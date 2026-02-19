Prevrtljiva veljača izazov je za imunitet: Savjeti dr. Solde kako ga ojačati i izbjeći bolesti

Niske temperature zraka ujutro, pa sunčano i toplo vrijeme sredinom dana, koje podsjeća na južinu, kiša i vjetar navečer - sve to stane u jedan dan prevrtljive veljače, što je velik izazov za organizam, posebno za imunosni sustav, koji bi nas trebao štititi od bolesti. Upravo zato veljača je mjesec tijekom kojeg su učestali različiti zdravstveni problemi - od prehlade, kihanja, šmrcanja, upale sinusa, a posebno umora. Kako nas čeka ožujak, koji može donijeti još jedan val niskih temperatura, pa i snijega, nije naodmet razmisliti o jačanju imuniteta.

O tome je važno razmišljati cijelu godinu, odnosno nema tih dodataka prehrani koji na brzinu mogu osigurati zdravlje, upozorio je u razgovoru za 24sata lani dr. med. Drago Soldo, liječnik obiteljske medicine u Novom Zagrebu. Istaknuo je kako je kvalitetna i raznovrsna prehrana temelj zdravlja i uz nju najčešće nije potrebno koristiti neke dodatke.

- U ovo vrijeme treba samo voditi računa da stavimo naglasak na neke namirnice koje podižu imunitet. Još ima kiseloga kupusa, koji je odličan izvor vitamina C i probiotika, pa je dobro koristiti ga kao salatu ili prilog jelu. U jačanju imuniteta možete posegnuti i za češnjakom i đumbirom, koji jačaju otpornost na bakterije i viruse. Važno je uvrstiti i cjelovite žitarice jer daju minerale koji su važni za zdravlje. Dodatno, možemo posegnuti za nekim 'dokazanim' namirnicama, kao što su med, propolis i kapi ehinaceje - istaknuo je dr. Soldo.

Dodao je kako je dobro pojačati unos svježeg voća i povrća, voditi računa o tome da pijemo dovoljno vode i održavamo organizam hidriranim te posebno voditi računa o kvaliteti sna. Naime, tijekom noći naš se organizam obnavlja i potrebno mu je od 7 do 8 sati kvalitetnog sna kako bismo u novi dan mogli krenuti odmorni i osnaženi.

Za dobro zdravlje važno je i redovito kretanje, prilagođeno dobi i mogućnostima čovjeka. Mlađi će možda preferirati lagano trčanje dva-tri puta tjedno, a oni u zrelim ili "ozbiljnim" godinama mogu upisati tečaj plesa i barem jedanput ili dvaput tjedno izdvojiti vrijeme za laganu šetnju. Boravak na suncu, makar i zubatom, posebno je važan jer omogućava apsorpciju vitamina D, iznimno važnog za stabilan imunitet.

Dodaci prehrani u obliku vitamina i minerala zdravim ljudima koji se kvalitetno hrane najčešće nisu potrebni, pogotovo ako nema simptoma koji bi upućivali na neki nedostatak. A ako se pojave neki simptomi, dobro je posavjetovati se s liječnikom prije nego što posegnete za određenim dodatkom jer neki od njih ponekad mogu djelovati i štetno, upozoravaju stručnjaci. Odlučite li ipak ih uzeti na svoju ruku, možda je najbolje odlučiti se za multivitamine jer su koncentracije vitamina i minerala relativno niske i manji je rizik od štete nego da uzimate neki konkretan dodatak, preporučuje se.