Svi ih znamo kao starije dive, evo kako su izgledale u 20-ima

Posljednjih godina sve češće su filmovi i serije bogatiji za ženske likove, a vrlo često i one starije. Ljepota i mladost odjednom nisu više bili najvažniji atributi, a sve se češće baš od dama Hollywooda moglo čuti i nešto o 'starenju sa stilom'.

Ako je itko u Hollywoodu stario sa stilom onda su to ove glumačke legende od kojih je svaka zadržala dozu glamura, a neke od najboljih uloga su dobile nakon navršenih 60. One su se ipak itekako morale boriti za svoja mjesta i za sam ulazak (a onda i ostanak) u filmskoj industriji, a mnogima je dobar izgled bio i ostao 'plus' koji uz talent sigurno dobro dođe.

Evo kako su neke od najslavnijih filmskih dama izgledale u svojim 20-ima:

1. Glenn Close

Foto: Instagram

2. Carmen Dell’Orefice

3. Meryl Streep

4. Goldie Hawn

5. Helen Mirren

6. Sally Field

7. Diane Keaton

8. Jessica Lange

9. Jane Fonda

10.Julie Andrews

