Veliki test zimskih guma: Evo koje su najbolje, a koje najgore

Iako je vrijeme u Hrvatskoj još uvijek ljetno za nekoliko dana će jesen pokazati svoje pravo lice i mnogi će početi razmišljati o zamjeni guma.

Od 15. studenog zimska će oprema postati obvezna na zimskim dionicama javnih cesta, a ta obaveza će trajati sve do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.

Kako biste se na vrijeme pripremili na tradicionalnu izmjenu guma donosimo vam veliki test zimskih pneumatika kojeg su napravili njemački ADAC i drugi europski autoklubovi među kojima je i naš HAK.

Oni su testirali su 32 zimske gume u dvije dimenzije, po 16 u svakoj.

Manju dimenziju 205/60 R16 koriste trenutno vrlo popularna mala SUV-vozila B-segmenta kao što su Hyundai Kona, Nissan Juke, Opel Crossland, Renault Captur, SEAT Arona, Škoda Kamiq i VW T-Roc, dok veću dimenziju 225/45 R17 pronalazimo na kompaktnim automobilima poput Audija A3, BMW-a serije 1 i 2, Honde Civic, Mercedesa A i B klase, Peugeota 308, Toyote Corolle, VW Golfa... Manju dimenziju autoklubovi su testirali na Volkswagen T-Rocu, a veću koristeći VW Golf.

Glavni faktori je li neka guma na testu prošla dobro ili loše bili su upravljivost, sigurnost, udobnost i ekonomičnost, a prvi je put u obzir uzeta i održivost guma. Ponašanje na suhoj i mokroj podlozi te u zimskim uvjetima nosilo je 70 posto ukupne ocjene, dok su trošenje gume, izdržljivost, potrošnja goriva, težina i buka donijeli preostalih 30 posto bodova.

Iako ni jedna guma nije zaslužila maksimalnu ocjenu izvrstan, ukupni dojmovi s testa su vrlo dobri jer je više od trećine modela modela, 11 od njih 33 zavrijedilo ocjenu "vrlo preporučljivo". Za stepenicu slabiju ocjenu, "preporučuje se" dobilo je čak 18 guma, dok su tri gume dobile najlošiju moguću ocjenu - "ne preporučuje se". To su gume Lassa Snoways 4, turskog proizvođača, Austone Athena SP-901 iz Kine te poljski Kormoran Snow. Prve dvije gume spadaju u manju testiranu dimenziju, a posljednja u veću.

Dimenzija 205/60 R16

Najbolje su prošle gume manje dimenzije. Čak njih sedam je dobilo ocjenu "vrlo preporučljivo". Od tih sedam guma četiri se mogu pohvaliti jako dobrim ocjenama i na području voznih osobina i na području održivosti. To su Dunlop Winter Sport 5, Michelin Alpin 6, Goodyear UltraGrip 9+ i Continental WinterContact TS 870 P. Hankook Winter i*cept RS3, Bridgestone Blizzak LM 005 i Firestone Winterhawk 4 mnogo su bolje u pogledu voznih osobina nego održivosti. Sve tri gume su podbacile u kategoriji izdržljivosti. Iako traju kraće od konkurentskih ukupna ocjena je bila dovoljno dobra da bi i ove gume bile uz bok ranije spomenutim modelima.

Što se tiče najbolje guma, razlike su male, ali ipak postoje i zato na njih treba obratiti pozornost. Ako godišnje radite puno kilometara, bilo bi dobro prednost dati segmentu vozačke udobnosti na suhoj podlozi, a tu su samo dvije gume vrlo preporučljive: Dunlop Winter Sport 5 i Michelin Alpin 6. Obje uvijek daju vozaču kvalitetne povratne informacije s upravljača, nude iznimnu stabilnost smjera kretanja i sve pokrete na upravljaču prenose na podlogu sukladno očekivanjima. Uz to, očekivana kilometraža prije nego što se istroše im je vrlo velika.

Na mokroj podlozi svih sedam najboljih guma imaju vrlo kratke zaustavne puteve prilikom kočenja i pružaju solidne osobine kod uzdužnog akvaplaninga. Kada su u pitanju zimski uvjeti Hankook Winter i*cept RS3 je uvjerljivo najbolja guma, za razliku od Goodyeara UltraGrip 9+, koji bi na snijegu mogao biti bolji.

Foto: HAK

Sedam guma koje su dobile ocjenu "preporučuje se" su BFGoodrich G-Force Winter 2, Fulda Kristall Control HP 2, Kleber Krisalp HP3, Falken Eurowinter HS02, Barum Polaris 5, Vredestein Wintrac i Uniroyal WinterExpert solidne su na mokroj podlozi, no za višu ocjenu nedostaje im pokoja nijansa na području sigurnosti. Konkretno, sve osim Falken Eurowintera HS02 i Vredestein Wintraca slabije prianjaju uz mokru podlogu i tijekom zime češće pokazuju nedostatke u vlažnim uvjetima u odnosu na konkurenciju, zbog podupravljanja i preupravljanja, gubitka čvrstog kontakta s podlogom i nešto dužeg zaustavnog puta. U ovoj skupini guma su ujedno i one s najvećom (Fulda Kristall Control HP 2) i najmanjom (Uniroyal WinterExpert) procijenjenom kilometražom, odnosno trajnosti.

Preostale dvije gume u manjoj dimenziji (205/60 R16) ne preporučuju se zbog sigurnosnih nedostataka te su se našle na dnu liste. Model Lassa Snoways 4 nije uopće loš na suhoj i mokroj podlozi, no podbacuje tamo gdje je zimska guma najpotrebnija, u zimskim uvjetima. Kineski Austone Athena SP-901 je, s druge strane, odličan na snijegu i ledu, solidan na suhom, no vrlo loš na mokroj podlozi, što je najčešći problem kod lošijih zimskih guma. Na testu je otkriveno da ova guma na mokrom ima slabu upravljivost, najduži zaustavni put i najlošije karakteristike kod akvaplaninga. Za usporedbu: prilikom kočenja na mokrom, kad se vozilo opremljeno gumom Bridgestone Blizzak LM 005 zaustavi, vozilo na koje su montirane gume Austone Athena SP-901 još uvijek vozi brzinom od gotovo 40 km/h, a to na cesti može biti izuzetno opasno.

Foto: HAK

Dimenzija 225/45 R17

U većoj dimenziji samo su četiri gume vrlo preporučljive. Njih 11 je dobilo ocjenu "preporučuje se", a samo jedna je "pala na testu" i dobila ocjenu n"e preporučuje se". Od najbolje četiri gume je samo Continental WinterContact TS870 ostvario podjednako dobre rezultate i na području voznih osobina i na području održivosti. Preostala trojka – Michelin Alpin 6, Goodyear UltraGrip Performance + i Dunlop Winter Sport 5 je za nijansu bolja na ekološkom nego na sigurnosnom planu. Pri tome je Dunlopova guma uz to u u laganom zaostatku na mokroj podlozi u odnosu na ostala tri modela.

Za stepenicu manju ocjenu dobilo je 11 guma. Od njih su tri dobre na području održivosti i samo solidne na području voznih osobina,. Tako Semperit Speed-Grip 5 ne blista u zimskim uvjetima, Hankook Winter i*cept RS3 nije idealan na suhoj podlozi, a Vredestein Wintrac PRO nije posebno spektakularan ni na suhom ni na mokrom.

Sljedeća trojka – Giti GitiWinter W2, Kumho Wintercraft WP52 i Apollo AspireE XP Winter – pokazuje barem po jedan nedostatak na oba polja (sigurnosnom i ekološkom). Nokian Tyres WR Snowproof, Pirelli Cinturato Winter 2 i Sava Eskimo HP2 istaknuli su se po velikoj predviđenoj kilometraži, ali su zato dosta slabije po sigurnosti. Zanimljivo, model Nokian Tyres WR Snowproof je odličan na mokroj podlozi, ali se zato na suhoj podlozi i u zimskim uvjetima jedva preporučuje. I model Pirelli Cinturato Winter 2 na suhoj podlozi pokazuje jasne nedostatke, dok je na mokroj podlozi i u zimskim uvjetima potpuno siguran. Model Sava Eskimo HP2 nije briljirao ni na suhoj ni na mokroj podlozi, ali se zato preporučuje u zimskim uvjetima.

Foto: HAK

Na kraju, Yokohama BluEarth-Winter V906 i Bridgestone Blizzak LM005 nisu se istaknuli niti na sigurnosnom (prvenstveno zbog nedostataka u zimskim uvjetima) niti na ekološkom planu. Model Bridgestone Blizzak LM005 bio je čak najslabiji i u zimskim uvjetima i na polju predviđene kilometraže. No ova dva modela ukupno su dobili jednaku ocjenu kao i ranije navedenih devet.

Uvjerljivo najlošija guma u većoj dimenziji je Kormoran Snow. Ovaj pneumatik je najgori i na suhoj (malo povratnih informacija s upravljača, spor odgovor nakon akcije upravljačem, rano i snažno preupravljanje kod naglog izbjegavanja sudara) i na mokroj podlozi (na mjestu gdje vozilo s Hankook gumom već zaustavi, vozilo s ovom gumom još uvijek vozi brzinom os 36 km/h, najlošija kod uzdužnog i poprečnog akvaplaninga). Činjenica da je na snijegu najbolja od svih testiranih guma uz sve ovo nije mogla pomoći da Kormoran dobije prolaznu ocjenu.

Autoklubovi na kraju svojeg testa ističu da test može dati smjernice koji proizvod eventualno izabrati, ali nikako ne treba biti odlučujući faktor jer su razlike u rezultatima od kategorije do kategorije često velike. Zato je puno bolje pri odabiru paziti na vlastite afinitete i potrebe, stil vožnje, prosječan broj prevaljenih kilometara i klimu u vašem podneblju. Ipak, ako neki model ukupno ima ocjenu manju od "preporučuje se", bilo bi dobro izbjeći ga prilikom odabira novih guma.

DIMENZIJA 205/60 R16

Dunlop Winter Sport 5

vrlo preporučljivo

+ ujednačena guma, precizna i sigurna na suhom kod vožnje na limitu, sigurna na mokrom, velika predviđena kilometraža, mala težina i potrošnja goriva

- nešto bučnija guma

Michelin Alpin 6

vrlo preporučljivo

+ ujednačena guma, precizna i sigurna na suhom kod vožnje na limitu, još sigurna na mokrom, vrlo velika predviđena kilometraža, mala težina i potrošnja goriva

- manji nedostaci u poprečnom akvaplaningu

Goodyear UltraGrip 9+

vrlo preporučljivo

+ sigurna na suhom, dobra na mokrom, velika predviđena kilometraža, najučinkovitija guma na testu

– manji nedostaci u preciznosti na suhom

Continental WinterContact TS 870 P

vrlo preporučljivo

+ sigurna na suhom, vrlo sigurna na mokrom, sigurna u zimskim uvjetima, još dobra predviđena kilometraža

– manji nedostaci u preciznosti na suhom

Hankook Winter i*cept RS3

vrlo preporučljivo

+ sigurna na suhom, sigurna na mokrom, vrlo sigurna u zimskim uvjetima, mala težina i potrošnja goriva

– manji nedostaci u preciznosti na suhom, ispodprosječna predviđena kilometraža

Bridgestone Blizzak LM 005

vrlo preporučljivo

+ sigurna na suhom, najbolja na testu na mokrom, sigurna u zimskim uvjetima

– manji nedostaci u preciznosti na suhom, ispodprosječna predviđena kilometraža, manji nedostaci u izdržljivosti

Firestone Winterhawk 4

vrlo preporučljivo

+ sigurna na suhom, sigurna na mokrom, vrlo dobra kod uzdužnog akvaplaninga, sigurna u zimskim uvjetima, mala težina i potrošnja goriva

– manji nedostaci u preciznosti na suhom, ispodprosječna predviđena kilometraža, manji nedostaci u izdržljivosti

BFGoodrich G-Force Winter 2

preporučuje se

+ još sigurna na suhom kod vožnje na limitu, još dobra predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala potrošnja goriva

– manji nedostaci u udobnosti vožnje na suhom, nedostaci na mokrom

Fulda Kristall Control HP 2

preporučuje se

+ precizna i sigurna na suhom kod vožnje na limitu, najveća predviđena kilometraža na testu, izdržljiva guma, iznadprosječno lagana, mala potrošnja goriva

– nedostaci na mokrom, manji nedostaci na snijegu

Kleber Krisalp HP3

preporučuje se

+ sigurna u zimskim uvjetima, mala potrošnja goriva

– nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom

Falken Eurowinter HS02

preporučuje se

+ sigurna na suhom, još dobra na mokrom, još dobra predviđena kilometraža, mala potrošnja goriva

- nedostaci u zimskim uvjetima

Barum Polaris 5

preporučuje se

+ dobra predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala težina, najmanja potrošnja na testu

– nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom, manji nedostaci u zimskim uvjetima

Vredestein Wintrac

preporučuje se

+ još dobra na mokrom, dobra u zimskim uvjetima, dobra predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala težina i potrošnja goriva

– nedostaci u udobnosti vožnje i kod vožnje na limitu na suhom

Uniroyal WinterExpert

preporučuje se

+ još dobra u zimskim uvjetima, još mala težina i potrošnja goriva

– nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom

Lassa Snoways 4

ne preporučuje se

+ još dobra na suhom, još dobra na mokrom, dobra predviđena kilometraža, još izdržljiva guma, dobra potrošnja goriva

– vrlo slaba u zimskim uvjetima, nešto veća težina

Austone Athena SP-901

ne preporučuje se

+ vrlo sigurna u zimskim uvjetima, izdržljiva guma, vrlo mala potrošnja goriva

– slaba na suhom, vrlo slaba na mokrom, samo prosječna predviđena kilometraža

DIMENZIJA 225/45 R17

Continental WinterContact TS 870

vrlo preporučljivo

+ precizna i sigurna na suhom, vrlo sigurna na mokrom, vrlo sigurna u zimskim uvjetima, velika predviđena kilometraža

–

Michelin Alpin 6

vrlo preporučljivo

+ precizna i sigurna na suhom kod vožnje na limitu, još sigurna na mokrom, vrlo velika predviđena kilometraža, mala težina, mala potrošnja goriva

– manji nedostaci u poprečnom akvaplaningu, manji nedostaci na mokrom

Goodyear UltraGrip Performance+

vrlo preporučljivo

+ sigurna na suhom, još dobra na mokrom, vrlo velika predviđena kilometraža, izdržljiva guma, učinkovita guma

– nešto duži zaustavni put na mokrom

Dunlop Winter Sport 5

vrlo preporučljivo

+ precizna i sigurna na suhom kod vožnje na limitu, vrlo sigurna u zimskim uvjetima, vrlo velika predviđena kilometraža, mala težina, mala potrošnja goriva

– manji nedostaci na mokrom

Vredestein Wintrac PRO

preporučuje se

+ još dobra u zimskim uvjetima, dobra predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala potrošnja goriva

– nedostaci u udobnosti vožnje i kod vožnje na limitu na suhom, manji nedostaci na mokrom

Semperit Speed-Grip 5

preporučuje se

+ još sigurna na suhom, još dobra na mokrom, vrlo velika predviđena kilometraža, izdržljiva guma

– manji nedostaci u preciznosti na suhom, manji nedostaci na mokrom, manji nedostaci u zimskim uvjetima

Hankook Winter i*cept RS3

preporučuje se

+ sigurna na mokrom, sigurna u zimskim uvjetima, mala težina, mala potrošnja goriva

– manji nedostaci u preciznosti i vožnji na limitu na suhom

Giti GitiWinter W2

preporučuje se

+ još sigurna na suhom, još dobra na mokrom

– manji nedostaci u preciznosti na suhom, manji nedostaci na mokrom, manji nedostaci u zimskim uvjetima, ispodprosječna predviđena kilometraža, nešto niža izdržljivost

Kumho Wintercraft WP52

preporučuje se

+ dobra u zimskim uvjetima, najveća predviđena kilometraža na testu, izdržljiva guma, mala potrošnja goriva

– nedostaci u udobnosti vožnje i kod vožnje na limitu na suhom, manji nedostaci na mokrom, vrlo teška guma

Apollo Aspire XP Winter

preporučuje se

+ sigurna na mokrom, velika predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala potrošnja goriva

– manji nedostaci u preciznosti i vožnji na limitu na suhom, manji nedostaci na mokrom, nešto veća težina

Nokian Tyres WR Snowproof

preporučuje se

+ dobra predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala potrošnja goriva

– nedostaci u udobnosti vožnje i kod vožnje na limitu na suhom, nedostaci na mokrom, nedostaci u zimskim uvjetima

Pirelli Cinturato Winter 2

preporučuje se

+ dobra na mokrom, dobra u zimskim uvjetima, velika predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala težina, mala potrošnja goriva

– jasni nedostaci u udobnosti vožnje i nedostaci kod vožnje na limitu na suhom

Yokohama BluEarth–Winter V906

preporučuje se

+ sigurna na mokrom, mala potrošnja goriva

– nedostaci u preciznosti i manji nedostaci kod vožnje na limitu na suhom, nedostaci u zimskim uvjetima, druga najmanja predviđena kilometraža na testu, manji nedostaci u izdržljivosti, nešto veća težina

Sava Eskimo HP2

preporučuje se

+ sigurna u zimskim uvjetima, velika predviđena kilometraža, izdržljiva guma, vrlo mala težina, najmanja potrošnja na testu

– nedostaci u preciznosti i vožnji na limitu na suhom, nedostaci na mokrom

Bridgestone Blizzak LM 005

preporučuje se

+ sigurna na suhom, najbolja na testu na mokrom, mala potrošnja goriva

– nedostaci u zimskim uvjetima, mala predviđena kilometraža, mala izdržljivost, iznadprosječna težina

Kormoran Snow

ne preporučuje se

+ vrlo sigurna u zimskim uvjetima, velika predviđena kilometraža, izdržljiva guma, mala potrošnja goriva

– nepreporučljiva prvenstveno zbog nedostataka na području sigurnosti, slaba na suhom, vrlo slaba na mokrom