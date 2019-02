Svestrano: Kokosovo ulje skida šminku, njeguje kosu, usne...

Kokosovo ulje hrani i štiti kožu, kosu i nokte, a može zamijeniti brojne preparate za njegu, kaže aromaterapeutkinja Anamarija Pažin Morović.

- Za njegu kože na dlan nanesite malo ulja, oko pet kapi, pa razmažite na suhu ili vlažnu kožu i pustite da se upije. Kokosovo ulje može zamijeniti klasičnu kremu. Pripazite imate li proširene pore na licu jer ih ponekad zna malo zatvoriti, ali za tijelo je super. Može zamijeniti i losion za tijelo, samo ga umasirajte u vlažnu kožu nakon tuširanja. Pritom ga je najbolje koristiti čistog. Hrani kožu i čuva njezinu vlažnost, dok u kupovnim losionima ima štetnih sastojaka kao što su agresivni konzervansi, aditivi i umjetni mirisi - dodaje Pažin Morović.

Možete ga koristiti i za skidanje šminke. Nanesite ga na blazinicu, a kad skinete šminku, lice isperite pa se pore neće začepiti, kaže aromaterapeutkinja.

Foto: sza4

- Može se pomiješati u istom omjeru sa sodom bikarbonom i dobit ćete piling za čišćenje kože, koji nanesite na lice, blago istrljajte i isperite. No ne smije se koristiti svaki dan, nego ga je dobro napraviti od dva do tri puta mjesečno. Piling za tijelo možete praviti i od šećera ili soli, samo neka količina ulja bude od četiri do pet puta veća od količine soli ili šećera tako da se koža ne struže - savjetuje Pažin Morović. Čisto ulje možete koristiti i kao masku za kosu, nastavlja.

- Nanesite žličicu ulja na kosu prije pranja, ostavite da djeluje pola sata pa operite kosu da ne ostane masna. Možete ga koristiti i umjesto silikonskih seruma za ispucale vrhove. Utrljajte među prste malu količinu i nanesite na suhu kosu - savjetuje aromaterapeutkinja te dodaje kako je ovo ulje idealno i za njegu noktiju, ali i da može poslužiti i umjesto pjene za brijanje.

Prirodno stanje kokosova ulja je kruto i tek se iznad 25°C pretvori u ulje, pojašnjava Pažin Morović, a možete ga koristiti i krutog i tekućeg. Koristite li kruto, ponašajte se s njim kao s kremom ili maslacem. Želite li ga otopiti, stavite ga kratko na radijator ili u vodenu kupelj na vatru. Već na 25°C počne se topiti.

Nježna kupka za svilenkastu kožu

Pomiješajte jednu do dvije žlice kokosova ulja s 10 kapi eteričnog ulja slatke naranče i stavite u vruću kupku. Takva je 20-minutna kupka odlična za suhu i dehidriranu kožu, kaže Pažin Morović.

Obogaćuje okus čaja i kašica

Žličica ulja u čaju djelovat će protuupalno i obogatiti okus. Može se dodati i u kašice, griz... Po djelovanju je sličan majčinu mlijeku jer djeluje protuupalno kad se koristi iznutra.

Foto: 123RF

Savršeno za meka stopala

Nanesite ga kao kremu na suhe pete ili cijela stopala, obucite čarape i ostavite preko noći kao neki pakung. Isto možete primijeniti i za ispucale ruke.

Za lijepe zanoktice

Možete nakapati i malo kokosova ulja na blazinicu te nježnim trljanjem nanijeti na nokte. Nježno će djelovati na zanoktice, ali i nahraniti nokte podložne pucanju.

Reci zbogom strijama

Odlično je i za prevenciju strija. Trudnice se mogu mazati kokosovim uljem jer će spriječiti da koža puca rastezanjem, a kako u njemu nema kemije, pogodno je i u trudnoći, kaže aromaterapeutkinja.