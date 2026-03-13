Bol u leđima kod mladih više nije iznimka nego sve češća pojava. Iako se doživljava kao prolazna smetnja, dugotrajno zanemarivanje simptoma može dovesti do kroničnih problema već u ranim tridesetima
Sve više mladih pati od bolova u leđima - evo kako to spriječiti
Stručne zdravstvene statistike već godinama pokazuju da su bolovi u leđima među vodećim uzrocima izostanaka s posla i smanjene radne sposobnosti u radno aktivnoj populaciji.
Sjedilački način života kao glavni krivac
Jedan od ključnih razloga jest nagla promjena životnog stila. Mladi danas provode sate:
- za računalom
- s mobilnim telefonom u ruci
- sjedeći na fakultetu ili poslu
- igrajući videoigre
Tijelo je, međutim, građeno za kretanje. Dugotrajno sjedenje povećava pritisak na lumbalni dio kralježnice, slabi duboke mišiće trupa i remeti prirodnu zakrivljenost kralježnice. Poseban problem je takozvani 'tech neck' – položaj u kojem je glava konstantno nagnuta prema naprijed dok gledamo u ekran. Takav položaj višestruko povećava opterećenje na vratnu kralježnicu.
Slabi mišići i manjak tjelesne aktivnosti
Paradoks današnjice jest da, iako su teretane dostupnije nego ikada, velik dio mladih ima slabiju mišićnu stabilnost nego prethodne generacije. Nedostatak redovite fizičke aktivnosti dovodi do slabljenja mišića koji podupiru kralježnicu – osobito trbušnih i leđnih mišića.
Bez stabilnog mišićnog 'korzeta', kralježnica trpi veći mehanički stres, što s vremenom može uzrokovati kroničnu bol, ukočenost i osjećaj pritiska u donjem dijelu leđa.
Rad od kuće i improvizirani radni uvjeti
Pandemija je dodatno ubrzala trend rada i studiranja od kuće. Mnogi su sate provodili sjedeći na kauču, kuhinjskoj stolici ili krevetu, bez odgovarajuće potpore za leđa. Dugotrajno nepravilno držanje može uzrokovati mišićni disbalans i bol, čak i kod mladih osoba bez prethodnih problema.
Teški ruksaci i torbe
Kod srednjoškolaca i studenata čest je problem nošenje preteških ruksaka ili torbi na jednom ramenu. Asimetrično opterećenje može uzrokovati napetost mišića, bol u ramenima i promjene držanja.
Stres i psihofizička napetost
Bol u leđima nije uvijek isključivo fizičkog podrijetla. Kronični stres može dovesti do trajne napetosti mišića, osobito u području vrata i ramena. Mladi su danas izloženi pritiscima vezanima uz obrazovanje, zapošljavanje i financijsku nesigurnost, što može imati i tjelesne posljedice.
Prekomjerna tjelesna težina i prehrambene navike
Prekomjerna tjelesna masa povećava opterećenje na kralježnicu, osobito na donji dio leđa. Istodobno, nepravilna prehrana može utjecati na zdravlje kostiju i mišića, osobito ako nedostaju ključni nutrijenti poput kalcija i vitamina D.
Kada bol postaje ozbiljan problem?
Povremena bol nakon dugog sjedenja relativno je česta i obično prolazi uz odmor i lagano istezanje. No, ako bol:
- traje dulje od nekoliko tjedana
- širi se niz nogu
- prati je trnjenje ili slabost
- ometa svakodnevne aktivnosti
- tada je riječ o stanju koje zahtijeva stručnu procjenu.
Može li se problem spriječiti?
Prevencija je u velikoj mjeri povezana s promjenom svakodnevnih navika:
- redovito ustajanje i kretanje svakih 30–60 minuta
- jačanje mišića trupa i leđa
- pravilno podešavanje radnog prostora
- ograničavanje vremena provedenog u nepravilnom položaju
- svjesno održavanje pravilnog držanja
Bol u leđima kod mladih više nije iznimka nego sve češća pojava. Iako se često doživljava kao prolazna smetnja, dugotrajno zanemarivanje simptoma može dovesti do kroničnih problema već u ranim tridesetima. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da zdravlje kralježnice treba shvatiti ozbiljno - bez obzira na godine.
