Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
PREVENCIJA JE KLJUČNA

Sve više mladih pati od bolova u leđima - evo kako to spriječiti

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Sve više mladih pati od bolova u leđima - evo kako to spriječiti
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Bol u leđima kod mladih više nije iznimka nego sve češća pojava. Iako se doživljava kao prolazna smetnja, dugotrajno zanemarivanje simptoma može dovesti do kroničnih problema već u ranim tridesetima

Stručne zdravstvene statistike već godinama pokazuju da su bolovi u leđima među vodećim uzrocima izostanaka s posla i smanjene radne sposobnosti u radno aktivnoj populaciji.

POGLEDAJ VIDEO: Savjeti za bol u leđima

Pokretanje videa...

Savjeti za bol u leđima VIDEO
Savjeti za bol u leđima | Video: 24sata/pixsell

Sjedilački način života kao glavni krivac

Jedan od ključnih razloga jest nagla promjena životnog stila. Mladi danas provode sate:

  • za računalom
  • s mobilnim telefonom u ruci
  • sjedeći na fakultetu ili poslu
  • igrajući videoigre

Tijelo je, međutim, građeno za kretanje. Dugotrajno sjedenje povećava pritisak na lumbalni dio kralježnice, slabi duboke mišiće trupa i remeti prirodnu zakrivljenost kralježnice. Poseban problem je takozvani 'tech neck' – položaj u kojem je glava konstantno nagnuta prema naprijed dok gledamo u ekran. Takav položaj višestruko povećava opterećenje na vratnu kralježnicu.

Colors of Netherlands
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Slabi mišići i manjak tjelesne aktivnosti

Paradoks današnjice jest da, iako su teretane dostupnije nego ikada, velik dio mladih ima slabiju mišićnu stabilnost nego prethodne generacije. Nedostatak redovite fizičke aktivnosti dovodi do slabljenja mišića koji podupiru kralježnicu – osobito trbušnih i leđnih mišića.

Bez stabilnog mišićnog 'korzeta', kralježnica trpi veći mehanički stres, što s vremenom može uzrokovati kroničnu bol, ukočenost i osjećaj pritiska u donjem dijelu leđa.

PRAKTIČNI SAVJETI Prevrtljiva veljača izazov je za imunitet: Savjeti dr. Solde kako ga ojačati i izbjeći bolesti
Prevrtljiva veljača izazov je za imunitet: Savjeti dr. Solde kako ga ojačati i izbjeći bolesti

Rad od kuće i improvizirani radni uvjeti

Pandemija je dodatno ubrzala trend rada i studiranja od kuće. Mnogi su sate provodili sjedeći na kauču, kuhinjskoj stolici ili krevetu, bez odgovarajuće potpore za leđa. Dugotrajno nepravilno držanje može uzrokovati mišićni disbalans i bol, čak i kod mladih osoba bez prethodnih problema.

Teški ruksaci i torbe

Kod srednjoškolaca i studenata čest je problem nošenje preteških ruksaka ili torbi na jednom ramenu. Asimetrično opterećenje može uzrokovati napetost mišića, bol u ramenima i promjene držanja.

Stres i psihofizička napetost

Bol u leđima nije uvijek isključivo fizičkog podrijetla. Kronični stres može dovesti do trajne napetosti mišića, osobito u području vrata i ramena. Mladi su danas izloženi pritiscima vezanima uz obrazovanje, zapošljavanje i financijsku nesigurnost, što može imati i tjelesne posljedice.

Prekomjerna tjelesna težina i prehrambene navike

Prekomjerna tjelesna masa povećava opterećenje na kralježnicu, osobito na donji dio leđa. Istodobno, nepravilna prehrana može utjecati na zdravlje kostiju i mišića, osobito ako nedostaju ključni nutrijenti poput kalcija i vitamina D.

Foto: Canva

Kada bol postaje ozbiljan problem?

Povremena bol nakon dugog sjedenja relativno je česta i obično prolazi uz odmor i lagano istezanje. No, ako bol:

  • traje dulje od nekoliko tjedana
  • širi se niz nogu
  • prati je trnjenje ili slabost
  • ometa svakodnevne aktivnosti
  • tada je riječ o stanju koje zahtijeva stručnu procjenu.
UPOZORENJE ORGANIZMU Ako se budite u ovo vrijeme u noći - jetra vam šalje signale
Ako se budite u ovo vrijeme u noći - jetra vam šalje signale

Može li se problem spriječiti?

Prevencija je u velikoj mjeri povezana s promjenom svakodnevnih navika:

  • redovito ustajanje i kretanje svakih 30–60 minuta
  • jačanje mišića trupa i leđa
  • pravilno podešavanje radnog prostora
  • ograničavanje vremena provedenog u nepravilnom položaju
  • svjesno održavanje pravilnog držanja

Bol u leđima kod mladih više nije iznimka nego sve češća pojava. Iako se često doživljava kao prolazna smetnja, dugotrajno zanemarivanje simptoma može dovesti do kroničnih problema već u ranim tridesetima. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da zdravlje kralježnice treba shvatiti ozbiljno - bez obzira na godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'
OD NJEŽNIH DO GRUBIH

Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'

Astrolozi su napravili listu od najveće 'slatkice' do najbezobraznijeg znaka Zodijaka. To ne znači da su ti znakovi nužno bezobrazni, nego da imaju karakterne osobine koje ima daju potencijal za grubost ili nježnost
FOTO Ovo je najduži kruzer na svijetu: Evo koliko stoji obilazak 60 zemalja i 7 kontinenata
KREĆE NA PUT 2027.

FOTO Ovo je najduži kruzer na svijetu: Evo koliko stoji obilazak 60 zemalja i 7 kontinenata

Putnici željni avanture i luksuza imaju priliku sudjelovati u jednom od najdužih turističkih putovanja na svijetu – višemjesečnom krstarenju koje obilazi desetke zemalja i stotine destinacija. Riječ je o takozvanom 'Ultimate World Cruise', putovanju koje traje čak 274 dana i vodi goste kroz gotovo cijeli svijet
Dnevni horoskop za petak 13. ožujka: Ovnovi budite oprezni, Bik je vrlo jak i izdržljiv....
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za petak 13. ožujka: Ovnovi budite oprezni, Bik je vrlo jak i izdržljiv....

Pročitajte dnevni horoskop za petak 13. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026