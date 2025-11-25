Obavijesti

Svečanosti u školama: Diljem Hrvatske se slavili novi pioniri

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Večernji list 1976. godine donosi fotografiju iz OŠ ‘S. S. Kranjčević’, u kojoj su mali pioniri prisegnuli uz zakletvu: ‘Pošten, iskren, odan, napredan, istrajan i radin’

Praznik pionira, rođendan Republike, slavi se širom naše zemlje, piše Večernjak 25. studenoga 1976. godine. Taj datum ipak najviše znači prvoškolcima, jer tad postaju članovi Saveza pionira Jugoslavije. U svim se osnovnim školama tim povodom održavaju brojne manifestacije, svečanosti i proslave. Stariji učenici recitacijom, pjesmom i plesom uveličavaju prvoškolcima primanje. Svečanosti se također održavaju i u predškolskim ustanovama, pa tako mališani na svojim priredbama imaju priliku pokazati sve ono što su u vrtiću naučili, stoji u vijesti uz fotografiju na kojoj su prvoškolci primljeni u pionire u zagrebačkoj Osnovnoj školi "Silvije Strahimir Kranjčević".

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

