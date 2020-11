Yes she ACTUALLY gagged and then pretended I simply \u2728wasn\u2019t pregnant\u2728 ##toxicinlawcheck ##monsterinlaw ##momsoftiktok ##narcissist ##mil ##wivesoftiktok

Svekrva iz pakla: Njena reakcija na ultrazvuk sliku bebe šokirala

<p>Mama troje djece koja sa svojim suprugom očekuje još jedno dijete, tvrdi kako je njezina svekrva, kada je vidjela ultrazvuk svog nerođenog unuka, s gađenjem skrenula pogled, razočarana viješću. Kada saznate da vaš sin očekuje još jedno dijete i da ćete opet postati baka to bi za vas trebala biti sretna vijest, no za ovu svekrvu to baš i nije trenutak koji se proslavlja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Video njene reakcije objavili su na TikToku, a uz opis videa su napisali 'Uz isječak koji je podijelila na TikTok, napisala je: 'Da, ona je zapravo napravila izraz lica kao da će povraćat i onda se pretvarala kao da ja nisam trudna.'</p><p>No nakon tog izraza lica kojeg je njezina svekrva napravila, ona u videu imitira dio nakon poroda, kada se mališan rodio, gdje ga svekrva obasipa ljubavlju i ne može od sreće. </p><p>Mama troje djece iz SAD-a na svom TikTok profilu ima niz isječaka koji detaljno opisuju navodno ponašanje svekrve. U njima tvrdi da je njezina narcisoidna osobnost razlog zašto se ne slažu, toliko da se svim silama trudi da je izbjegne.</p><p>Mama, koja ima tri dječaka mlađa od tri godine, tvrdi kako njezina svekrva neprestano pokušava kontrolirati život svog sina, njezinog muža, od njegove karijere do mjesta gdje on živi, ​​pa čak želi kontrolirati i to kako oni odgajaju djecu.</p><p>Frustrirana mama tvrdi kako to nisu samo njezine 'mane' i kako je takvo njezino ponašanje jednostavno neprihvatljivo. U jednom od videozapisa čak je rekla: 'Korištenje suza za manipulaciju članovima vaše obitelji i kontroliranje nad svim aspektima života vaše djece nakon što se vjenčaju, nisu ljudske mane koje mislim da ću steći kada budem ostarjela.'</p><p>Iako se ne pojavljuje u mnogim isječcima, ženin suprug povremeno pokazuje lice, što sugerira da je svjestan osjećaja svoje supruge prema svojoj mami.</p><p>Ova mama koristi hashtagove, uključujući #narcissist, #monsterinlaw i #toxicinlaws kako bi drugi mogli pratiti njene videozapise, koji su uglavnom rekonstrukcije njezinih susreta s svekrvom, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13309897/mother-law-gagged-ultrasound-nightmare-banned-grandkids/" target="_blank">The Sun.</a></p>