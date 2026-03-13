Sve više mladih pati od bolova u leđima - evo kako to spriječiti

Stručne zdravstvene statistike već godinama pokazuju da su bolovi u leđima među vodećim uzrocima izostanaka s posla i smanjene radne sposobnosti u radno aktivnoj populaciji.

POGLEDAJ VIDEO: Savjeti za bol u leđima

Pokretanje videa... VIDEO Savjeti za bol u leđima | Video: 24sata/pixsell

Sjedilački način života kao glavni krivac

Jedan od ključnih razloga jest nagla promjena životnog stila. Mladi danas provode sate:

za računalom

s mobilnim telefonom u ruci

sjedeći na fakultetu ili poslu

igrajući videoigre

Tijelo je, međutim, građeno za kretanje. Dugotrajno sjedenje povećava pritisak na lumbalni dio kralježnice, slabi duboke mišiće trupa i remeti prirodnu zakrivljenost kralježnice. Poseban problem je takozvani 'tech neck' – položaj u kojem je glava konstantno nagnuta prema naprijed dok gledamo u ekran. Takav položaj višestruko povećava opterećenje na vratnu kralježnicu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Slabi mišići i manjak tjelesne aktivnosti

Paradoks današnjice jest da, iako su teretane dostupnije nego ikada, velik dio mladih ima slabiju mišićnu stabilnost nego prethodne generacije. Nedostatak redovite fizičke aktivnosti dovodi do slabljenja mišića koji podupiru kralježnicu – osobito trbušnih i leđnih mišića.

Bez stabilnog mišićnog 'korzeta', kralježnica trpi veći mehanički stres, što s vremenom može uzrokovati kroničnu bol, ukočenost i osjećaj pritiska u donjem dijelu leđa.

Rad od kuće i improvizirani radni uvjeti

Pandemija je dodatno ubrzala trend rada i studiranja od kuće. Mnogi su sate provodili sjedeći na kauču, kuhinjskoj stolici ili krevetu, bez odgovarajuće potpore za leđa. Dugotrajno nepravilno držanje može uzrokovati mišićni disbalans i bol, čak i kod mladih osoba bez prethodnih problema.

Teški ruksaci i torbe

Kod srednjoškolaca i studenata čest je problem nošenje preteških ruksaka ili torbi na jednom ramenu. Asimetrično opterećenje može uzrokovati napetost mišića, bol u ramenima i promjene držanja.

Stres i psihofizička napetost

Bol u leđima nije uvijek isključivo fizičkog podrijetla. Kronični stres može dovesti do trajne napetosti mišića, osobito u području vrata i ramena. Mladi su danas izloženi pritiscima vezanima uz obrazovanje, zapošljavanje i financijsku nesigurnost, što može imati i tjelesne posljedice.

Prekomjerna tjelesna težina i prehrambene navike

Prekomjerna tjelesna masa povećava opterećenje na kralježnicu, osobito na donji dio leđa. Istodobno, nepravilna prehrana može utjecati na zdravlje kostiju i mišića, osobito ako nedostaju ključni nutrijenti poput kalcija i vitamina D.

Foto: Canva

Kada bol postaje ozbiljan problem?

Povremena bol nakon dugog sjedenja relativno je česta i obično prolazi uz odmor i lagano istezanje. No, ako bol:

traje dulje od nekoliko tjedana

širi se niz nogu

prati je trnjenje ili slabost

ometa svakodnevne aktivnosti

tada je riječ o stanju koje zahtijeva stručnu procjenu.

Može li se problem spriječiti?

Prevencija je u velikoj mjeri povezana s promjenom svakodnevnih navika:

redovito ustajanje i kretanje svakih 30–60 minuta

jačanje mišića trupa i leđa

pravilno podešavanje radnog prostora

ograničavanje vremena provedenog u nepravilnom položaju

svjesno održavanje pravilnog držanja

Bol u leđima kod mladih više nije iznimka nego sve češća pojava. Iako se često doživljava kao prolazna smetnja, dugotrajno zanemarivanje simptoma može dovesti do kroničnih problema već u ranim tridesetima. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da zdravlje kralježnice treba shvatiti ozbiljno - bez obzira na godine.