Svečanosti u školama: Diljem Hrvatske se slavili novi pioniri

Praznik pionira, rođendan Republike, slavi se širom naše zemlje, piše Večernjak 25. studenoga 1976. godine. Taj datum ipak najviše znači prvoškolcima, jer tad postaju članovi Saveza pionira Jugoslavije. U svim se osnovnim školama tim povodom održavaju brojne manifestacije, svečanosti i proslave. Stariji učenici recitacijom, pjesmom i plesom uveličavaju prvoškolcima primanje. Svečanosti se također održavaju i u predškolskim ustanovama, pa tako mališani na svojim priredbama imaju priliku pokazati sve ono što su u vrtiću naučili, stoji u vijesti uz fotografiju na kojoj su prvoškolci primljeni u pionire u zagrebačkoj Osnovnoj školi "Silvije Strahimir Kranjčević".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+