemije, ali ipak će djeca moći nastaviti normalno školovanje ili pohađanje vrtića, a roditelji će ponovo dobiti neko kratko vrijeme za sebe.

Nova godina je započela, a svi se trebaju zapitati nad čim stvarno imaju kontrolu. Odgovor će u većini slučajeva biti isti - nad sobom i svojim mislima. Stoga, kako bi pomogli sebi, a s time i poboljšali odnose s drugima, treba raditi na sebi i svojoj psihi.

- Jedine dvije stvari nad kojima ljudi stvarno imaju kontrolu su naše vlastite misli i vlastiti odabiri - rekla je Kate Kripke, klinička socijalna radnica i osnivačica Colorado Postpartum Wellness centra Boulder za HuffPost i predložila četiri odluke koje bi trebali donijeti svi roditelji ove godine kako bi osvijestili stres koji osjećaju i riješili ga se.

1. Tri puta dnevno po minutu svjesnog disanja

Imajući sve to na umu, evo jedne jednostavne, opipljive i besplatne tehnike samopomoći koju treba razmotriti u 2021. godini: Svjesno dišite jednu minutu. I to napravite tri puta dnevno - jednom ujutro, jednom u podne i jednom navečer.

Ovakav način disanja opskrbljuje mozak s više kisika, zbog čega bi se odmah trebali bolje osjećati. Iako ova rutina neće izbrisati postojanje uzroka stresa poput pandemije ili nedostatka novca, pomoći će vam da se fokusirate i sami sebe osnažite.

- Cilj ove vježbe je da si čovjek dopusti da bolje procesuira stresne situacije, a ne da izbriše uzroke problema - napominje Kripke.

2. Provodite kvalitetno vrijeme sa svojom djecom

Pitanje je koliko stvarno vremena ljudi provode s djecom tijekom kojeg se fokusiraju na njih, njihove želje i potrebe. Koliko vremena radite nešto s njima što ih veseli? To je kvalitetno provedeno vrijeme, a ne vrijeme koje provodite svi zajedno u stanu dok vi čistite, kuhate ili radite nešto treće.

- Nije cilj da osjećate krivnju, već da dobijete perspektivu. Često roditelji provode puno vremena obavljajući svakodnevne zadatke bez kojih dom ne bi funkcionirao da zaborave na one lijepe kvalitetne trenutke s obitelji koji se pamte - objašnjava klinička psihologinja Claire Nicogossian.

- Pokušajte barem 15 minuta dnevno provesti vrijeme sa svojom djecom u kojem ćete svi uživati, pa makar to značilo da morate prekinuti prati suđe, vješati veš ili nešto treće kako biste im se posvetili to vrijeme. Provođenje takvog kvalitetnog vremena s djecom je isto način da se roditelji brinu i za sebe jer se podsjećaju dobrih dijelova roditeljstva - dodaje.

3. 'Ukradite' par minuta za sebe

Još jedna jednostavna odluka je dati si par minuta više da se odmorite. To može biti samo par dodatnih minuta u krevetu tijekom kojih će se roditelji malo opustiti.

Kripke smatra da samo par minuta fizičkog odmora tijekom dana može imati pozitivan utjecaj na psihu i organizam, a da će takav kvalitetan svjesni odmor imati pozitivni učinak na imunitet.

4. Povežite se

Čest problem tijekom epidemije je da ljudi usvoje način razmišljanja 'sve ili ništa'. Kod društvene povezanosti to znači da ako ljudi se ne mogu družiti na način na koji žele ili na koji su naviknuti, da će se u potpunosti povući, što je velika greška.

Jedan mali čin povezivanja s drugim čovjekom može imati jako pozitivan utjecaj na ljudsko raspoloženje i psihu. Pozdraviti susjeda i iskreno ga pitati kako je ili nazvati prijatelja i kratko porazgovarati je rješenje za osjećaj nemoći i izoliranosti koje mnogi osjećaju.