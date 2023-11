Sve što trebate znati o zimskoj opremi automobila: Mijenjanje, životni vijek i skladištenje guma

U Hrvatskoj je zakonski određen period obaveznog korištenja zimske opreme, a time nastupa i promjena guma, na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Važno je naglasiti da u navedenom razdoblju nije nužno potrebno odmah 15.11. namontirati zimske gume u onim predjelima gdje nisu proglašeni zimski uvjeti, objašnjavaju nam iz Vulkala.

Zašto i kada prelazimo na zimske gume

Zimski uvjeti podrazumijevaju kolnik prekriven snijegom ili poledicom, pa je zimska oprema obvezna na vozilima koja prometuju na takvim cestama.

- U hladnijem dobu godine, preporučuje se voziti na zimskim gumama koje su prilagođene niskim temperaturama ispod 7°C. One su šire i mekše, ostaju elastičnije pri vožnji, dok njihovi brojniji i dublji utori omogućuju bolje prianjanje na cestama prekrivenim snijegom i ledom - ističu zaposlenici Vulkala te dodaju kako postoje testovi koji dokazuju da će se automobil s ljetnim gumama, koji se kreće brzinom od 60 km/h pri vanjskoj temperaturi od -10°C, zaustaviti nakon 55 metara, dok će se automobil s montiranim zimskim gumama, zaustaviti već nakon 44 metra.

Najbolje doba za promjenu guma

Najbolji period za izmjenu zimskih guma proteže se od listopada do kraja studenog, ovisno o vremenskim uvjetima. Kako je i ova godina svjedočila toplijem listopadu, povećan interes za kupnjom i ugradnjom zimske opreme je izostao, ali prema riječima stručnjaka, već dolaskom studenog navedene se aktivnosti vrlo brzo intenziviraju, a s time i gužve u servisima.

- Zanimljiva je činjenica da se montiranjem guma u prvom dijelu listopada smanjuje vrijeme čekanja na minimum, dok ćete na montažu u razdoblju od 15.10. do 1.11. pričekati par minuta, taman jednu kavu. Čekanje se u periodu od 1.11. do 15.11., i nastupa zakonske obveze, produžuje na 1-2 sata, a u tjednu oko i nakon 15.11. to čekanje je znatno duže, nerijetko i do 6 sati. Zato vozačima savjetujemo i kontinuirano naglašavamo da u naše prodajno-servisne centre dođu mjesec dana ranije, tijekom listopada - ističu stručnjaci iz Vulkala, jer period montaže traje između 6-8 tjedana i gotovo je nemoguće oko 15.11. dobiti termin i slobodno mjesto.

Cjelogodišnje gume

Segment cjelogodišnjih guma posljednjih godina bilježi značajan porast od gotovo 40%.

- Zime više nisu onako oštre, vrijeme se promijenilo, kao i vozačke navike. Cjelogodišnje gume preporučljive su vozačima koji ne rade veliku godišnju kilometražu, oko 8-10.000 kilometara, a obitavaju ili često voze u krajevima s blagom klimom te žele uštedjeti na izmjeni guma - kažu nam iz Vulkala.

Radi se o hibridima ljetnih i zimskih guma koje pružaju postojane performanse oba pneumatika, no iz Vulkala naglašavaju da one nisu za svakog vozača i vozilo te nisu namijenjene ekstremnim vremenskim uvjetima koje zima ili ljeto mogu stvoriti. One svojom izvedbom zadovoljavaju zakonske kriterije, no ne mogu zamijeniti zimsku gumu kada se susretnete s kolnikom prekrivenim snijegom ili ledom.

- Dobra zimska guma vaš je jedini pouzdan suputnik i suradnik u zimskim uvjetima vožnje - ističu stručnjaci.

Ljetne gume, zimski uvjeti

O tome mogu li se na ljetnim gumama koristiti lanci, objašnjavaju nam da ako ljetna guma ima dubinu profila iznad 4 mm, ona je zakonski dopuštena za korištenje u zimskim uvjetima, no sa sobom morate imati spremnu zimsku opremu, odnosno lance, koji će joj pomoći u prianjanju pri pogoršanju vremena i nagomilavanju snijega.

- Lance montirajte samo kad je snježna podloga dovoljno duboka, ne vozite na njima duže od 10-ak kilometara i ne brže od 60 km/h kako bi izbjegli značajnija oštećenja guma, naplatka, vozila i samih lanaca. Umjesto lanaca možete koristiti i druge adekvatne uređaje koji poboljšavaju prianjanje na snježnoj ili zaleđenoj podlozi. Ovdje prvenstveno mislimo na AutoSock, trenutno jedinu certificiranu zamjenu za lance, napravljenu od čvrste tkanine koja se postavlja na pogonske kotače unutar 30 sekundi, a pritom ne oštećuje naplatke ni samu gumu - objasnili su nam iz Vulkala.

Životni vijek gume

Danas se gume rade da traju. S odabirom onih iz premium segmenta ne možete pogriješiti, pojasnili su nam zaposlenici Vulkala.

No starost gume ne ovisi samo o datumu proizvodnje gume, već i o načinima njenog korištenja i skladištenja.

Kada je riječ o životnom vijeku guma, nekoliko faktora treba uzeti u obzir prema riječima Vulkalovih stručnjaka. Ako ste vozili brzo, po lošim cestama ili je vozilo dugo stajalo izloženo vremenskim uvjetima te ako ste gume nepravilno skladištili, držali na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili hladnoći, ako ih niste rotirali ili ste zaboravili napraviti geometriju kotača pa su se one nepravilno istrošile, sve to utječe na njihov životni vijek.

- Preporuka je promijeniti gume stare između 6-10 godina, no na svakom je vozaču da vodi aktivnu brigu o njima, da iste pregleda svaki put prije nego se uključi u promet i na vrijeme intervenira ukoliko zamijeti neka oštećenja ili defekte koji mogu ugroziti stabilnost gume, ali i cijelog vozila - savjetuju iz Vulkala.

Trajanje montaže gume

- Nekad je montaža guma bila puno jednostavnija i brža, automobili su bili manji, a s time i dimenzije guma koje su se kretale u rangu od 13 do 15 cola, danas su te dimenzije u segmentu između 17 i 19 cola (više od 80% vozila), vozila su veća, teža, ispunjena dodatnim tehnologijama, elektronikom i senzorima, njihovi su sustavi osjetljivi i jedinstveni, te se izmjeni guma treba pristupiti stručno i s dodatnim oprezom - objašnjavaju stručnjaci iz Vulkala te dodaju kako kompleksnost modernih vozila produžuje montažu za 30% u odnosu na montažu prije 15-ak godina.

Pravilno skladištenje guma

Prije samog skladištenja, stručnjaci preporučuju temeljito pregledati gume i očistiti ih od bilo kakvih nečistoća, kamenčića u utorima, blata, lišća i sličnih naslaga. Postoje sredstva, tekuća ili u spreju, kojima ih možete premazati prije skladištenja, a dobro je koristiti i navlake za gume, kako bi se dodatno zaštitile.

Pravilnim skladištenjem guma čuva svoja svojstva i time joj je i vijek trajanja dulji. Osnovno pravilo ispravnog skladištenja je suh i taman prostor.

- Prostor u kojem se skladište gume treba imati prikladnu temperaturu bez većih oscilacija, mora biti što dalje od svih izvora topline. Prostor mora biti suh, čist, prozračan, bez masnoća, naftnih derivata i otapala koji mogu oštetiti gumu. Oštri predmeti, rubovi, metalni dijelovi na koje se može nasloniti i tako oštetiti; svemu tome nema mjesta u prostoru skladištenja - ističu.

Također, iz Vulkala napominju da postoji razlika u pravilnom skladištenju guma s naplatcima i onima bez naplataka.

- Gume s naplatcima mogu se skladištiti viseći ili slaganjem jednu na drugu, s podlogom između, kao što je primjerice obični novinski papir, ali ih je potrebno jednom mjesečno rotirati, odnosno gumu na dnu presložiti na vrh. Preporučuje se smanjiti tlak u gumama, ali ih nemojte potpuno isprazniti. Gume bez naplataka ne slažu se jedna na drugu, već se slažu horizontalno, jedna do druge. Jednom mjesečno bilo bi ih dobro lagano zarotirati, kako se oblik ne bi deformirao - savjetuju zaposlenici Vulkala.